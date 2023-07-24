Эксперты: Итоги выборов в Испании грозят стране политической нестабильностью

Победа консервативной «Народной партии» (НП) на выборах в Испании является Пирровой победой, поскольку надежды на формирование однопартийного правительства не оправдались, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра иберийских исследований ИЕ РАН Иван Попов.

Попов отметил, что итоги голосования в Испании оказались вполне предсказуемыми с небольшими нюансами.

Напомним, консервативная «Народная партия» (НП), лидером которой является Альберто Нуньес Фейхоо, лидирует по итогам обработки 99% бюллетеней. Эта ведущая оппозиционная политическая сила получает 136 кресел из 350 в нижней палате парламента. За ней следуют ИСРП Санчеса (122), крайне правая партия «Вокс» (33) и новое левое движение «Сумар» (31). Таким образом, ни одной политической силе не удается добиться абсолютного большинства в парламенте, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

«Даже при коалиции с «Вокс» (чего руководство НП отчаянно не хотело), до необходимого для утверждения правительства абсолютного большинства голосов в Конгрессе им («Народной партии» – прим. ВЗГЛЯД) не будет хватать семи голосов», – пояснил Попов.

По Конституции страны король Испании, пояснил эксперт, должен дать право на формирование правительства лидеру НП, но, вероятнее всего, добиться поддержки политику не удастся. Тогда право на формирование правительства может получить нынешний премьер Педро Санчес, который сможет сформировать кабинет лишь за счет дальнейших уступок националистическим формированиям, что неизбежно приведет к обострению политического кризиса постфранкистского государства, отметил Попов.

«Вполне можно предположить, что Испания вновь возвращается к политической нестабильности, характерной для 2016–2019 годов, включая и перспективу досрочного роспуска парламента. Впрочем, сегодня это довольно трудно утверждать с определенностью», – сказал эксперт.

«Что касается внешней политики, то, независимо от того, кто сформирует новое правительство Испании, межпартийный консенсус относительно тотальной лояльности курсу коллективного Запада по всем вопросам внешнеполитической повестки нарушен не будет», – выразил уверенность руководитель Центра иберийских исследований ИЕ РАН.

В свою очередь заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также считает, что итоги выборов нельзя назвать сенсационными. Одним из двух главных итогов эксперт считает поражение правящей социалистической рабочей партии, что приведет к тому, что сформировать правительство будет достаточно сложно, отметил он.

«Победа правых означает не только первое место народной партии, но и третье место крайне правой партии «Вокс». Это говорит о том, что граждане Испании не довольны политикой правящего правительства, которое в абсолютной степени поддерживает Евросоюз. «Народная партия» относится с критикой к действиям евро бюрократии, Евросоюзу. Стремится к большей самостоятельности. И вот то, что Евросоюзу граждане Испании вынесли неудовлетворительную оценку – это и есть главный итог данных выборов», – подчеркнул эксперт.

Журналист-международник Дмитрий Бабич отметил, что к внеочередным выборам в Испании есть много претензий. «Например, то что они проходят посреди отпускного сезона, многие люди не находятся дома и в итоге им пришлось голосовать по почте, это уже нарушение правил. Это впервые в истории – выборы летом. И это существенный отход от демократии, которая установилась в Испании не так давно, в середине 70-ых годов», – пояснил эксперт.

«В Испании, как и во всем Евросоюзе, идет отказ от основных ценностей: традиционной семьи, отказ от христианства, отказ от нормальных видов искусства. И часть населения воспринимает это очень болезненно. Это и есть одна из причин победы правых. Все-таки Испания католическая страна. И нацеленность Евросоюза на разрушение христианских ценностей, на то, чтобы задвинуть христианство в темный угол жизни, как это было в раннем Советском Союзе, привело к таким результатам на выборах», – заключил он.