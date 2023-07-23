В московском ТЦ «Времена года» прошли обыски

ГСУ СК по Москве: Следователи провели обыски в ТЦ «Времена года»

Следователи провели обыски в офисных помещениях торгового центра «Времена года» в Москве после прорыва трубы с горячей водой, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

В сообщении говорится, что в ходе обысков изъята документация, в том числе техническая, допрашиваются лица из числа руководства, сотрудники, отвечающие за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения, передает ТАСС.

В пресс-службе столичного СК уточнили, что уголовное дело по факту ЧП в ТЦ «Времена года» передано в ГСУ СК по Москве.

Напомним, в субботу из-за прорыва трубы с кипятком в столичном торговом центре «Времена года» погиби четыре человека. СК возбудил уголовное дело. Позже стало известно, что ТЦ «Времена года» временно закрыт для посещения.