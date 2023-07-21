Юрист объяснила, что делать с вонючим туалетом соседа по даче

Помочь разобраться с соседом, с территории которого идет неприятный запах, может помочь председатель садоводства. Если разъяснительные беседы не принесут плодов, можно обратиться с жалобой в государственные органы, сказала газете ВЗГЛЯД юрист Ульяна Никонова.

«В гражданском кодексе, а также в самом начале в конституции Российской Федерации написано, что права гражданина заканчиваются там, где начинаются права другого гражданина. Поэтому когда мы говорим о пребывании на даче, на соседних, смежных земельных участках, то ситуация, что я на своем участке делаю, что хочу, не совсем правильная. На своем участке человек должен делать все, что хочет, если это не нарушает закон и не нарушает права других граждан», – говорит юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова.



Она подчеркивает, что владелец участка обязан регулярно содержать уборные так, чтобы не доставлять дискомфорт окружающим. В случае если владелец участка, с которого идет неприятный запах, игнорирует жалобы соседей, не предпринимает никакие меры и на этой почве возникли спорные ситуации, то другие жильцы могут обратиться к председателю садоводства. И хотя он не обладает полномочиями накладывать штрафы, однако вполне может провести с таким соседом разъяснительную беседу. Если и такой метод не срабатывает, то можно обратиться в государственные проверяющие органы, в частности, в Роспотребнадзор, у специалистов которого есть оборудование, измеряющее запах.

Ранее юрист Никонова в беседе с газетой ВЗГЛЯД предупредила, что собственник загородного участка обязан убирать траву не только на своей территории, но и с внешней стороны – вдоль забора, поскольку это пожароопасно.