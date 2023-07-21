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ЧФ России провел учение по изоляции временно закрытого для судоходства района
Российские военные провели в Черном море учение по изоляции временно закрытого для судоходства района
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Корабли и авиация Черноморского флота России провели учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства, сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Также был проведен комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя, передает RT.
Одновременно в рамках учений военные отработали практические пуски противокорабельных крылатых ракет.
Ранее Минобороны объявило, что с 00.00 20 июля Россия будет считать все суда, следующие в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. В Минобороны уточнили, что страны флагов таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
Генерал ВС США Милли: Цена контрнаступления ВСУ будет высокой, оно будет долгим, сложным и кровавым
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За попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену», признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что украинские военные продвигаются «постепенно и неспешно». По его словам, «наступление» ВСУ будет «медленным» и «сложным», у него будет «высокая цена», передает ТАСС.
При этом американский генерал предупредил, что «существенная часть боевой мощи украинцев еще не задействована». По его словам, Киев будет сам решать, где и когда задействовать резервы. Сейчас они «берегут свою боевую мощь», добавил глава КНШ.
Милли считает, что давать оценки контрнаступлению преждевременно. Ситуация, по его оценке, далека от провала. Он считает, что «предстоит еще много боевых действий». «Это будет делом долгим, сложным, кровавым», – подчеркнул Милли.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»
Российский боец: Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
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Зенитные расчеты Южной группировки войск в ходе спецоперации применяют тактику «огневой колесницы», рассказал российский военнослужащий.
Военный заявил РИА «Новости», что в зоне СВО применяется опыт, полученный во время чеченской кампании. Так, отметил зенитчик, работа ведется по принципу «огневой колесницы»: когда одна машина отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.
По словам командира зенитного расчета, выезды часто происходят по ночам, «обработка» ведется «по площади», чтобы противник «не расслаблялся».
На опубликованном видео показаны кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.
Военнослужащий рассказал, что недостатка в снарядах сослуживцы не испытывают. Орудие, по его словам, очень скорострельное и эффективное. За минуту по позициям ВСУ выпускается около 400 снарядов только с одной машины, а если залп ведется с двух машин – то по 800, рассказал он.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».
Запланировано увеличение поставок истребителей пятого поколения для армии
Мишустин анонсировал наращивание поставок истребителей пятого поколения в ВС России
Российская армия будет получать больше истребителей пятого поколения, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», – цитирует премьер-министра ТАСС.
В России к истребителям пятого поколения относится Су-57.
В июне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что объемы поставок в ВКС России Су-57 увеличат в 2023 году.
Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Депутаты приняли законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Так, в законе «О воинской обязанности и военной службе» устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан. Предельный возраст военнообязанных, которые относятся к первому разряду, повышается до 40 лет, ко второму разряду – до 50, к третьему разряду – до 55 лет, передает ТАСС.
Кроме того, новые нормы предусматривают иностранным гражданам право на подписание контракта о пребывании в резерве при условии, что их должностные обязанности не связаны с гостайной.
В апреле Совфед одобрил поправку о повышении предельного возраста госслужащих.
Один из последних Bayraktar ВСУ сбили на Кинбурнской косе
Замкомбриг: Один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе
Один из последних беспилотников вооруженных сил Украины турецкого производства Bayraktar сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум».
Военнослужащий рассказал РИА «Новости», что Bayraktar на их направлении был не ударным, а разведывательным, он фиксировал перемещения личного состава. Благодаря соседнему подразделению устройство сбили накануне, сообщил Кум.
Кинбурнская коса прежде входила в состав Николаевской области, однако по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума вместе с Херсонской областью вошла в состав России.
На Украине ранее сообщали о начале строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.
Минобороны Британии призвало «инвестировать в танки»
Уходящий в отставку британский министр обороны Бен Уоллес призвал «инвестировать в танки»
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Великобритании следует вкладываться в танки, а не инвестировать в наращивание численности войск, заявил британский министр обороны Бен Уоллес в преддверии объявления новых планов по повышению боеготовности вооруженных сил Соединенного Королевства на фоне войны на Украине.
Уоллес дал интервью The Telegraph, в котором заявил, что британские власти будут модернизировать войска Соединенного Королевства и адаптировать их к «меняющейся глобальной картине». Также Лондон намерен сделать приоритетными направлениями для инвестиций науку и технологии.
Ранее Уоллес говорил, что к 2025 году численность полностью обученных британских солдат сократится до 73 тыс. – это наименьший показатель в истории страны. Для сравнения, сейчас этот показатель составляет 82 тысячи, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
По словам министра, фундаментальный урок Украины заключается в том, что вооруженные силы должны быть «идеально сформированы». Министерство обороны Британии собирается инвестировать в танки, которые, по оценкам главы ведомства, являются «фундаментальной частью армии». При этом вложения должны стать залогом того, что машины хорошо обслуживаются и могут быть эффективно задействованы, добавил Уоллес.
Примечательно, что ранее СМИ сообщали, что у Британии осталось всего 40 боеспособных танков.
Ожидается, что во вторник Лондон объявит о новом плане по повышению боеготовности, включая перечисление 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) на пополнение боеприпасов и запасов, истощенных в результате войны на Украине. Кроме того, будут выделены 400 млн фунтов стерлингов (456 млн евро) на модернизацию жилья для семей военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Уоллес, который занимает должность министра обороны Великобритании с 2019 года, намерен уйти из правительства Британии в ходе очередных перестановок, которые запланировал премьер Риши Сунак. Уоллес заявил, что был бы рад работать в баре, он хочет «вернуться к нормальной жизни» и заниматься тем, что ему нравится, например, гонками «Формулы–1» или скачками.
Корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном море
Корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора
Патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» ликвидировал сорванную дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Корабль «Сергей Котов» выполнял задачи в юго-западной части Черного моря и обнаружил сорванную дрейфующую украинскую мину в 180 км северо-восточнее пролива Босфор.
Командир корабля принял решение поднять в воздух вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем, сообщает Telegram Минобороны.
FT: Из-за поддержки Украины Западу не хватает оружия для конфликта с Китаем
FT: Запад не готов к конфликту с Пекином из-за нехватки оружия, вызванной поддержкой Украины
Запасы вооружения западных стран опустели из-за поддержки Украины, по этой причины Запад может оказаться не готов к потенциальному конфликту с Китаем, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что страны Запада, в которых итак уже почти иссякли запасы оружия, недавно были вынуждены вновь взять на себя обязательства по военным расходам для помощи Украине. Теперь, пишет Financial Times, эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту с Китаем из-за Тайваня.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы. Даже США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее.
ВС России получили новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
Минпромторг: Уралвагонзавод отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Российские войска получили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М от Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»), сообщили в Минпромторге.
В сообщении ведомства отмечается, Уралвагонзавод нарастил темпы производства за последний год более, чем в три раза, и сейчас поставил очередную партию. В Минпромторге отметили, что такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО, передает ТАСС.
Отмечается, что очередное выполнение контрактов на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б с приведением к виду Т-72Б3М, глубокая модернизация танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ и изготовление танков Т-90М «с нуля» говорит не только о эффективности производственной системы Уралвагонзавода, но и о квалификации и самоотверженном труде всех работников концерна УВЗ.
«Все задачи, которые ставит перед нами государство в деле обеспечения армии надежной военной техникой, коллектив Уралвагонзавода выполняет качественно и в срок. Это доказывают неизменно хорошие оценки, которые получает бронетехника Уралвагонзавода от военных, участвующих в специальной военной операции. Сегодня танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий концерна «Уралвагонзавод» была проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя», – отметил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
Ранее Ростех отправил в войска экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок».
Шеф Пентагона рассказал о «ядре» гарантий Запада для Украины
Шеф Пентагона Остин: Ядром западных гарантий безопасности Украины будет ее самооборона
«Ядром» соглашений западных стран с киевским режимом по «гарантиям безопасности» станет самооборона Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Ядром любого соглашения будет их (украинцев – прим. ВЗГЛЯД) способность защищать себя и сдерживать агрессию», – приводит его слова ТАСС.
Остин отметил, что Украине потребуется «боевая мощь». На этом, по его словам, и будут сконцентрированы усилия западных стран и вокруг этого будет формироваться двустороннее соглашение. Странам Запада, подчеркнул шеф Пентагона, придется работать над этим сообща, а не какому-то одному государству.
Вашингтон, сообщил министр обороны США, уже взаимодействует с украинской сторону по вопросу обещанных «гарантий безопасности». Он добавил, что можно ожидать, что уже скоро будут заключаться двусторонние соглашения с Украиной, эта работа идет.
Напомним, в декларации стран G7, принятой на полях саммита НАТО, говорилось, что «Семерка» начинает переговоры с Киевом по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны.
Военные учения России и Китая начались в Японском море
Минобороны сообщило о начале российско-китайских военных учений «Север/Взаимодействие» в Японском море
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В акватории Японского моря начались совместные российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие – 2023», которые продлятся с 20 по 23 июля, сообщило Минобороны России.
Учения проводятся для развития военно-морского сотрудничества двух стран. Они должны способствовать стабильности и миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стороны отработают «противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде». Также планируется отработать обеспечение безопасности коммуникаций в Японском море и в небе над ним. Пройдут совместные артиллерийские стрельбы, сообщило Минобороны в Telegram.
С российской стороны под руководством командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Валерия Казакова в учениях принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.
С китайской стороны участвуют эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». Руководит кораблями ВМС НОАК заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.
Кроме того, к учениям привлечены свыше 30 летательных аппаратов морской авиации России и Китая. На борту эсминца «Цицикар» сформирован совместный штаб для общего руководства.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Россия и Китай в 2022 году провели рекордное количество совместных военных учений за последние 20 лет. В начале июля министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым заявил о желании Пекина расширить сотрудничество с Россией в военной сфере.
Россия решила проверить информацию об уничтожении США химоружия
Постпред России при ОЗХО заявил о намерении Москвы проверить информацию об уничтожении США химоружия
Россия будет проверять информацию об уничтожении США последних запасов химического оружия, необходимо сохранять бдительность, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
По его словам, США объявили о завершении программы по уничтожению химоружия, но Россия будет проверять эту информацию, одновременно сохраняя бдительность, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что остатки запасов американского химического оружия, которые хранились на военном складе Блю-Грасс в Кентукки, ликвидированы.