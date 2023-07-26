Памфилова заявила об использовании КПРФ административного ресурса на выборах в Хакасии

ЦИК изучил жалобу хакасского реготделения «Коммунистов России» и обязал избирком региона рассмотреть вопрос о регистрации списка кандидатов от партии на выборах в Верховный совет в ближайшие дни, сообщила ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

В ЦИК России заявили, что ситуация в регионе – «беззастенчивое применение админресурса» со стороны действующих властей, направленное на «блокировку решений избиркома», сообщается на сайте НОМ.

Жалоба в Центризбирком от партии «Коммунисты России» поступила на бездействие Избирательной комиссии Хакасии, которая не смогла принять решение о регистрации списка кандидатов партии на выборах в Верховный совет региона. Необходимые документы были представлены партией 10 июля, однако решение в срок, указанный в законе, комиссией принято не было.

Как следует из слов председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, бездействие комиссии напрямую связано с тем, что «Коммунисты России» конкурируют в регионе с КПРФ, чей представитель возглавляет Хакасию.

«Мы не наблюдали еще такого беззастенчивого административного ресурса (со стороны действующей власти региона), которое направлено на блокировку решений избиркома», – заявила Памфилова.

Накануне представители КПРФ заявили в республиканский избирком о том, что кандидат на выборах главы региона от «Коммунистов России» Владимир Грудинин якобы до сих пор является членом их партии. Член ЦИК России Евгений Шевченко объяснил, что информация является ложной и «все необходимые документы о выходе Грудинина из партии КПРФ в 2020 году были предоставлены вовремя», а сам процесс широко освещался в СМИ.

По итогам рассмотрения жалобы члены ЦИК России признали незаконным бездействие избирательной комиссии Хакасии, выразившееся в непринятии решения по списку кандидатов от партии «Коммунисты России» на выборах в Верховный Совет, и обязали рассмотреть вопрос о регистрации списка не позднее 27 июля.