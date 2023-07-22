ВСУ попытались наступать на четырех направлениях

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22 июля, суббота  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...

Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

Оруженосец Украины уходит из политики

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

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  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России

    закупки молока


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    потребность боевых действий


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    жесткая позиция


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    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    ВСУ попытались наступать на четырех направлениях

    22 июля 2023, 14:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались в последние сутки вести наступление на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлении, сообщило Минобороны.

    «Южная» группа войск на Донецком направлении отразила 14 атак ВСУ возле поселков Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У поселков Золотаревка (ЛНР), Веселое и Ясногорка (ДНР) поражены скопления техники и живой силы 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Также поражены два полевых лагеря наемных боевиков.

    У поселков Новгородское и Константиновка (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

    За сутки уничтожено свыше 280 украинских военных, три бронемашины, САУ «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

    Группировка войск на Краснолиманском направлении отразила семь атак украинских войск у поселков Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва в ЛНР.

    Поражены 21-я, 66-я и 67-я механизированные бригады ВСУ у поселков Ковалевка (ЛНР), Терны и Ямполовка (ДНР). У Червоной Дибровы (ЛНР) пресечена деятельность украинской ДРГ.

    За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 170 человек, семь бронемашин, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» за сутки отразила три атаки украинских военных у поселков Урожайное и Приютное (ДНР).

    Также поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны у поселков Старомайорское и Приютное в ДНР.

    На Запорожском направлении пресечена деятельность двух украинских ДРГ у поселков Луговское и Марфополь (Запорожская область).

    У поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Новопокровка (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

    ВСУ потеряли на этих направлениях за сутки до 190 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин, гаубицу «Мста-Б», американскую артиллерийскую систему М777 и британскую гаубицу FH-70.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 14-й механизированной обороны ВСУ и 103-й бригады теробороны у поселков Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР). У Новоселовского (ЛНР) уничтожена украинская ДРГ.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 30 бойцов, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    В поселке Гончаровское (Черниговская область) поражен пункт временной дислокации иностранных наемных боевиков. На авиабазе «Канатово» ВВС Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива.

    ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО, три противорадиолокационные ракеты HARM и одна крылатая ракета Storm Shadow. За сутки уничтожено 15 украинских беспилотников у городов Кременная (ЛНР), Горловка, поселков Новобахмутовка, Новоукраинка (ДНР), Преображенка, Новопокровка, Нестерянка (Запорожская область) и Садовое (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5169 беспилотника, 426 ЗРК, 10811 танков и других боевых бронированных машин, 1139 машин РСЗО, 5562 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Полянский: Украина под прикрытием зерновой сделки накопила запасы вооружения в морских портах
    Дипломат Полянский: Россия считает порты Украины местом дислокации и пополнения западными вооружениями ВСУ
    		   
    21 июля 2023, 19:35
    Фото: Денис Петров/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Россия рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западными вооружениями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации.

    Дипломат констатировал, что за год действия зерновой сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Он подчеркнул, что там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию. Полянский подчеркнул, что Россия рассматривает всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России.

    Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин прокомментировал заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море, пояснив, что Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят.

    Напомним, российское министерство обороны на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.

    Коментарии (52)
    Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
    Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
    		   
    22 июля 2023, 07:27
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

    Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».

    Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.

    Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

    Коментарии (7)
    ВСУ потеряли на Запорожском направлении первый польский танк PT-91
    Forbes: ВСУ лишились на Запорожском направлении нескольких танков, в числе которых польский PT-91 и чешский T-72EA
    		   
    21 июля 2023, 21:03
    Фото: Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили 22-ю механизированную бригаду, ранее находившуюся в резерве, в бой на Запорожском направлении и в результате лишились нескольких танков, в числе которых бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Как сообщает Forbes, Украина начала контрнаступление по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях 4 июня, задействовав несколько наиболее оснащенных бригад, но при этом оставила более половины своих сил в резерве.

    Как утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал армии Марк Милли, «мощные украинские силы» якобы находятся в резерве и ждут приказа о наступлении, которое произойдет в оптимальное время и в наиболее подходящем месте.

    Как считает издание, идея украинского командования состояла в том, чтобы передовые бригады ВСУ нащупали бреши в обороне ВС России и расширили их, задействовав резервы.

    Однако, отмечает издание, теперь бригада, ранее находившаяся в резерве, по-видимому, несет потери в Запорожье. Автор статьи пришел к выводу, что ранее не задействованная в боях 22-я механизированная бригада ВСУ, по-видимому, потеряла пару своих танков – бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA – во время боя в районе 9 июля.

    Обозреватель обратил внимание, что 22–я механизированная бригада ВСУ – единственная украинская бригада, в которой эксплуатируется PT–91, – по-видимому, вступила в бой. При этом автор подчеркивает, что нет никаких свидетельств, что украинские войска где-либо добились крупного прорыва российской обороны.

    Напомним, в июле прошлого года руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о прибытии на Украину польских танков PT-91 Twardy. В конце января Ермак заявлял, что Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy.

    PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался в Польше с 1995 по 2002 год. Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 танка PT-91.

    Коментарии (5)
    Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
    Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
    		   
    21 июля 2023, 22:28
    Фото: Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Ольга Никитина

    В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.

    При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.

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    Коментарии (14)
    Полковник Макгрегор: Зеленский оказался на грани из-за массового дезертирства в ВСУ
    Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства военных ВСУ
    		   
    21 июля 2023, 23:15
    Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что лидерство Зеленского на Украине оказалось «под большим сомнением». Украинские офицеры, рассказал американский полковник, расстреливают солдат, которые отказываются идти в бой. В рядах ВСУ есть «огромное количество дезертиров», украинцы сдаются в плен целыми взводами, передает РИА «Новости» слова Макгрегора.

    Украинские военнослужащие, сообщил он, охотно идут к россиянам, поскольку те обращаются с ними хорошо. Это позволяет солдатам ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского режима и выжить, добавил бывший советник шефа Пентагона.

    Ранее Макгрегор говорил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.

    Значительные потери сил ВСУ признают и в Белом доме.

    Коментарии (5)
    В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
    19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
    		   
    22 июля 2023, 05:06
    Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.

    Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».

    Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.

    Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.

    Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.

    Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».

    В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

    Коментарии (9)
    В США заявили о постепенном признании Западом победы России
    Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад готовится к победе России в конфликте на Украине
    		   
    22 июля 2023, 02:06
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Россия в настоящее время решительно побеждает на поле боя, на Западе постепенно признают это, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol отметил, что, как признают на Западе, Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх, передает РИА «Новости».

    Американский офицер обратил внимание на заявления членов администрации США, которые говорят, что украинское контрнаступление не завершится успехом. Также власти США стали заявлять, что страна больше не располагает истребителями и боеприпасами, которые она может поставить вооруженным силам Украины, отметил Риттер.

    В пятницу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.

    Президент Владимир Путин отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

    Коментарии (6)
    Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
    Президент Украины Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
    		   
    21 июля 2023, 21:57
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост военной целью, которую нужно уничтожить.

    Зеленский в своем выступлении заявил, что Крымский мост – «это наша цель», «а каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована». Он также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, передает РИА «Новости».

    Накануне Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на понедельник киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (39)
    Взрывы прогремели в ряде областей Украины
    ТАСС: Взрывы прогремели в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины

    22 июля 2023, 04:03

    Текст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали в ночь на субботу, 22 июля, в городе Кропивницком (ранее – Кировоград), Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ.

    Так, о взрывах в Кропивницком в центральной части Украины сообщает издание «РБК-Украина».

    Перед этим украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кировоградской области. Сообщалось о работе системы ПВО, передает ТАСС.

    О взрывах в Днепропетровской области Украины сообщил телеканал «Дом». По его словам, зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.

    Воздушная тревога ночью объявлялась в пяти областях Украины. По состоянию на 4.03 мск сирены звучали только в Николаевской области. Такие данные приводятся на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Накануне утром серия взрывов прогремела в Черниговской области на севере Украины.

    Коментарии (3)
    Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
    Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
    		   
    22 июля 2023, 09:11
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.

    В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.

    Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.

    Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

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    В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
    Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
    		   
    22 июля 2023, 08:13
    Текст: Вера Басилая

    Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».

    Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.

    Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».

    Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.

    Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.

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    Опубликовано видео пожара после атаки беспилотника в Крыму
    		   
    22 июля 2023, 12:39
    Текст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео из Крыма, где после атаки беспилотника ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов.

    На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются в небо, предположительно со склада боеприпасов, где после атаки беспилотников ВСУ произошла детонация, передает RT.

    Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет, происходит эвакуация населения в пятикилометровой зоне на месте ЧП, работают экстренные службы.

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    На Украине назвали причину увольнения Зеленским посла в Британии
    Украинский журналист объяснил «детской местью» увольнение Зеленским посла в Британии

    22 июля 2023, 09:44

    Текст: Вера Басилая

    Увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано склонностью президента страны Владимира Зеленского и его команды к «детской мести», заявил украинский журналист и блогер Виктор Коваленко.

    Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, что доказывает развитие у украинского президента  «диктаторской» черты, передает RT.

    По словам Коваленко, Зеленский показал, что требует максимальной лояльности. Он с сожалением отметил, что команда Зеленского при увольнении стремится «потроллить» или унизить человека, передает РИА «Новости».

    Журналист также рассказал, что Пристайко узнал о своем увольнении во время поездки в небольшой английский город, где открывали улицу имени Зеленского, но машину пришлось повернуть назад.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему увольнение опытного посла Украины Вадима Пристайко хорошая новость для России.

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    Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
    Советник главы Крыма Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
    		   
    22 июля 2023, 07:52
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.

    Инструкция для водителей и пассажиров размещена в Telegram-канале Крючкова.

    В случае прохождения в момент объявления тревоги досмотра перед въездом на мост водителю рекомендуется сложить вещи, убедиться в том, что все его пассажиры вернулись в автомобиль, и направиться в безопасное место.

    Когда автомобиль уже находится на мосту, водителю рекомендовано следовать указаниям системы громкоговорителей, не совершать опасных маневров и не делать остановок. Машину покидать также не следует. Водителя призывают соблюдать скоростной режим, двигаясь в сторону выезда с моста.

    Тем автомобилям, которые оказались в момент объявления тревоги в очереди на досмотр, необходимо проследовать в безопасное место.

    При сигнале тревоги призывают не паниковать. Людей также просят не снимать происходящее на видео и не публиковать его в Сети.

    За сообщениями о возобновлении движения можно следить в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

    На этой неделе, 20 июля, Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги.

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    Авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
    Российская авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ

    22 июля 2023, 06:02

    Текст: Ольга Никитина

    Авиация группировки войск «Восток» поразила более десятка мест скопления живой силы и техники украинских националистов в районах Пятихатки, Роботино и Приютное на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.

    Также артиллеристы «Востока» сорвали попытку ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки. А в районе Мирного ликвидирована украинская разведывательная группа. Там же огнем артиллерии уничтожен минометный расчет, передает РИА «Новости».

    В направлении Роботино отражена атака украинских боевиков. В результате уничтожены танки, боевые бронированные машины, минометный расчет. ВСУ понесли потери в живой силе.

    На Южнодонецком направлении, по словам Чехова, передовые подразделения «восточной» группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ в районе западнее Макаровки.

    «Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» сбито два БПЛА «Фурия» и два – «Валькирия», – добавил он.

    Ранее в субботу начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 на Купянском направлении нанес удар по пункту дислокации подразделений украинских националистов.

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