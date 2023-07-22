ВСУ попытались наступать на четырех направлениях

Украинские военные пытались в последние сутки вести наступление на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлении, сообщило Минобороны.

«Южная» группа войск на Донецком направлении отразила 14 атак ВСУ возле поселков Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

У поселков Золотаревка (ЛНР), Веселое и Ясногорка (ДНР) поражены скопления техники и живой силы 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Также поражены два полевых лагеря наемных боевиков.

У поселков Новгородское и Константиновка (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

За сутки уничтожено свыше 280 украинских военных, три бронемашины, САУ «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

Группировка войск на Краснолиманском направлении отразила семь атак украинских войск у поселков Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва в ЛНР.

Поражены 21-я, 66-я и 67-я механизированные бригады ВСУ у поселков Ковалевка (ЛНР), Терны и Ямполовка (ДНР). У Червоной Дибровы (ЛНР) пресечена деятельность украинской ДРГ.

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 170 человек, семь бронемашин, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» за сутки отразила три атаки украинских военных у поселков Урожайное и Приютное (ДНР).

Также поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны у поселков Старомайорское и Приютное в ДНР.

На Запорожском направлении пресечена деятельность двух украинских ДРГ у поселков Луговское и Марфополь (Запорожская область).

У поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Новопокровка (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

ВСУ потеряли на этих направлениях за сутки до 190 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин, гаубицу «Мста-Б», американскую артиллерийскую систему М777 и британскую гаубицу FH-70.

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 14-й механизированной обороны ВСУ и 103-й бригады теробороны у поселков Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР). У Новоселовского (ЛНР) уничтожена украинская ДРГ.

ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 30 бойцов, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

В поселке Гончаровское (Черниговская область) поражен пункт временной дислокации иностранных наемных боевиков. На авиабазе «Канатово» ВВС Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива.

ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО, три противорадиолокационные ракеты HARM и одна крылатая ракета Storm Shadow. За сутки уничтожено 15 украинских беспилотников у городов Кременная (ЛНР), Горловка, поселков Новобахмутовка, Новоукраинка (ДНР), Преображенка, Новопокровка, Нестерянка (Запорожская область) и Садовое (Херсонская область).

С начала СВО уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5169 беспилотника, 426 ЗРК, 10811 танков и других боевых бронированных машин, 1139 машин РСЗО, 5562 орудия полевой артиллерии и минометов.