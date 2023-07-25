Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен Ушаков: Участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи будет полноценным Помощник президента Ушаков: Участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи будет полноценным 25 июля 2023, 20:27 Текст: Вера Басилая

Видеоконференция в контексте предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) предусматривает полноценное участие президента России Владимира Путина во всех обсуждениях, которые запланированы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что достигнута договоренность о том, что президент России примет участие по ряду соображений в формате видео-конференц-связи, а представлять делегацию в ЮАР будет глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС. Ушаков подчеркнул, что все три дня саммита Путин будет иметь возможность вести дискуссию с участниками встречи, что будет не формальным, а субстантивным участием президента. Ранее Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи. Песков: Тема ЧВК «Вагнер» звучала на переговорах Путина и Лукашенко 25 июля 2023, 13:40 Текст: Алина Власенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках двухдневных переговоров обсуждали в том числе вопросы, связанные с ЧВК «Вагнер», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Говоря о прошедшей встрече лидеров, Песков уточнил, что перечень основных тем для обсуждения очертили сами главы государств на первой встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, «прозвучала и тема группы «Вагнер», … тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран».

Песков также уточнил, что конкретных договоренностей по итогам встречи президентов России и Белоруссии не было, поскольку встреча проводилась для сверки часов и обмена мнениями, передает ТАСС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск «начали напрягать «вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву. Путин призвал расследовать действия неонацистов против жителей новых регионов Путин указал на необходимость расследовать преступления неонацистов и карателей против жителей новых регионов России 25 июля 2023, 00:20 Текст: Антон Антонов

Нужно продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов в новых регионах России, заявил президент страны Владимир Путин в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия. Путин поблагодарил бывших и действующих сотрудников следственных органов за службу и поздравил их с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что для их работы требуются «профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки». Как заявил Путин, сотрудник следственных органов всегда должен «действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», сообщается на сайте Кремля. Глава российского государства отметил, что так сейчас и действуют следственные органы в новых регионах России, помогая интеграции Новороссии и Донбасса в «единое правовое пространство» страны. Путин выразил уверенность, что сотрудники следственных органов осознают «всю важность» стоящих перед ними задач. «Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе. Желаю вам здоровья и успеха. Счастья вашим родным и близким», – сказал он. Напомним, СК ведет расследования преступлений, совершенных вооруженными силами Украины против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По ряду дел уже вынесены приговоры. Новости СМИ2 Путин заявил о росте зарплат и уменьшении безработицы в России

Фото: Баранов Владимир/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Безработица в стране начала уменьшаться, она дошла до показателя в 3,2%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Безработица – мы тоже с вами хорошо это знаем – тоже снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%. Еще раз, как всегда подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении», – цитирует Путина РИА «Новости». По его словам, это хороший в целом результат, он превосходит ожидания и предварительные расчеты. В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин докладывал главе государства Владимиру Путину, что безработица находится на исторически низком уровне около 3%. Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен Помощник президента Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен

Фото: REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

Возможность поездки президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индии не исключается, хотя формат участия российского лидера на этом мероприятии не определен, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. «По «Двадцатке» [формат] пока не ясен, приглашение мы получили», – цитирует Ушакова ТАСС. При этом он утвердительно ответил на вопрос, не исключается ли визит российского лидера в Индию. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос об очном участии президента Путина в саммите G20 в Индии еще не решен. Новости СМИ2 Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Дефицит федерального бюджета России с января по июнь составил 2,6 трлн рублей, это 1,6% от ожидаемого ВВП за год, при этом ранее он прогнозировался на уровне 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Позитивная экономическая динамика – это залог устойчивости государственных финансов. Во втором квартале сократился дефицит федерального бюджета: он составил – если это не так, то (глава Минфина) Антон Германович (Силуанов) меня поправит, – 510 млрд рублей, а в целом за январь–июнь – 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год. Напомню, что изначально при составлении бюджета прогнозировался дефицит в 2% ВВП», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.

Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту Россия – Африка 25 июля 2023, 12:54 Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин ведет активную подготовку к саммиту Россия – Африка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У президента во вторник продолжаются рабочие встречи, у него также проходит активная подготовка к саммиту Россия – Африка в Петербурге, сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Путин на полях саммита проведет множество двусторонних встреч. У главы государства до конца недели ожидаются «чрезвычайно загруженные дни», подчеркнул представитель Кремля. Новости СМИ2 Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетникам 25 июля 2023, 17:50 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы. «Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин начал проводить совещание по экономике. Путин поручил сохранить ценовую стабильность экономики Президент Путин: Инфляция в России сейчас умеренная, но есть признаки ее ускорения, важно сохранить ценовую стабильность 25 июля 2023, 17:57 Текст: Антон Никитин

Инфляция в России сейчас умеренная, но есть признаки ее ускорения, важно сохранить ценовую стабильность экономики, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с правительством. Президент отметил, что одним из основных рисков для социально-экономического развития страны, несмотря на ряд позитивных показателей в экономике, является рост инфляции, передает ТАСС. «Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения. По его словам, ведущая роль здесь отводится правительству, которое должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, «расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее». В прошлую пятницу ЦБ отметил, что наблюдающиеся темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Регулятор отметил усиление устойчивого инфляционного давления в экономике и рост инфляционных ожиданий. Новости СМИ2 Путин начал совещание по экономическим вопросам 25 июля 2023, 17:43 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал трудную и насыщенную рабочую неделю у президента. Путин: Рост ВВП в 2023 году может перекрыть снижение 2022 года Путин: Рост ВВП России в 2023 году может полностью перекрыть прошлогоднее снижение 25 июля 2023, 18:37 Текст: Антон Никитин

Темпы роста ВВП России в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что в 2023 году рост полностью перекроет прошлогоднее снижение, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономике. Глава государства отметил, что если за весь 2022 год ВВП России сократился на 2,1%, то за январь–май 2023 года он вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: до 5,4% по итогам мая. Он допустил, что по итогам 2023 года ВВП прибавит более 2% и, таким образом, полностью отыграет прошлогоднее снижение, передает ТАСС. Напомним, в середине июня президент Путин в своем выступлении на ПМЭФ говорил, что по итогам года рост ВВП России ожидается на уровне 1,5-2%. Новости СМИ2 Ушаков анонсировал встречи Путина с каждым африканским лидером Помощник президента Ушаков анонсировал отдельные встречи Путина с каждым африканским лидером 25 июля 2023, 18:59 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе саммита Россия – Африка проведет отдельные встречи с каждым лидером африканских стран, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. На саммите ожидаются многочисленные двусторонние встречи, Путин намерен провести встречи с каждым лидером африканских государств, указал Ушаков, передает ТАСС. По его словам, в мероприятии ожидается участие руководителей 17 стран из Африки. Ушаков среди собеседников Путина указал президента Египта, руководителей Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, ЦАР, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго. Ушаков анонсировал поездку Путина в Китай Помощник президента Ушаков анонсировал поездку Путина в Китай в октябре

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Визит президента России Владимира Путина планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс – один путь», сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Представитель Кремля подтвердил, что Путин получил приглашение в Китай и намерен поехать туда в октябре, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что одной из тем на повестке дня в рамках визита станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, также будет обсуждаться международная обстановка. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что Китай ожидает приезд президента России Владимира Путина в октябре 2023 года, Новости СМИ2 Ушаков: Путин на саммите Россия – Африка озвучит некоторые инициативы Москвы Помощник президента Ушаков: Путин на саммите Россия – Африка озвучит некоторые инициативы Москвы 25 июля 2023, 18:52 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на саммите Россия – Африка даст оценку современной системе международных отношений и озвучит некоторые инициативы, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, Путин в том числе даст оценку формированию нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств, сообщает ТАСС.

Ушаков добавил, что основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Россией и Африкой с упором на российское содействие национальному суверенному развитию африканских стран, обеспечению справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям, энергоресурсам.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин ведет активную подготовку к саммиту Россия – Африка. Ушаков сообщил о планах встречи Путина с лидерами африканских стран по Украине Помощник президента Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с лидерами африканских стран по теме Украины 25 июля 2023, 19:17 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин 28 июля проведет в Петербурге встречу с африканскими лидерами по теме Украины, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Состоится рабочий обед для группы лидеров африканских государств по украинской теме, передает ТАСС. Отмечается, что продолжится обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы. Идет речь о переговорах и дипломатии, а также есть призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон. Новости СМИ2 Ушаков: Визит Путина в Турцию пока не определен по срокам Помощник президента Ушаков: Визит Путина в Турцию пока не определен по срокам 25 июля 2023, 19:24 Текст: Алексей Дегтярев

Поездка российского президента Владимира Путина в Турцию значится в планах у обеих сторон, но Москва и Анкара пока не определились со сроками, заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. В планах у турецкой и российской стороны есть визит Путина в Турцию, но о конкретных датах и конкретных сроках они еще не договаривались, заявил Ушаков, передает ТАСС. Он пояснил, что упоминался август, также звучали и другие варианты, но «к этой работе еще не приступили». Ушаков отметил, что Путин обещал президенту Турции Таийпу Эрдогану приехать в эту страну. Также помощник президента добавил, что в ходе визита или в ходе предстоящих переговоров по телефону главы государств «вполне естественно» могут затронуть зерновую сделку.