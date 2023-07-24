«Единая Россия» дала старт неделе инклюзивных тренировок и мастер-классов

Совет сторонников «Единой России» вместе с Минспорта, Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых организовали более 170 площадок, на которых пройдет несколько сотен мероприятий.

В Москве на базе Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых состоялся мастер-класс по настольному теннису для слепых «Шоудауну» и мастер-класс для людей с нарушением зрения по озвученному дартсу и стрельбе из электронно-акустической биатлонной установки. Аналогичные мастер-классы пройдут в комплексе 26 и 28 июля, говорится на сайте «Сила России».

«Эта неделя для нас станет особенной: сделаем акцент на тренировках и мастер-классах для людей с инвалидностью. Для помощи в регистрации на сайте или в сопровождении на мероприятия можно обратиться в региональные советы сторонников «Единой России», а также к партнерам акции. Наши тренеры и чемпионы помогут еще раз убедиться, что спорт – это мир без границ», – рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Как отметил депутат Госдумы, руководитель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, неделя инклюзивного спорта дает людям с инвалидностью дополнительные возможности для развития.

В свою очередь руководитель Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин уверен, что главная задача общества – вместе с «Единой Россией» сделать больше для популяризации физкультуры и спорта среди инвалидов всех нозологий.

В Уфе в рамках Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» совместно со сторонниками «Единой России» организованы спортивные площадки для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

25 июля в Якутске благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Харысхал» («Милосердие») организует мастер-классы вместе с «Юнармией». 26 июля в Удмуртии состоится районный спортивный фестиваль «Спорт доступен для всех», в городе Суоярви в Карелии – инклюзивная тренировка для взрослых и детей, 27 июля в Карачаево-Черкессии – инклюзивный футбольный матч. Среди его организаторов реготделение Всероссийского общества глухих. В Хакасии в этот день Всероссийское общество слепых проведет спортивно-оздоровительную программу «Молодежный пикник».

29 июля в Ульяновской области организуют инклюзивный мастер-класс по городошному спорту, 31 июля в Удмуртии – инклюзивный фестиваль настольных игр среди инвалидов, в Астраханском плавательном бассейне «Звездный» – групповую IV Всероссийскую летнюю спартакиаду по плаванию среди инвалидов.

Напомним, на прошлой неделе в рамках «Силы России» в регионах страны прошли шахматные турниры. Благодаря партнерам проекта площадки адаптировали и для людей с ограниченными возможностями здоровья. За один день мероприятия, которое проходило в Международный день шахмат, в нем приняли участие более 3 тысяч человек.

«Единая Россия» запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон «Сила России». В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.