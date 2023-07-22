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В российских магазинах заметили массовую шринкфляцию
Депутат Чернышов заявил о шринкфляции в магазинах после проведения закупки молочной продукции
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Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов после закупки в московских магазинах молочной продукции обнаружил массовую шринкфляцию – снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, в 122 торговых точках столицы.
Политик рассказал, что 87 % ассортимента молочной продукции в супермаркетах продается в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом тара визуально неотличима от «честного» литра молока, передает РИА «Новости».
Он отметил, что крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 кг в 97 процентах случаев, а вес и объем указан мелким шрифтом, в то время как цена – крупным.
Чернышов заявил, что покупатели могут поддержать законопроект «О честной цене» фото и видео из магазинов, примеров шринкфляции достаточно.
Ранее юрист раскрыл основные способы обмана покупателей в продуктовых магазинах.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков задержан в Москве
Силовики задержали бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в Москве, сообщила его супруга Мирослава Регинская.
По ее словам, его обвинили в экстремизме, передает ТАСС.
Регинская заявила, что не знает, где находится ее муж, а в момент задержания ее дома не было.
В правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании, отмечается, что с ним проводятся следственные действия, допрос проводится по факту заявления на Стрелкова.
Стрелков – гражданин России, бывший сотрудник ФСБ. С мая по август 2014 года он возглавлял Минобороны ДНР, позже сложил полномочия и вернулся в Россию.
Ранее Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малайзийского MH-17.
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина»
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Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом, заявил президент Владимир Путин, добавив, что Россия готова напомнить об этом.
«Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – предупредил он на оперативном совещании с Совбезом, передает ТАСС.
Российский лидер также заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины.
«Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь не о каком-то сборище наемников – их достаточно, и они уничтожаются, – но именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины», – указал Путин.
«В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
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МИД: Россия будет досматривать суда в Черном море
Замглавы МИД Вершинин: Заявление Минобороны о судоходстве в Черном море касаются запросов на осмотр судов
Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят, так прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море.
Вершинин во время брифинга указал, что Россия должна убедиться, что судно не с чем-то плохим идет, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так, передает РИА «Новости».
Ранее российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Полянский: Украина под прикрытием зерновой сделки накопила запасы вооружения в морских портах
Дипломат Полянский: Россия считает порты Украины местом дислокации и пополнения западными вооружениями ВСУ
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Россия рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западными вооружениями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации.
Дипломат констатировал, что за год действия зерновой сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Он подчеркнул, что там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников, передает РИА «Новости».
По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию. Полянский подчеркнул, что Россия рассматривает всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин прокомментировал заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море, пояснив, что Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят.
Напомним, российское министерство обороны на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Военкоры показали неудачную эвакуацию ВСУ с поля боя с «Призраками»
Военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».
Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Ранее военкоры опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
Египет остановил поставки СПГ в Европу
Bloomberg: Египет почти перестал поставлять СПГ в Европу из-за жары
Египетские терминалы почти целиком прекратили загрузку сжиженного природного газа (СПГ), так как стране не хватает топлива из-за сильной жары, утверждает Bloomberg.
Терминалы СПГ Idku и Damietta прекратили загрузку топлива, в июне отгрузка вообще не проводилась, в июле из Египта вышел лишь один танкер с СПГ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.
В Египте сейчас стоит жара, топливо начали перенаправлять на внутреннее потребление. Египетский министр нефти Тарек аль-Мулла указал, что поставки СПГ в европейские страны продолжатся ближе к октябрю.
Сейчас в стране работают два терминала СПГ мощностью в 12 млн тонн (16,5 млрд кубометров) в год.
Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
Российские Вооруженные силы в ночь на пятницу нанесли очередной удар по объектам, где готовились террористические акты против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны, уточнил, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Теракты в отношении России, по его словам, планировалось осуществить с применением ударных беспилотников.
Генерал отчитался, что цель удара была достигнута, поражены все назначенные объекты.
Ранее на этой неделе Конашенков сообщал, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
Politico: На Украине из-за недовольства солдат ВСУ может вспыхнуть бунт
Politico: Недовольство в рядах ВСУ может спровоцировать общественные конфликты на Украине
Украинские медики предупредили о возможных общественных конфликтах из-за зреющего недовольства в рядах украинских вооруженных сил, сообщила газета Politico.
Издание со ссылкой на украинского военного медика пишет, что солдаты ВСУ недовольны, почему одни украинцы воюют, а другие избежали мобилизации, передает RT со ссылкой на Politico.
Медик предупредил, что украинские власти должны внести изменения в порядок участия каждого жителя Украины в конфликте, иначе в стране возникнут беспорядки.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны.
В Москве арестован организатор педофильской аниме-вечеринки
Подозреваемого в педофилии жителя Москвы Дениса С. отправили под арест за аниме-вечеринки с несовершеннолетними, где его, по данным СМИ, выследила мать посетившей притон девочки-подростка.
Савеловский суд арестовал 37-летнего подозреваемого на два месяца, до 20 сентября 2023 года, передает Life.ru.
Отмечается, что мужчина якобы владеет подвалом, где проходили вечеринки. Отмечается, что на одной из них он якобы собирался испробовать на 20-летней анимешнице Анастасии и 13-летней школьнице секс-игрушку.
Сам подозреваемый заявляет, что у него не дошло дело до полового акта с совершеннолетней участницей, однако девушка и девочка-подросток заявили обратное.
Отмечается, что мать 13-летней потерпевшей решила узнать, на какую вечеринку собралась ее дочь, она проследила за ней по геолокации и пришла на место. Она застала девочку на месте в притоне.
Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.
При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
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Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова
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Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.
«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.
«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.
«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.
«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
ВСУ потеряли на Запорожском направлении первый польский танк PT-91
Forbes: ВСУ лишились на Запорожском направлении нескольких танков, в числе которых польский PT-91 и чешский T-72EA
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили 22-ю механизированную бригаду, ранее находившуюся в резерве, в бой на Запорожском направлении и в результате лишились нескольких танков, в числе которых бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Как сообщает Forbes, Украина начала контрнаступление по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях 4 июня, задействовав несколько наиболее оснащенных бригад, но при этом оставила более половины своих сил в резерве.
Как утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал армии Марк Милли, «мощные украинские силы» якобы находятся в резерве и ждут приказа о наступлении, которое произойдет в оптимальное время и в наиболее подходящем месте.
Как считает издание, идея украинского командования состояла в том, чтобы передовые бригады ВСУ нащупали бреши в обороне ВС России и расширили их, задействовав резервы.
Однако, отмечает издание, теперь бригада, ранее находившаяся в резерве, по-видимому, несет потери в Запорожье. Автор статьи пришел к выводу, что ранее не задействованная в боях 22-я механизированная бригада ВСУ, по-видимому, потеряла пару своих танков – бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA – во время боя в районе 9 июля.
Обозреватель обратил внимание, что 22–я механизированная бригада ВСУ – единственная украинская бригада, в которой эксплуатируется PT–91, – по-видимому, вступила в бой. При этом автор подчеркивает, что нет никаких свидетельств, что украинские войска где-либо добились крупного прорыва российской обороны.
Напомним, в июле прошлого года руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о прибытии на Украину польских танков PT-91 Twardy. В конце января Ермак заявлял, что Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy.
PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался в Польше с 1995 по 2002 год. Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 танка PT-91.
Эксперт: Польша потеряла способность адекватно оценивать свою роль в мировой политике
Политолог Рудаков: Польская националистическая верхушка мечтает восстановить Речь Посполитую в границах до 1939 года
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Россия однозначно дает понять правящим кругам Польши, что любая агрессия против Белоруссии получит моментально жесткий ответ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В пятницу Владимир Путин на совещании Совбеза высказался о роли США и Польши в украинском конфликте.
«Президент послал сигнал польским правящим элитам, верхушке партии «Право и справедливость». И суть его сигнала заключается в том, что Россия знает их сценарии и понимает, как на них реагировать. Но самое важное заключается в том, что польская националистическая верхушка мечтает восстановить Речь Посполитую в границах до 1939 года – присоединить и поглотить территории Украины и Белоруссии», – считает Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.
В нынешней ситуации, подчеркивает собеседник, Россия «однозначно дает понять, что любая агрессия против Белоруссии получит моментально жесткий ответ». «А что касается планов Киева продавать собственную территорию, то такие сценарии очень хорошо ложатся в логику действий Зеленского по продаже активов собственной страны – украинских черноземов, транспортной инфраструктуры», – добавил политолог.
Эксперт отметил также, что другим важным нюансом в выступлении президента во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ стало напоминание о том, что в 1939 году Польша была брошена своими западными союзниками один на один с германской военной машиной и утратила свою государственность.
«Государственность Польши была восстановлена благодаря Советскому Союзу. По итогам Второй мировой войны Польша, благодаря позиции Сталина, получила земли бывшей Восточной Пруссии. В своих нынешних границах Польша существует только потому, что когда-то они были начерчены в ходе переговоров между США, Великобританией и Советским Союзом», – напомнил Рудаков.
По его словам, сейчас правящие круги Польши проводят репрессивную политику, жертвами которой становятся публицисты, политики, депутаты Сейма. «Короткая историческая память в Польше – это результат массированной пропаганды. Промывка мозгов в Польше в последние 10–15 лет очень похожа на то, что происходило на Украине. Это колоссальная накачка национальной ненависти, русофобии, формирование абсолютно ложных и не имеющих ничего общего с исторической правдой стереотипов о событиях XX века», – пояснил собеседник.
Все эти факторы, отмечает он, привели к утрате Польшей способности адекватно оценивать свою роль в европейской и мировой политике. «Это очень опасная ситуация, в которой Польша уже оказывалась в прошлом», – указывает эксперт.
Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
Что касается предложения России Европе отказаться от проамериканского курса и совместно выстраивать региональную систему безопасности, то здесь многое зависит от того, насколько общественное мнение в ЕС «может влиять на политические процессы на европейском континенте». «Все больше европейцев понимают, что США втянули их страны в украинский кризис, заставили поддерживать киевский режим в ущерб собственным интересам... Судя по социологическим опросам, в массовом сознании европейцев произошли определенные изменения, но они не окажут влияния на ход текущих политических событий», – считает Рудаков.
Но в любом случае предложение России остается в силе. «Суть этого предложения заключается в том, чтобы Европа вернула себе субъектность, возможности развития и после этого совместно с Россией выстраивала бы взаимовыгодные модели в сфере экономики и безопасности. Россия предлагает такое сотрудничество последние 20 лет», – подытожил Рудаков.
В пятницу президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом. «Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так: западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – сказал Путин.
Президент рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Путин предупредил о последствиях «очень опасной игры» Запада, который пытается втянуть новые страны в конфликт на Украине.
Глава государства подчеркнул, что американским властям выгодно ослабить позиции Европы, они будут стремиться продолжать украинский конфликт. «Так называемая поддержка Украины – это, по сути дела, тупик, пустая бесконечная трата денег и сил, а по факту – обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта», – сказал президент.
Путин предупредил также, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии Запада против Белоруссии. «Но что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами.», – подчеркнул Путин.
Миллиардера Игоря Кудрякова обнаружили мертвым в Москве
Создатель доставки «Служба 77» Игорь Кудряков найден мертвым в Москве
Тело миллиардера Игоря Кудрякова, создателя доставки «Служба 77», без признаков насильственной смерти нашли в его московской квартире.
Источник Shot сообщил, что по результатам обследования признаков насилия не обнаружено. По предварительной версии, бизнесмен умер из-за онкологического заболевания, передает Life.
Игорь Кудряков возглавил совет директоров ЗАО «Службы Семьдесят Семь» в начале нулевых годов, организация занималась доставкой по Москве. Предприниматель получил назначение на должность первого заместителя начальника управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».
Путин предупредил об ответе в случае агрессии против Белоруссии
Путин: Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России
Президент Владимир Путин предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
«Что касается Белоруссии, это часть Союзного государства, и развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер».
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства.