|
|
Инвесторы забрали из европейских фондов около 27 млрд долларов
Bloomberg: Инвесторы забрали из фондов Европы около 27 млрд долларов в 2023 году
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Европейские фонды за 2023 год потеряли около 27 млрд долларов, поскольку инвесторы отдают предпочтение американским фондам, пишут СМИ со ссылкой на данные Bank of America.
Как подсчитал Bloomberg, отток инвестиций наблюдается уже 16-ю неделю подряд. В июне Европа стала единственным крупным регионом, который столкнулся с оттоком инвестиций, отмечается в публикации.
По данным Bank of America, из европейских фондов только за последние семь дней вывели 4,6 млрд долларов, передает ТАСС.
Экономисты считают, что инвесторы стали отдавать предпочтение фондам США, поскольку экономика Соединенных Штатов кажется им в настоящее время более крепкой.
В начале июня Еврокомиссия признала произошедшую в первом квартале 2023 года рецессию в зоне евро, однако, по оценке ЕК, снижение роста экономики было незначительным.
Орбан потребовал от Украины отчета за 70 млрд евро
Орбан: Венгрия больше не даст Украине денег, пока ЕС не отчитается о том, куда потратили предыдущие 70 млрд евро
|
|
Нет шансов на то, что Еврокомиссия добьется выделения Украине нового пакета финансовой помощи от стран ЕС в размере 50 млрд евро, а также средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро», – приводит слова Орбана «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.
Выступая из Брюсселя, где в эти дни проходит саммит ЕС, в эфире венгерской радиостанции Kossuth, Орбан сообщил, что в четверг участники саммита обсуждали тему миграции, а в пятницу проходили дебаты по бюджету. Еврокомиссия, сказал он, подготовила поправки в бюджет ЕС, однако, подчеркнул Орбан, «нет никаких шансов на то, что они будут приняты», передает ТАСС.
Премьер Венгрии добавил, что ЕК просит все 27 стран сообщества «пополнить семилетний бюджет», ведь уже к середине лета средства в бюджете закончатся. Деньги, пояснил он, содружеству нужны, чтобы выделить 50 млрд евро Украине. Орбан напомнил, что за последние полтора года ЕС уже выделял Киеву 70 млрд евро на эти цели, однако куда пошли эти средства, неизвестно. Неясно также, как будет контролироваться и новый пакет помощи, который собирается выделить Украине ЕК, добавил Орбан.
По его словам, Еврокомиссия хочет от всех государств-членов оплаты возросшей процентной нагрузки по совместному кредиту. При этом Венгрия и Польша «не получили ни копейки» из этих средств, подчеркнул он.
Третья крупная сумма, которую собирается запросить ЕК, необходима для облегчения прибытия мигрантов в Европу, что, как подчеркнул Орбан, «совершенно абсурдно».
По словам премьера Венгрии, ЕК должна ответить на вопрос о том, куда были потрачены деньги и кто ответственен за то, что Евросоюз окажется на грани банкротства через два с половиной – три года.
Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Венгрия не станет поддерживать поправки в бюджет Евросоюза, в соответствии с которыми планируется оказать Киеву помощь на 50 млрд евро.
Названы условия проведения военных миссий Евросоюза на Украине
FT: Страны ЕС назвали принципы проведения военных миссий Евросоюза на Украине
Члены Евросоюза не исключили возможность отправки на украинскую территорию военных миссий при согласии членов ЕС и «в подходящих условиях», сообщил знакомый с обсуждением источник Financial Times.
Страны ЕС обещают расширить обучение бойцов ВСУ, возможность проведения военных миссий Евросоюза на Украине, если для этого «будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами», сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».
Также страны ЕС обещают продолжение финансирования поставок оружия киевскому режиму через Европейский фонд мира.
В Европе забили тревогу из-за зерна с Украины
Parlamentni listy: Восточноевропейские фермеры осознают приближающуюся катастрофу из-за зерна с Украины
Восточноевропейские фермеры бьют тревогу из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Parlamentni listy.
По информации издания, вместе с приближающейся жатвой грядет и возможная катастрофа, так как фермеры и политики по-прежнему обеспокоены ситуацией на Украине – есть риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, а Украина станет житницей Европы, передает РИА «Новости».
Parlamentni listy указывает, что при отсутствии соглашения по продлению зерновой сделки украинскую пшеницу направят либо через, либо прямо в Европу, однако второй вариант не выгоден остальным европейским аграриям.
«Хотя Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок, но запрет пока действует только до середины сентября», – подчеркивается в статье.
По словам фермера Вислава Грына, аграрии опасаются, что проблема с наплывом украинского зерна останется.
«Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать… Сейчас распадаются давно выстроенные отношения в цепочке поставщиков», – отметил он.
Как добавил президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал, через несколько недель в Европе начнется уборка урожая, а при том, что расходы на топливо и удобрения были высокими, закупочные цены остались низкими. «Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определенно не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы», – заметил он.
Кроме того, по мнению президента палаты, есть сомнения, что правительство Чехии что-либо компенсирует отечественным фермерам, так как до выборов далеко, а фермеры властей не интересуют.
Напомним, аграрии в Молдавии, как и в других странах Европы, недовольны ввозом зерновых с Украины на фоне засухи, высокой инфляции и увеличения ставок по кредитам. Когда Молдавия собралась ввести ограничения на импорт с Украины, Киев пригрозил «запретом всего импорта из Молдавии», и Кишинев отказался от такого шага. Тем временем Европейская комиссия официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС.
В ЕС назвали количество поставленных Киеву артиллерийских снарядов
ЕС поставил Киеву 220 тыс. артиллерийских снарядов с начала СВО
Евросоюз в рамках помощи в марте 2023 года уже отправил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и свыше 2 тыс. ракет, в планах отправить Киеву всего 1 млн снарядов и ракет в 2023 году.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
Решение об отправке в течение года Киеву 1 млн снарядов было принято в марте 2023 года. По словам фон дер Ляйен, ЕС «на пути к выполнению этой цели». ЕС выделил из Европейского фонда мира 2 млрд евро за последние три месяца.
Ранее ЕС выразил готовность помочь Киеву с последствиями прорыва дамбы Каховской ГЭС.
В ЕС не готовы принять Украину еще десять лет
Monde: Дипломаты Евросоюза заявили о неготовности принять Украину в ЕС еще десять лет
Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии стать членами ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшие десять лет, пишет французское издание Monde.
Источник издания сообщил, что не представляет расширения ЕС в ближайшее десятилетие, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что процесс присоединения новых членов ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Указано, что вступление в ЕС бедной и коррумпированной Украины с населением 42 млн человек может изменить структуру ЕС. Также отмечается, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС.
Еврочиновники признали, что причастны к появлению высоких ожиданий у Украины, касающихся вступления в ЕС.
ЕС собрался зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России
Премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России
|
|
Евросоюз намерен зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России для Украины, но метод их получения «должен быть юридически стабильным», заявил глава правительства Бельгии Александр де Кроо.
Тема возможного использования замороженных активов обсуждается на каждом саммите ЕС, но пока участники не могут договориться и найти правовую базу. По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе де Кроо пояснил, что «Бельгия очень вовлечена в этот вопрос», поскольку там «заморожены 90% активов». Де Кроо сказал, что в ЕС «сконцентрированы на сверхприбыли». Евросовет предложил «продолжить работу» над возможным использованием российских активов «в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», передает ТАСС.
Также на саммите обсуждалось «дальнейшее усиление давления на Россию», чтобы осложнить проведение специальной военной операции на Украине. ЕС заверил, что продолжит «оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется».
Отмечается важность «удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба» для стран ЕС. Лидеры стран ЕС договорились рассмотреть вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине.
Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.
В ЕС решили предложить Киеву «будущие обязательства в сфере безопасности»
FT: Представители Евросоюза могут предложить Киеву «будущие обязательства в сфере безопасности»
Евросоюз готов предложить Украине «будущие обязательства в сфере безопасности», сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа.
Отмечается, что представители ЕС готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства в сфере безопасности перед Украиной, которые могут помочь Украине обороняться в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Так, издание отмечает, что разработкой документа занималась Франция, ряд стран попросили внешнеполитическую службу ЕС наметить официальные контуры обязательств.
При этом Ирландия, Мальта и Австрия отнеслись к этому заявлению критично и хотят ясности по поводу обязательств.
Как заявил один из дипломатов ЕС, блок уже делает «довольно много» в области безопасности для Украины.
Ранее политологи заявляли, что есть как минимум три сценария того, как страны Евросоюза сами провоцируют наступление грандиозного кризиса, эти варианты прямо связаны с происходящим на Украине.
ЕС призвал Китай заставить Россию немедленно вывести войска с Украины
Лидеры ЕС призвали Китай надавить на Россию для немедленного и безоговорочного вывода войск с Украины
Саммит Евросоюза призвал Китай оказать давление на Россию для «немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий», следует из заявления лидеров ЕС.
Лидеры Евросоюза подчеркнули, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН «несет особую ответственность за поддержание миропорядка, основанного на правилах», а потому должен надавить на Россию, передает ТАСС.
Также ЕС заявил, что экономическое и международное сотрудничество с Китаем будет продолжено, но лидеры европейских стран озабочены угрозами применения силы в отношении Тайваня, а также проблемами прав человека в Поднебесеной. При этом в Евросоюзе подчеркнули, что привержены «политике одного Китая».
Ранее Евросоюз подтвердил готовность помогать Украине сколько потребуется.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофреническими заявления Запада о вариантах завершения кризиса на Украине.
Эстония решила прекратить сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей
Эстония решила расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией по сохранению культурных ценностей
Правительство Эстонии примет решение о расторжении договора о сотрудничестве с Россией в области сохранения культурных ценностей, сообщил портал национального телерадиовещания ERR.
В правительстве объяснили разрыв договора тем фактом, что республика соблюдает две конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которые лежат в основе эстонско-российского соглашения, поэтому регулировать отношения дополнительным договором не считают нужным, передает ТАСС.
ERR пишет, что договор между Эстонией и Россией автоматически продлевался каждые пять лет. МИД Эстонии направит российской стороне соответствующую ноту о расторжении договора не позднее 3 июля этого года.
Ранее Эстония возглавила в ЕС список желающих отобрать российскую собственность, даже ту, что не попала под санкции.
Венгрия отказалась поддерживать помощь ЕС Украине на 50 млрд евро
Политический советник Орбана заявил об отказе Венгрии поддерживать предложение ЕК о помощи Киеву на 50 млрд евро
Венгрия не станет поддерживать поправки в бюджет Евросоюза, в соответствии с которыми планируется оказать Киеву помощь на 50 млрд евро, сообщил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
Советник сопровождал Виктора Орбана на саммите ЕС в Брюсселе. Предложенные Еврокомиссией поправки о помощи Украине в течение ближайших четырех лет он назвал «шокирующими и непригодными для обсуждения», передает ТАСС со ссылкой на MTI.
Всего предлагается пожертвовать около 100 млрд евро, из них 50 млрд собираются направить на экономическое восстановление Украины. Балаж Орбан сказал, что данное предложение Еврокомиссии неприемлемо. Он подчеркнул, что по-прежнему не предоставлено «ни одного документа» о том, куда ушли ранее выделенные Киеву средства.
Кроме того, есть еще ряд позиций, по которым с предложениями Еврокомиссии не согласна не только Венгрия, но и Польша: траты на расселение мигрантов в Европе, увеличение зарплат чиновникам в Брюсселе. Венгрия также против дополнительных взносов для погашения процентов по кредитам, которые в свое время брал Евросоюз, стремясь восполнить фонд экономического восстановления после пандемии – Будапешт деньги из этого фонда так и не получил.
Напомним, госсекретарь кабинета премьер-министр Венгрии Чаба Деметер заявил, что новый проект бюджета Европейского союза до 2027 года предусматривает выделение Украине еще 50 млрд евро, при этом касса ЕС уже опустела из-за финансирования боев в этой стране.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что его страна по-прежнему намерена блокировать выделение Украине военной помощи на 500 млн евро из Европейского фонда мира до тех пор, пока венгерский банк OTP не исключат из списка «международных спонсоров войны».
ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России
Guardian: ЕС рассчитывает передавать Украине 3 млрд евро в год за счет налога на прибыль с замороженных активов России
Евросоюз собирается ввести новый налог на прибыль с замороженных российских активов, благодаря чему сможет передавать Украине до 3 млрд евро в год, сообщает газета The Guardian.
По словам источников Guardian, юристы ЕС сочли введение налога законным, однако предложение будет одобрено после обсуждения с Великобританией, США и Японией. Отмечается, что международный депозитарий Euroclear, где размещена большая часть замороженных российских активов, уже взимает 20% налога на прибыль, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что на саммите ЕС будет обсуждаться возможность создания международного трибунала по военным преступлениям на Украине. Один из европейских дипломатов заявил, что выросло давление, которое вынуждает что-то делать.
Ряд стран ЕС потребовали, чтобы Еврокомиссия подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов России, так как это может создать юридические и финансовые проблемы.
Ранее в Германии выступили против плана ЕС по использованию активов России.
Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства.
ЕС поддержал идею о налоге на прибыль от замороженных российских активов
Bloomberg: Лидеры стран Евросоюза поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов России
Главы стран ЕС поддержали план, предусматривающий введение налога на непредвиденные доходы от замороженных Евросоюзом российских активов, сообщило агентство Bloomberg.
Источник агентства сообщил, что план пока не одобрен окончательно из-за юридических и финансовых вопросов, передает ТАСС.
Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.
Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.
Премьер Венгрии заявил об отсутствии мира и процветания в ЕС
Премьер-министр Венгрии Орбан заявил об отсутствии мира и процветания в Евросоюзе
В Евросоюзе нет ни мира, ни процветания: экономическая ситуация вызывает тревогу, в регионе идет война, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава венгерского правительства высказал обеспокоенность по поводу ситуации в ЕС, отправляясь в четверг на саммит сообщества в Брюссель. Он напомнил, что Евросоюз был создан ради мира и процветания, но, по его мнению, ни того, ни другого нет, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.
Эксперты предположили, как будет выглядеть европейская катастрофа.
CNN: Использование российских активов для Украины может подорвать доверие инвесторов к ЕС
Иностранные инвесторы могут усомниться в безопасности своих активов в Евросоюзе, если замороженные российские средства будут использованы в целях восстановления Украины, заявил телеканалу CNN один из высокопоставленных европейских чиновников.
От полагает, что использование активов России для Украины может обернуться для ЕС «непредвиденными последствиями». «Те, у кого есть деньги, могут подумать: „А что если я однажды окажусь в списке», – пояснил чиновник, передает ТАСС.
Источник телеканала полагает, что для минимизации рисков необходимо координировать шаги с Группой семи (G7).
Ранее глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС планирует зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России для Украины, но метод их получения «должен быть юридически стабильным».
В Венгрии заявили о «военном психозе» Брюсселя
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: В политике Брюсселя царит военный психоз
Брюссель проводит «плохую, ошибочную и вредную» политику, заявил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Менцер отметил, что Брюссель поддерживает продолжение боевых действий, в его политике «царит военный психоз», что означает «физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу» для Европейского союза, передает РИА «Новости».
Глобально сторонники мира составляют большинство, но не в трансатлантическом мире, указал он.
Ранее на этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕК не сможет добиться выделения Украине нового пакета финансовой помощи от стран ЕС в размере 50 млрд евро, а также средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, до тех пор, пока Киев не отчитается о трате уже полученных 70 млрд евро.