В США рассказали, как Финляндия сама создала себе проблемы

Экс-разведчик ВС США Риттер: Вступлением в НАТО Финляндия сама создала себе проблемы

Решение Финляндии о присоединении к НАТО поставило Хельсинки в невыгодное положение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong прокомментировал заявления о том, что Россия якобы оказалась в невыгодном положении в результате вступления Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, на деле проблемы возникли только у самой Финляндии, передает РИА «Новости».

Экс-разведчик ВС США отметил, что для североевропейской страны попытка ударить по российской территории, равно как и любые попытки провокационных шагов, стали бы самоубийством. Москва, по его словам, легко может нарастить военное присутствие у границ, чтобы обеспечить безопасность своей территории, резюмировал Риттер.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета стал бы ошибкой, поскольку никаких угроз ее безопасности нет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какой будет роль Финляндии в НАТО.