Первый форум ветеранов спецоперации открылся в Москве

Первый форум ветеранов спецоперации, организованный фондом «Защитники Отечества», открылся в Москве. На мероприятии, которое проходит с 20 по 21 июля в Музее Победы, собрались 150 ветеранов спецоперации со всей России.

Модератором пленарного заседания выступила член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первый заместитель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.



Начальник управления президента по общественным проектам, член наблюдательного совета фонда Сергей Новиков зачитал приветствие президента Владимира Путина участникам форума.

В приветствии глава государства, в частности, отметил важность того, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищали Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских инициатив. Также Путин выразил уверенность, что форум пройдет в созидательном ключе, на достойном организационном уровне, а его решения воплотятся в реальные дела и начинания.

Новиков также отметил значимость патриотического воспитания молодого поколения и роль ветеранов СВО в этом процессе. «Фонд сегодня начинает работу по патриотическому воспитанию. Самым эффективным является воспитание на примерах. А лучшим примером патриотизма, служения Отечеству и ответственности за его судьбу являются как раз ветераны СВО. Форум – важный шаг к победе в битве за умы молодого поколения, а это и есть битва за наше будущее», – сказал Новиков.

В рамках заседания с докладом о деятельности фонда выступила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, которая рассказала об основных результатах работы с момента открытия региональных филиалов.

Так, за два месяца в филиалы фонда поступило более 90 тыс. обращений, касающихся получения удостоверения ветерана боевых действий или инвалида боевых действий, предоставления мер социальной поддержки, юридической, медицинской и психологической помощи, обучения и трудоустройства. Более чем по 65 тыс. обращений подопечным фонда уже оказана помощь.

«Задача фонда – создать возможности для комплексной реабилитации ветеранов, чтобы они могли вернуться к привычной жизни быстро и рядом с местом жительства. Важно, что в этой работе принимают участие сами защитники Отечества, которые готовы поддерживать друг друга, подставить плечо, а также сохранить историческую правду для будущих поколений россиян», – сказала Цивилева.

Участникам форума расскажут, как принять участие в проектах общественных организаций, инициировать свои проекты и рассказывать о своем пребывании в зоне СВО разными способами и на своем личном примере укреплять патриотические чувства и сохранять историческую правду, сохранять память о погибших участниках СВО, помогать вернувшимся из зоны СВО возвращаться к мирной жизни.

Также на форуме была презентована Ассоциация ветеранов СВО.