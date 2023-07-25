Суд отправил под домашний арест обвиняемого по делу о прорыве трубы с кипятком в Москве

Суд отправил под домашний арест инженера по делу о прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве

Инженера Евгения Боткина не стали отправлять под стражу по делу о гибели людей из-за прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года», Пресненский суд Москвы отправил его под домашний арест.

Суд отказал следствию в избрании меры пресечения Боткину в виде содержания под стражей, его отправили под домашний арест, такое решение приняла судья Ольга Киселькова, передает ТАСС.

Домашний арест Боткину будет действовать до 24 сентября. На это время ему запретят пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с иными фигурантами дела.

Ранее следователь в суде заявил, что в деле о прорыве трубы с горячей водой и гибелью четырех человек установлены не все фигуранты. Также представитель СК указал, что Боткин знает анкетные данные свидетелей по делу, потому его следует отправить под арест.

22 июля в московском торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре женщины, 10 человек попали в больницу. ТЦ временно закрыли для посещения.