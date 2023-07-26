Рогов оценил вероятность форсирования Днепра ВСУ

Рогов: Угроза форсирования Днепра ВСУ растет, но российские войска готовы к такому развитию событий

Вероятность форсирования ВСУ Днепра на данный момент очень высокая. По этой причине российская армия укрепляет свои позиции на берегу реки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее появилась информация, что крупные силы украинских войск, предназначенные для штурма водной преграды, концентрируются в районе Снигиревки.

«На данный момент растет вероятность штурма Днепра ВСУ в районе бывшего Каховского водохранилища. Об этом говорит множество фактов. На правом берегу реки концентрируются силы ССО Украины и подразделения, подготовленные специально для форсирования водной преграды», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Армия Украины активно проводит учения, которые имитируют форсирование крупной реки и захват техногенного объекта на другом берегу. Также проверяется, как бывший донный грунт выдерживает технику различной массы, от небронированных машин до французских колесных танков. Пока в ВСУ пришли к выводу, что часть транспортных средств вполне может использоваться при штурме Днепра», – отмечает он.

«Также в ВСУ для форсирования Днепра будут использовать новую тактику, опробованную на Запорожском направлении. Если раньше противник либо атаковал крупными скоплениями техники, либо проводил «мясные штурмы», то сейчас он использует мобильные группы для захвата плацдарма на российских позициях. Только после закрепления своего авангарда украинская армия вводит в бой основные силы», – подчеркивает эксперт.

«В ответ на угрозу форсирования Днепра ВСУ российская армия укрепляет свои позиции на реке. Разрушение Каховской ГЭС сильно повлияло на оборонительные сооружения в этом районе. По этой причине наши войска сейчас возводят новые укрепления и создают минные поля, учитывая изменившиеся границы береговой линии», – акцентировал собеседник.

«Несмотря на то, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ идет по плану, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Единственное что сейчас выполняется – это программа по обогащению самого чиновника и западных элит, которые с помощью него отмывают деньги, отправленные на помощь администрации Зеленского», – резюмировал Рогов.

Ранее глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что украинская армия накапливает в Снигиревке силы для переправы через Днепр. По его словам, город превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсированию речной преграды.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. Он отметил, что ВСУ смогли занять только крошечный простреливаемый бесперспективный пятачок на нашем берегу Днепра.

Он также рассказал, что с 1 по 23 июля ВСУ на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава, более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, одну командно-штабную машину, два командных пункта, две РСЗО, более 30 минометов, противотанковый ракетный комплекс, три РЛС, две установки радиоэлектронной борьбы, семь складов.

При этом, отметил врио губернатора, украинское командование под давлением западных стран, бросает на убой новые и новые группы, организовав для них «конвейер смерти». В качестве подтверждения этому заявлению он называет переполненные госпитали в Одесской и Николаевской областях.

Несмотря на большие потери, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинское контрнаступление идет по плану, хотя и с отставанием от графика. Он посетовал на нехватку боеприпасов, артиллерии и систем ПВО, а также на очень длинную линию фронта и российские минные поля, через которые «очень сложно» пройти.