Помощник президента Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен

Возможность поездки президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индии не исключается, хотя формат участия российского лидера на этом мероприятии не определен, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«По «Двадцатке» [формат] пока не ясен, приглашение мы получили», – цитирует Ушакова ТАСС. При этом он утвердительно ответил на вопрос, не исключается ли визит российского лидера в Индию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос об очном участии президента Путина в саммите G20 в Индии еще не решен.