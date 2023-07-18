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18 июля, вторник | Последнее обновление — 18:56 | vz.ru
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Хуснуллин назвал сумму затрат на восстановление Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин назвал сумму затрат на восстановление Крымского моста
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Объем финансирования на восстановление Крымского моста оценивается в настоящее время на уровне 1-1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, на восстановление Крымского моста после атаки ВСУ понадобится до 1,3 млрд рублей, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста
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Опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.
Как указал Хуснуллин, строители и проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы. По его словам, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. «Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего. Опоры в нормальном состоянии», – добавил он, передает ТАСС.
Он уточнил, что движение по автомобильной части пока приостановлено. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению, а другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре, сказал вице-премьер.
Ранее Путин заявил, что ждет предложения по повышению безопасности Крымского моста.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Блинкен после теракта на Крымском мосту высказался о методах Киева
Блинкен о теракте на Крымском мосту: Киев сам решает, как воевать
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Госдепе США и комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».
«Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – приводит его слова ТАСС.
Госсекретарь США добавил, что американская сторона следит за ситуацией на мосту через Керченский пролив.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным
Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно
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Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.
«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.
«Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.
«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.
Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.
Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.
Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.
Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.
Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на Крым становятся все масштабнее
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ВСУ пытались перегрузить российские системы ПВО при помощи нескольких малых групп БПЛА. Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили нападение противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские военные отразили ночную атаку украинских беспилотников по Крыму.
«Ночной налет беспилотников на Крым – логическое продолжение атак на полуостров в воскресенье и понедельник. Предыдущие нападения носили разведывательный характер: ВСУ искали бреши в российских системах РЭБ и ПВО. Мы видим, что действия противника постепенно становятся все масштабнее, в частности, растет число задействованных БПЛА. Думаю, что украинские военные продолжат серию атак на Крым» – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.
«Противник использовал 28 дронов, которые двигались в сторону полуострова малыми группами с разных направлений. Бороться с таким количеством целей сложно. ВСУ рассчитывали перегрузить российские системы ПВО за счет массовости аппаратов» – подчеркивает собеседник.
«Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили атаку противника. Многие дроны были посажены силами РЭБ, что говорит о высоком технологическом уровне нашей армии. Однако России не следует останавливаться на достигнутом. Всегда есть аспекты, которые стоит улучшить» – отмечает эксперт.
«В ближайшем будущем необходимо разработать устройства нового поколения, например, магнитное оружие, с помощью которого можно выжигать электронику внутри беспилотников на безопасном расстоянии. Это важная задача, которая потребует больших финансовых и временных вложений» – акцентирует собеседник.
«Облегчить противодействие атакам противника «здесь и сейчас» позволят превентивные удары по местам сборки БПЛА ВСУ и по складам с вооружениями. Кроме того, необходимо менять дислокацию наших систем РЭБ, вводить ложные дивизионы и имитировать работу ПВО на некоторых участках полуострова. Тогда ВС РФ смогут обмануть противника, вынудив его бить по некорректным координатам» – резюмирует Кнутов.
Ранее в ночь на вторник, 18 июля, ВС РФ отразили атаку БПЛА на Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что было уничтожено 17 беспилотников, еще 11 были подавлены средствами РЭБ. В ведомстве отмечают, что жертв и разрушений на земле нет.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил российских военных. Кроме того, он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
За последние три дня ВСУ предприняли несколько атак по полуострову. В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
Тогда ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала взаимосвязь атак БПЛА на Севастополь и удара по Крымскому мосту, а также писала о способах защиты Крымского моста.
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили по одной полосе
Хуснуллин: Движение авто по Крымскому мосту восстановили по одной полосе в реверсивном режиме
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Движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В своем Telegram-канале Хуснуллин сообщил, что мост подготовили к запуску в кратчайшие сроки, как и было доложено президенту России Владимиру Путину.
Хуснуллин рассказал, что результаты предварительной диагностики конструкций пролетных строений подтвердили возможность для запуска движения. Пролет дополнительно испытали, прежде чем открыть его для автомобилей, добавил он.
Кроме того, вице-премьер сообщил, что дорожное движение по мосту будет осуществляться по временной схеме. Кроме того, по временной схеме организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах. В ходе ремонта планируется его полностью восстановить.
Хуснуллин выразил благодарность дорожным службам, строителям и всем, кто работает над обеспечением движения, и похвалил их за хорошую работу.
Пробка на Крымском мосту со стороны Кубани на момент открытия реверсивного движения составляет несколько десятков автомобилей, передает ТАСС.
Ранее Хуснуллин после совещания у президента Владимира Путина сообщил, что для работ по восстановлению Крымского моста планируется строительство временного моста протяженностью 250 метров.
Путин: Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
«Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Хуснуллин назвал срок восстановления автомобильного движения по Крымскому мосту
Хуснуллин: Автомобильное движение по Крымскому мосту планируют полностью запустить к 1 ноября
Полностью запустить автомобильное движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября 2023 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.
Как указал Хуснуллин, предварительно планируется восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, а движение по второй стороне – к 1 ноября, передает ТАСС.
Ранее Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению, а другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту
Путин поручил ФСБ детально разобраться в случившемся на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин поручил детально разобраться в обстоятельствах происшествия на Крымском мосту.
«Дано поручение ФСБ, СК РФ детально разобраться в случившемся, уверен, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Напомним, киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотных аппаратов. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Путин поручил оперативно начать восстановительные работы на Крымском мосту
Президент России Путин поручил оперативно начать восстановительные работы на Крымском мосту
Восстановление пострадавшей части Крымского моста должно начаться максимально оперативно, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг моста.
«Нужно всесторонне оценить нанесенный ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы. Прошу доложить, как идет концентрация необходимой техники и специалистов, нужно ли привлекать дополнительные силы и средства», – цитирует ТАСС Путина.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
Также президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Попавшие в пробки из-за теракта на Крымском мосту автомобилисты получили воду и питание
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Волонтеры оказывают помощь российским автомобилистам, которым пришлось воспользоваться объездными путями или вынужденных ожидать в очередях после произошедшего в понедельник теракта на Крымском мосту.
Так, волонтеры «Единой России» и МГЕР помогают автомобилистам на пропускном пункте Чонгар, где по-прежнему затруднено движение. Водителям уже раздали более 300 литров воды и 200 порций детского питания, сообщается в Telegram-канале ЕР.
Уточняется, что через Чонгар автомобилисты едут по Херсонской (мимо Геническа) и Запорожской (в объезд Мелитополя) областям, ДНР (через Мариуполь) и в сторону Ростова-на-Дону.
Кроме того, активисты ЕР и МГЕР помогают оборудовать стояночные пункты в районе Крымского моста. Сейчас там развернуто три пункта вместительностью около 1 тыс. машин. Два расположены в поселке Ильич, один – в Старотиторовской. При необходимости волонтеры готовы развернуть еще один пункт. Там автомобилистам раздают воду, продукты, работают полевые кухни.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Также сообщается, что «Молодая гвардия» организовала помощь автомобилистам на границе ДНР с Ростовской областью. Водителям, которые стоят в пробках, раздают воду на КПП Весело-Вознесенка со стороны ДНР.
Активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей и волонтеры-медики, как сообщает в своем Telegram-канале «Росмолодежь», прибыли в понедельник к месту происшествия. Они оказывают помощь тем, кто временно не может выехать с полуострова. Людям раздают питьевую воду.
Кроме того, в пути находятся студенты-спасатели ВСКС, которые выехали с гуманитарной помощью из центрального штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону. С собой добровольцы везут шесть тонн питьевой воды и палатки для организации пунктов выдачи помощи.
Молодежь Запорожской области выступила с инициативой оказать помощь людям, которые следуют из Крыма и на полуостров по сухопутному коридору через Запорожскую и Херсонскую области.
В рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ добровольцы из новых регионов России направляются к местам скопления автомобилей. Волонтеры будут также раздавать людям воду, для водителей и пассажиров с детьми активисты везут вещи первой необходимости.
Проезд через административную границу Росковской области и ДНР на машине в обход Крымского моста занимает около 45 минут, в обратную сторону – затор на 10 километров. Тем, кто попал в пробку, добровольцы раздают питьевую воду, передает РИА «Новости».
По пути следования к Керченской паромной переправе развернуты две полевые кухни, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. По его словам, на месте работают 20 волонтеров, они раздают автомобилистам питьевую воду и регистрируют транспортные средства.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Захарова: Зеленский стал токсичен для Запада
Захарова: США пытаются откреститься от терактов Киева, поскольку Зеленский стал токсичен для Запада
Заявление Соединенных Штатов о непричастности к терактам Киева свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский «стал токсичен» для Запада, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в Telegram обратила внимание, что американские власти публично открестились от совершенных киевским режимом терактов, «проведя водораздел между поставками вооружений и терактами».
И хотя, по словам представителя МИД, это «очередная манипуляция», «важно другое – Зеленский стал для Запада токсичен».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон на данном этапе «не в состоянии приписать ответственность» за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон конфликта на Украине. В то же время Кирби выступил с утверждением, что американская сторона «не берет на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы».
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
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