В Венгрии попросили ЕС предоставить отчет о военной помощи Украине

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20 июля, четверг | Последнее обновление — 14:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене.
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Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Венгрии попросили ЕС предоставить отчет о военной помощи Украине
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Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил ЕС отчитаться, куда были направлены выделенные на военную помощь Украине 10 млрд евро.
Об этом он сообщил после заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, предложившего увеличить ресурсы Европейского фонда мира, сообщает «Коммерсант».
Ранее Боррель заявил, что решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева.
Минобороны объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов
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Идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля, сообщило министерство обороны России в среду.
Такое ограничение вводится в связи с прекращением черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, оно начнет действовать с 00.00 мск 20 июля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, предупредило министерство. Несколько морских районов северо-западной и юго-восточной частей международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства.
«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – заключили в ведомстве.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Сильный взрыв произошел во Львове
На Украине сообщили о сильном взрыве во Львове
Во Львове прогремел сильный взрыв, сообщают украинские СМИ.
При этом воздушной тревоги в регионе не было, передает РИА «Новости».
Напомним, после серии российских ударов по портам Одессы и Николаева власти Украины признали, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты танкеров, с которых могли ударить по Крымскому мосту
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Хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли запустить катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту.
Хакеры провели расследование, из которого следует, что в операции по сбросу беспилотных катеров для атаки на Крымский мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее, передает РИА «Новости».
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного из судов на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками могло быть применено еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Ранее хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины. В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Уголовное дело завели по статье о теракте.
В офисе Зеленского не поверили в готовность стран отправлять суда на Украину
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что страны не станут отправлять свои суда на Украину
После прекращения зерновой сделки другие государства не будут отправлять свои суда в украинские порты, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк выразил уверенность, что «ни одна страна не решится отправлять свои корабли», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Российская сторона объявила, что отзывает гарантии безопасности для направляющихся с Украины судов. При этом Киев пытается убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы получится и без России.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве
Взрывы произошли в Одессе, Николаеве и Сумах
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В Одессе, Николаеве и Сумах прогремели мощные взрывы, в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Как сообщил очевидец, «возле порта Черноморска (в Одесской области) слышал громкие взрывы, не менее четырех или пяти», передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в Одессе «Калибры» и дроны-камикадзе атакуют вражеские цели». «Местные ресурсы» сообщают «о двух прилетах: первый в Ильичевский порт, второй – в район Бурлачьей балки».
Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что «в центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 м кв.».
Также сообщается о взрывах в Николаевской области, передает РИА «Новости».
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в центре города начался «очень серьезный пожар».
Кроме того, сообщается о взрывах в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками.
Воздушная тревога также была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.
Напомним, после российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.
В офисе Зеленского назвали причины неудачного контрнаступления Украины
Советник Зеленского Подоляк: Контрнаступление будет долгим и сложным
В Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк агентству France Presse.
По его словам, ситуация сложная из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Он отметил, что для ускорения наступления ВСУ необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16, передает РИА «Новости».
Ранее генерал США Марк Милли призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Минобороны отчиталось об ударе по объектам военной промышленности под Одессой
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности в районе Одессы
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Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны указали, что в ночь на среду российские силы нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удар был нанесен по авиабазе Канатово украинских Воздушных сил в Кировоградской области, сообщает оборонное ведомство в Telegram.
Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в ночь на среду на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
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WSJ: На Западе не ожидали, что Киев так быстро потеряет танки и боемашины
WSJ: Запад и Украина не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при контрнаступлении
Страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина и ее западные союзники были потрясены тем, насколько быстро Киев потерял переданную ему технику. При этом, пишет Wall Street Journal, Украина так и не добилась решительного прорыва.
Кроме того, отмечает издание, киевский режим был крайне недоволен тем, что ВСУ приходится атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Ранее издание сообщало, что украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
СМИ: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием «российская сеть»
Gazeta Polska: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием для Украины «российская сеть»
В Польше якобы раскрыли «российскую шпионскую сеть», планировавшую взрывы поездов с оружием для киевского режима, утверждает Gazeta Polska.
«Сеть российской разведки» ликвидировали генпрокуратура и Агентство внутренней безопасности страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Polska.
Эта сеть якобы планировала устроить взрывы поездов с оружием и гумпомощью для Украины, отмечает издание. Проведенная операция – «самый большой успех» польского Агентства внутренней безопасности.
По данным газеты, с марта по июль было задержано 15 человек, им предъявили обвинения в «шпионаже в пользу российской разведки ГРУ». Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. В числе задержанных – граждане Белоруссии, России и Украины.
Задачи якобы поступали «удаленно прямо из Москвы», после их выполнения оплата поступала в криптовалютах.
ЕС объявил о решении нарастить военную поддержку Украины в связи с отменой зерновой сделки
Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Украины после решения России по судам в Черном море
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Решение Москвы считать все суда, направляющиеся в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, в этой связи Брюссель принял решение увеличить военную поддержку Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в сложившейся ситуации есть лишь одно верное решение – нарастить военную помощь Киеву. «Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если российские военные используют беспилотники, мы должны предоставить им средства ПВО», – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружения и техники Киеву. Также ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих.
Как сообщает агентство DPA, по меньшей мере, 25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза. Текущие планы подготовки ВСУ, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории ЕС.
Ранее Минобороны заявило, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
Российские войска на Купянском направлении продвинулись более чем на 1 км
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Группировка войск «Запад» продолжила наступление на Купянском направлении, за сутки российские подразделения прошли более 1 км вглубь, сообщило Минобороны России.
Ширина проникновения по фронту составила до 2 км, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области.
Поражены подразделения ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР). У поселка Песчаное (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады украинской теробороны.
Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 70 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
За сутки украинские военные пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении Южная группировка отразила 25 атак противника у поселков Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки в ДНР.
У Авдеевки (ДНР) ликвидирован склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
За сутки на этом направлении уничтожено свыше 340 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, две польские САУ Krab, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении группа «Центр» отразила четыре атаки у поселков Кармазиновка, Шипиловка, Белогоровка, города Кременная (ЛНР). Поражены украинские подразделения у поселков Новосадовое, Ямполовка и Серебрянка (ДНР). У поселка Торское (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
У поселка Ямполь (ДНР) уничтожен склад боеприпасов украинской 100-й бригады теробороны.
ВСУ потеряли на этом направлении до 100 бойцов, две боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку возле поселка Работино (Запорожская область).
Поражена живая сила и техника ВСУ у поселков Приютное (Запорожская область), Макаровка и Ровнополь (ДНР). Возле Старомайорского (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ.
На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Новопокровка и Малая Токмачка (Запорожская область). У Марфополя (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.
Уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у поселков Березовое (Днепропетровская область), Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка (Запорожская область).
ВСУ потеряли за сутки на этих направлениях свыше 170 человек, два танка, девять боевых бронированных машин, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении в уничтожено до 50 украинских бойцов, боевая бронированная машина, три пикапа и гаубица Д-30.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику ВСУ в 106 районах.
Возле города Запорожье уничтожена база ГСМ украинских военных.
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Во Франции назвали безумными требования Зеленского о поставках техники
Французский политик Филиппо назвал безумием просьбу Зеленского о поставках техники Киеву
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумными требования украинского президента Владимира Зеленского о новых поставках оружия.
Так Филиппо отреагировал на просьбу Зеленского поставить Украине 300 танков и 80 истребителей F-16, чтобы ускорить контрнаступление. При этом политик предположил, что следующем шагом станет требование предоставить Киеву ядерное оружие.
«Когда уже мы остановим это сумасшествие?» – возмутился Филиппо, передает RT.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины.
В «интернациональном легионе» пожаловались на угрозы со стороны командиров ВСУ
Австралийский наемник пожаловался на угрозы со стороны некомпетентных командиров ВСУ
Австралийский наемник, который участвует в боевых действиях в составе так называемого интернационального легиона вооруженных сил Украины, заявил, что за «высказывания» и украинцам, и иностранным бойцам «угрожают расправой», они подвергаются опасности «со стороны некоторых некомпетентных украинских командиров».
Наемник заявил об этом в программе The World Today на радио ABC. Он представился вымышленным позывным Буш, поскольку «на 100%» опасается за свою жизнь из-за решения рассказать правду, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Буш заявил: «Здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать». По его словам, стоит «вопрос жизни и смерти», который требуется «решить немедленно». Наемник возмутился действиями командиров ВСУ и заявил, что стал свидетелем «вещей, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы». Как заявил Буш, некоторым наемникам вообще не заплатили.
Напомним, в июле Министерство обороны России сообщило, что киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе российской специальной военной операции на Украине, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории.
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