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Эксперты: Итоги выборов в Испании грозят стране политической нестабильностью
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Победа консервативной «Народной партии» (НП) на выборах в Испании является Пирровой победой, поскольку надежды на формирование однопартийного правительства не оправдались, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра иберийских исследований ИЕ РАН Иван Попов.
Попов отметил, что итоги голосования в Испании оказались вполне предсказуемыми с небольшими нюансами.
Напомним, консервативная «Народная партия» (НП), лидером которой является Альберто Нуньес Фейхоо, лидирует по итогам обработки 99% бюллетеней. Эта ведущая оппозиционная политическая сила получает 136 кресел из 350 в нижней палате парламента. За ней следуют ИСРП Санчеса (122), крайне правая партия «Вокс» (33) и новое левое движение «Сумар» (31). Таким образом, ни одной политической силе не удается добиться абсолютного большинства в парламенте, чтобы самостоятельно сформировать правительство.
«Даже при коалиции с «Вокс» (чего руководство НП отчаянно не хотело), до необходимого для утверждения правительства абсолютного большинства голосов в Конгрессе им («Народной партии» – прим. ВЗГЛЯД) не будет хватать семи голосов», – пояснил Попов.
По Конституции страны король Испании, пояснил эксперт, должен дать право на формирование правительства лидеру НП, но, вероятнее всего, добиться поддержки политику не удастся. Тогда право на формирование правительства может получить нынешний премьер Педро Санчес, который сможет сформировать кабинет лишь за счет дальнейших уступок националистическим формированиям, что неизбежно приведет к обострению политического кризиса постфранкистского государства, отметил Попов.
«Вполне можно предположить, что Испания вновь возвращается к политической нестабильности, характерной для 2016–2019 годов, включая и перспективу досрочного роспуска парламента. Впрочем, сегодня это довольно трудно утверждать с определенностью», – сказал эксперт.
«Что касается внешней политики, то, независимо от того, кто сформирует новое правительство Испании, межпартийный консенсус относительно тотальной лояльности курсу коллективного Запада по всем вопросам внешнеполитической повестки нарушен не будет», – выразил уверенность руководитель Центра иберийских исследований ИЕ РАН.
В свою очередь заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также считает, что итоги выборов нельзя назвать сенсационными. Одним из двух главных итогов эксперт считает поражение правящей социалистической рабочей партии, что приведет к тому, что сформировать правительство будет достаточно сложно, отметил он.
«Победа правых означает не только первое место народной партии, но и третье место крайне правой партии «Вокс». Это говорит о том, что граждане Испании не довольны политикой правящего правительства, которое в абсолютной степени поддерживает Евросоюз. «Народная партия» относится с критикой к действиям евро бюрократии, Евросоюзу. Стремится к большей самостоятельности. И вот то, что Евросоюзу граждане Испании вынесли неудовлетворительную оценку – это и есть главный итог данных выборов», – подчеркнул эксперт.
Журналист-международник Дмитрий Бабич отметил, что к внеочередным выборам в Испании есть много претензий. «Например, то что они проходят посреди отпускного сезона, многие люди не находятся дома и в итоге им пришлось голосовать по почте, это уже нарушение правил. Это впервые в истории – выборы летом. И это существенный отход от демократии, которая установилась в Испании не так давно, в середине 70-ых годов», – пояснил эксперт.
«В Испании, как и во всем Евросоюзе, идет отказ от основных ценностей: традиционной семьи, отказ от христианства, отказ от нормальных видов искусства. И часть населения воспринимает это очень болезненно. Это и есть одна из причин победы правых. Все-таки Испания католическая страна. И нацеленность Евросоюза на разрушение христианских ценностей, на то, чтобы задвинуть христианство в темный угол жизни, как это было в раннем Советском Союзе, привело к таким результатам на выборах», – заключил он.
В Греции призвали «склонить голову» перед Россией ради самолетов Бе-200
Россию необходимо попросить прислать самолеты-амфибии Бе-200, без них потушить пожары в Греции невозможно, заявил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России).
«Без (самолетов) «Бериев» ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…» – цитирует его сообщение ТАСС.
В Греции самолеты-амфибии называют «Бериев» по названию производящего их завода. Самолеты-амфибии для тушения пожаров в Греции использовались уже не один раз. Например, в 2021 году из России в Грецию была направлена авиагруппировка, в состав которой вошли самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Кроме того, тогда же Греция для подавления пожара арендовала российский Бе-200ЧС.
Как сообщает РИА «Новости», по указанию президента России в ответ на запрос турецкой стороны два самолета-амфибии ликвидируют природные пожары в Турции. Уточняется, что самолеты Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды за все время работы.
Напомним, природный пожар на Родосе, распространяющийся в настоящее время на юго-востоке острова, тушат шестой день. Сообщалось, что на острове была проведена эвакуация около 19 тыс. человек.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские самолеты-амфибии Бе-200 приступают к спасению Турции от лесных пожаров. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
В США признали бессилие перед действиями российских истребителей в Сирии
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Возможности США по сдерживанию поведения России в Сирии ограничены, США не должны воевать с Россией, считает бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин.
По его мнению, Россия, вероятно, продолжит проверять уступчивость США, особенно после того, как связь между двумя странами еще больше прервалась из-за конфликта на Украине, передает Fox News Digital.
Кроме того, главный редактор журнала Long War Journal Билл Роджио также считает, что США мало что могут сделать для сдерживания действий России в Сирии, отмечая, что любое прямое столкновение с российскими войсками чревато эскалацией.
Как пишет издание, слова Роджио прозвучали после нескольких инцидентов между российскими истребителями и американскими самолетами в небе над Сирией. В частности, Пентагон в этом месяце Пентагон сообщал, что российские самолеты летали рядом с несколькими американскими беспилотниками. Издание также сообщает, что днем ранее российские истребители Су-35 пересекали траекторию полета американских беспилотников MO-9 Reaper и вынудили беспилотный летательный аппарат маневрировать.
Издание сообщает о еще двух случаях, тогда Россия провела разведывательную миссию над военным гарнизоном США и перехватила беспилотник MQ-9 в тот же день, когда российский самолет в течение длительного периода времени пролетел над гарнизоном Эт-Танф, в котором размещены американские войска на севере Сирии.
Напомним, замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
Россия неоднократно указывала на незаконность присутствия американских войск в Сирии - они, в отличие от подразделений ВС России, находятся на сирийской территории без приглашения правительства страны.
Захарова жестко ответила Киеву на заявления про атаки на объекты ЮНЕСКО
Киев не имеет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и «безграмотных» операторов ПВО.
Также она подчеркнула, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
В Минобороны России заявили, что распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одессе не соответствует действительности.
NYT: ВСУ дорого обходится занятие небольших территорий
NYT: Переданные Западом старые снаряды повреждают технику ВСУ и ранят бойцов
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Старые снаряды и ракеты, поставляемые Украине Западом, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, сообщила газета New York Times.
Один из украинских командиров, чей взвод с начала СВО понес 200% потерь, рассказал New York Times, что у России больше людей и техники. Издание пишет, что Киеву слишком дорого обходятся те небольшие территории, которые он пытается вернуть обратно.
Кроме того, отмечается, что ВСУ столкнулись с целым рядом новых и постоянных проблем, которые способствовали их медленному прогрессу в «контрнаступлении». Понеся десятки тысяч потерь с начала конфликта, ряды военнослужащих часто пополняются менее обученными и старыми солдатами, утверждает издание.
По данным издания, отправляемые из союзных Украине стран боеприпасы находятся в дефиците, они поставляют разные снаряды, точность стрельбы которых может значительно отличаться. Это приводит к тому, что украинская артиллерия вынуждена использовать еще больше боеприпасов для поражения целей. Кроме того, некоторые старые снаряды и ракеты, присланные из-за рубежа, повреждают технику и ранят солдат.
Вместо поставок новых вооружений западные страны планируют переориентироваться на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. При этом на Украине не первый месяц наблюдается проблема с транспортировкой подбитых военных машин в страны Восточной Европы для будущей починки. Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и странах НАТО планируют выходить из логистического тупика и какое значение этот вопрос имеет для России.
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек Херсонской области
В Херсонсокй области по дому мэра города Алешки украинской стороной был нанесен удар из РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.
Он рассказал РИА «Новости», что мэр Георгий Журавко не пострадал. Также Василенко отметил, что глава города продолжает свою работу.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров.
Минобороны сообщило о попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Минобороны сообщило о пресеченной средствами РЭБ попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника, сообщило Минобороны России.
Беспилотники были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, сообщило ведомство в Telegram.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как сообщил глава города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
В экстренных службах сообщили, что беспилотник «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки, передает ТАСС.
Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто, передает РИА «Новости».
Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Зеленский нашел виновных в том, что Украина опоздала с контрнаступлением
Зеленский признал невозможность начать контрнаступление весной из-за нехватки оружия
Из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Украина планировала начать контрнаступление весной, но у Киева на тот момент не было достаточно боеприпасов, оружия, а также не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Зеленский отметил, что поскольку Украина начала действовать позже, это дало России много времени построить несколько рубежей обороны, именно этим фактором можно объяснить такой медленный темп украинского наступления. Как заявляет Зеленский, Киев не желает терять людей и технику.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Украинские солдаты рассказали о больших потерях при контрнаступлении
Украинские военные рассказали изданию Kyiv Post о потерях при контрнаступлении и низком моральном духе из-за них.
Один из военных медиков рассказал, что ВСУ продвигаются на дюймы, но это не стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые были потрачены, передает РИА «Новости».
Другой солдат заявил, что его подразделение захватило и потеряло ряд российских позиций, поскольку военных обучали захватывать укрепления, но не удерживать. Также он отметил, что каждые сто метров обходятся ВСУ по меньшей мере в четыре-пять пехотинцев.
Еще один военнослужащий рассказал, что среди украинских военных 30% погибают и 40% получают ранения.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Вице-премьер Украины посетовала, что некая страна «привела» Путина на саммит НАТО
На саммите НАТО в Вильнюсе один из союзников Киева «посадил за стол» переговоров президента России Владимира Путина, что усложнило понимание условий вступления Киева в альянс, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.
По ее словам, «один из союзников фактически посадил за стол Путина». Зная эту страну, отметила она, Украина понимала, что на нее постараются оказать давление в вопросах, связанных с завершением конфликта мирными переговорами. Что это была за страна она отвечать не стала, передает РИА «Новости».
Стефанишина отметила, что формулировки коммюнике саммита вызвали у украинских чиновников негативные эмоции. При этом, добавила она, заявление президента США Джо Байдена, что Украина станет членом НАТО, избавило Киев от опасений.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.
Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – акт международного терроризма
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
Отвечая на вопрос телеканала RTVI об оценке инцидента МИД России, Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Обломки беспилотника были, в частности, обнаружены на Комсомольском проспекте.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Командующий российской группировкой «Центр» назвал срок завершения «наступа» ВСУ
Российский генерал-лейтенант Мордвичев предсказал завершение наступления ВСУ в конце августа
Вооруженные силы Украины будут наступать до конца августа, после чего «будет небольшой перерыв», заявил командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По словам Мордвичева, для «наступа» у ВСУ «хватит до конца августа времени». Он считает, что «потянут они еще до конца августа». Зимой, как полагает генерал-лейтенант, ВСУ «сильно такого ничего не достигнут». А «к весне», по мнению Мордвичева, «все закончится», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля. Президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Украины и сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
В полиции Николаева могла начаться «борьба за власть с помощью русских ракет»
Активист сообщил, что украинские полицейские сдают подполью в Николаеве данные о силовиках-конкурентах
Активист пророссийского подполья в украинском Николаеве не исключил, что в руководстве местных силовых структур решили «бороться за власть с помощью русских ракет».
Активист рассказал, что возглавляющий управление патрульной полиции Виталий Данила, кум главы Николаевской администрации Виталия Кима, решил сместить руководителя областного главка нацполиции, передает РИА «Новости».
По совам активиста, контакт подполья в областном главке «передал координаты местонахождения управления патрульной полиции». При этом «контакт» намекнул, что передача информации «санкционирована сверху». По словам активиста, «не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет».
В регионах Украины между собой конкурируют два органа внутренних дел: главк управления нацполиции и управление патрульной полиции. Первый является аналогом российского областного УВД, а второй подчиняется напрямую Киеву.
Напомним, в ноябре пророссийское подполье Николаева сообщило, что выяснило несколько адресов, где прятались сотрудники местного управления службы безопасности Украины от российских ракетных ударов.
Деппа нашли без сознания в номере в Будапеште
Blikk сообщила об экстренной госпитализации Деппа в Будапеште
Голливудский актер Джонни Депп был экстренно госпитализирован в Будапеште, куда приехал на гастроли со своей группой Hollywood Vampires, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.
Депп пропустил саундчек, но такое происходило и раньше, поэтому его отсутствие не вызвало беспокойства. Однако он не появился и перед началом шоу. 60-летнего Деппа нашли без сознания в его номере, пишет «Российская газета» со ссылкой на Blikk.
Некоторые издания заявили, что состояние Деппа может быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков. Концерт пришлось отменить, причем сделали это в последний момент.
Напомним, Депп попадал в скандалы из-за злоупотребления алкоголем.