«Единая Россия» дала старт неделе инклюзивных тренировок и мастер-классов

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24 июля, понедельник | Последнее обновление — 20:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей
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Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу.
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Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования.
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Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после».
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В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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«Единая Россия» дала старт неделе инклюзивных тренировок и мастер-классов
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Совет сторонников «Единой России» вместе с Минспорта, Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых организовали более 170 площадок, на которых пройдет несколько сотен мероприятий.
В Москве на базе Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых состоялся мастер-класс по настольному теннису для слепых «Шоудауну» и мастер-класс для людей с нарушением зрения по озвученному дартсу и стрельбе из электронно-акустической биатлонной установки. Аналогичные мастер-классы пройдут в комплексе 26 и 28 июля, говорится на сайте «Сила России».
«Эта неделя для нас станет особенной: сделаем акцент на тренировках и мастер-классах для людей с инвалидностью. Для помощи в регистрации на сайте или в сопровождении на мероприятия можно обратиться в региональные советы сторонников «Единой России», а также к партнерам акции. Наши тренеры и чемпионы помогут еще раз убедиться, что спорт – это мир без границ», – рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.
Как отметил депутат Госдумы, руководитель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, неделя инклюзивного спорта дает людям с инвалидностью дополнительные возможности для развития.
В свою очередь руководитель Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин уверен, что главная задача общества – вместе с «Единой Россией» сделать больше для популяризации физкультуры и спорта среди инвалидов всех нозологий.
В Уфе в рамках Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» совместно со сторонниками «Единой России» организованы спортивные площадки для жителей с ограниченными возможностями здоровья.
25 июля в Якутске благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Харысхал» («Милосердие») организует мастер-классы вместе с «Юнармией». 26 июля в Удмуртии состоится районный спортивный фестиваль «Спорт доступен для всех», в городе Суоярви в Карелии – инклюзивная тренировка для взрослых и детей, 27 июля в Карачаево-Черкессии – инклюзивный футбольный матч. Среди его организаторов реготделение Всероссийского общества глухих. В Хакасии в этот день Всероссийское общество слепых проведет спортивно-оздоровительную программу «Молодежный пикник».
29 июля в Ульяновской области организуют инклюзивный мастер-класс по городошному спорту, 31 июля в Удмуртии – инклюзивный фестиваль настольных игр среди инвалидов, в Астраханском плавательном бассейне «Звездный» – групповую IV Всероссийскую летнюю спартакиаду по плаванию среди инвалидов.
Напомним, на прошлой неделе в рамках «Силы России» в регионах страны прошли шахматные турниры. Благодаря партнерам проекта площадки адаптировали и для людей с ограниченными возможностями здоровья. За один день мероприятия, которое проходило в Международный день шахмат, в нем приняли участие более 3 тысяч человек.
«Единая Россия» запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон «Сила России». В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.
Военкоры показали, как украинцы убивают своих раненых
Военные корреспонденты опубликовали видео штурма бригадой «Север-Z» укрепленных позиций украинских националистов.
В украинских окопах шел контактный бой, в ходе которого солдат ВСУ бросил гранату вблизи своего раненого соотечественника, лишив его шансов на выживание, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», публикуя видео боя.
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления стали массово сдаваться в плен, происходят «взводные» сдачи. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, украинское командование отказывается эвакуировать раненых, боевикам запрещен отход назад – действуют заградотряды. Украинские военнослужащие оказываются «загнанными в угол» и сдаются.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Минобороны сообщило о попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Минобороны сообщило о пресеченной средствами РЭБ попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника, сообщило Минобороны России.
Беспилотники были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, сообщило ведомство в Telegram.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как сообщил глава города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
В экстренных службах сообщили, что беспилотник «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки, передает ТАСС.
Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто, передает РИА «Новости».
Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – акт международного терроризма
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
Отвечая на вопрос телеканала RTVI об оценке инцидента МИД России, Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Обломки беспилотника были, в частности, обнаружены на Комсомольском проспекте.
Командующий российской группировкой «Центр» назвал срок завершения «наступа» ВСУ
Российский генерал-лейтенант Мордвичев предсказал завершение наступления ВСУ в конце августа
Вооруженные силы Украины будут наступать до конца августа, после чего «будет небольшой перерыв», заявил командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По словам Мордвичева, для «наступа» у ВСУ «хватит до конца августа времени». Он считает, что «потянут они еще до конца августа». Зимой, как полагает генерал-лейтенант, ВСУ «сильно такого ничего не достигнут». А «к весне», по мнению Мордвичева, «все закончится», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля. Президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Украины и сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
В полиции Николаева могла начаться «борьба за власть с помощью русских ракет»
Активист сообщил, что украинские полицейские сдают подполью в Николаеве данные о силовиках-конкурентах
Активист пророссийского подполья в украинском Николаеве не исключил, что в руководстве местных силовых структур решили «бороться за власть с помощью русских ракет».
Активист рассказал, что возглавляющий управление патрульной полиции Виталий Данила, кум главы Николаевской администрации Виталия Кима, решил сместить руководителя областного главка нацполиции, передает РИА «Новости».
По совам активиста, контакт подполья в областном главке «передал координаты местонахождения управления патрульной полиции». При этом «контакт» намекнул, что передача информации «санкционирована сверху». По словам активиста, «не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет».
В регионах Украины между собой конкурируют два органа внутренних дел: главк управления нацполиции и управление патрульной полиции. Первый является аналогом российского областного УВД, а второй подчиняется напрямую Киеву.
Напомним, в ноябре пророссийское подполье Николаева сообщило, что выяснило несколько адресов, где прятались сотрудники местного управления службы безопасности Украины от российских ракетных ударов.
Деппа нашли без сознания в номере в Будапеште
Blikk сообщила об экстренной госпитализации Деппа в Будапеште
Голливудский актер Джонни Депп был экстренно госпитализирован в Будапеште, куда приехал на гастроли со своей группой Hollywood Vampires, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.
Депп пропустил саундчек, но такое происходило и раньше, поэтому его отсутствие не вызвало беспокойства. Однако он не появился и перед началом шоу. 60-летнего Деппа нашли без сознания в его номере, пишет «Российская газета» со ссылкой на Blikk.
Некоторые издания заявили, что состояние Деппа может быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков. Концерт пришлось отменить, причем сделали это в последний момент.
Напомним, Депп попадал в скандалы из-за злоупотребления алкоголем.
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае
Представитель ВСУ Гуменюк сообщила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае
В ночь на понедельник повреждена инфраструктура одного из портов на Дунае, сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, не уточнив, о каком порте идет речь.
Гуменюк сказала, что были «попадания в один из портов». По ее словам, «определенные портовые мощности» получили повреждения. Как заявила Гуменюк, речь идет о «кранах», о том, что «обеспечивает работу порта». Кроме того, оказались повреждены агроангар и ряд складов для иных грузов, передает ТАСС.
Военный обозреватель Даниил Безсонов сообщил в Telegram, что «в Сети появилась информация о прилетах в г. Рени, Одесской области, который находится на реке Дунай». «Там местный порт и нефтяные резервуары», – сообщил он. Рени входит в Измаильский район.
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах на юге Одесской области Украины. В частности, мощные взрывы прогремели в городе Измаил.
В Волгограде против женщины завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»
В Волгограде против женщины завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что дело возбуждено в отношении 23-летней жительницы Самары, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения), передает РИА «Новости».
В прокуратуре отметили, что в отношении монумента женщина сделала «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия», а затем видео выложила в соцсетях.
Ранее в Интернете появилось видео, на котором девушка выбрав ракурс как будто дотягивается руками до груди монумента «Родина-мать зовет!», трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию.
В Госдуме спрогнозировали курс рубля на ближайшие месяцы
Депутат Аксаков: Курс рубля в ближайшие месяцы сохранится на отметках вблизи 90 руб. за доллар
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Курс российской валюты в течение ближайших месяцев не будет резко меняться и останется на уровне около 90 рублей за доллар. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, рубль стабилизировался и будет функционировать на уровне примерно 90 рублей за доллар, то есть не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления, передает ТАСС.
Депутат также отметил, что в последнее время перестройка каналов поставки импорта привела к возросшему спросу на валюту, что в свою очередь повлекло ослабление курса рубля.
Аксаков добавил, что бюджетные расходы, расходы, связанные с новыми территориями и СВО, не могли не повлиять на курс рубля, но все-таки главное – это увеличение импорта для возмещения того сокращения, которое мы наблюдали в 2022 году.
По его словам, для быстрого развития российской экономики необходима низкая инфляция и инвестирование в долгосрочные проекты. Аксаков добавил, что необходимо сделать так, чтобы экономика двигалась вперед благодаря ускоренному развитию, как в конце 1920-х – в 1930-е годы советского периода: и инфляции не было высокой, и при этом экономика развивалась очень быстрыми темпами.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение экспорта при возросшем импорте стало основным фактором движения курса рубля в июне и июле текущего года.
Трамп потребовал от Европы выделить Украине 100 млрд долларов
Трамп потребовал от европейских стран оказать Киеву помощь на 100 млрд долларов
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Европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной, считает бывший президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос ведущей Fox News, решит ли он в случае переизбрания «остановить идущие в Киев денежные потоки», Трамп заявил, что сможет «добиться урегулирования войны».
Так, по словам бывшего американского лидера, он бы потребовал, чтобы европейские страны выделили Украине 100 млрд долларов, поскольку сейчас они «делают очень мало», передает ТАСС.
«Почему мы потратили 150 млрд долларов, а они – 20 миллиардов» – посетовал Трамп, добавив, что экономики стран ЕС, если их сложить, почти совпадают по объему с экономикой США.
Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около 113 млрд долларов. При этом глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов.
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на атаки Украины
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на киевские удары по гражданским объектам
Москве следует выбирать нестандартные цели для ударов возмездия после атак киевского режима по гражданским целям, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Причиной атаки киевского режима по гражданским объектам в России Медведев назвал отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Такие информационные победы, по словам зампреда Совбеза, вызывают радость в украинском обществе, где растет «градус напряжения», пишет Медведев в Telegram.
В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов. По его словам, атаковать следует не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но и места, где этого пока не ждут и где эффект будет очень весомым.
Ранее Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, действовать против них нужно «негуманными методами».
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