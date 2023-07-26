Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.9 комментариев
Песков: Руководство Молдавии рубит все канаты
В Молдавии русофобия не находит отклика среди людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Кишинева сократить численность российской дипмиссии.
По его мнению, люди «вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии», но руководство Молдавии рубит все канаты, передает ТАСС.
Песков отметил, что подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности.
Ранее российский посол в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для разъяснений после того, как молдавские власти выдвинули в адрес российских дипломатов ряд обвинений в шпионаже. После этого Молдавия объявила о сокращении численности персонала российского посольства.