На сервис Wink составили протокол за ЛГБТ-контент

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18 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
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Исполнить обещание Трампа сможет только армия России

Трамп считает, что у него «очень хорошие отношения» и с Путиным, и с Зеленским Erin Schaff/Global Look Press
Бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп считает, что для завершения военного конфликта между Россией и Украиной ему нужны одни сутки, два телефонных звонка и слово «хватит», которое он скажет Владимиру Зеленскому в том случае, если выиграет президентские выборы. Можно ли верить Трампу? Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
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В Польше зреет ненависть к Украине

Польский национализм поднимается против Украины Global Look Press/Keystone Press Agency
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима – и казалось бы, настроения польского населения этому полностью соответствуют. Однако в последнее время среди поляков набирает популярность совсем другая, антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Что происходит? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
Подробности...

Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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Каким способом вы завариваете чай?
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Названа стоимость восстановления Крымского моста
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    Главная тема


    Эксперты назвали способы ответа России на теракт на Крымском мосту

    ракетная атака


    Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту

    «быстро реагируют»


    Украина пожаловалась на оперативную реакцию ВС России на действия ВСУ

    «ужасно в сражении»


    В Германии назвали провалом обучение НАТО украинских военных

    Видео

    «хватит» для Зеленского


    Исполнить обещание Трампа сможет только армия России

    Польский национализм


    В Польше зреет ненависть к Украине

    экспорт зерновых


    Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

    система обороны


    Как России усилить защиту Крымского моста

    рискованное судоходство


    Перевозка украинского зерна стала опасным бизнесом

    июльское выступление


    Тимур Шерзад: Почему провалилось первое восстание большевиков

    господство зла


    Дмитрий Орехов: Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

    саммит НАТО


    Тимофей Бордачев: Консолидация Запада становится его проблемой

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    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    На сервис Wink составили протокол за ЛГБТ-контент

    На сервис Wink составили протокол за доступный несовершеннолетним ЛГБТ-контент

    18 июля 2023, 19:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    На сервис Wink зарегистрировали административный протокол за распространение информации про ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщили в Никулинском суде Москвы.

    Протокол составлен в отношении ООО «Рестрим Медиа», его зарегистрировали 17 июля, дата рассмотрения пока не назначена, сообщили в суде ТАСС.

    Отмечается, что протокол составлен по статье «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

    По ней наказание предусматривает штраф до 4 млн рублей, юрлицам может грозить административное приостановление деятельности.

    В начале июня в отношении российских онлайн-кинотеатров составили 19 протоколов в связи с сохранением доступа для несовершеннолетних к материалам с демонстрацией ЛГБТ.

    Для восстановления Крымского моста решили построить временный
    Вице-премьер Хуснуллин: Для восстановления Крымского моста будет построен временный 250-метровый мост
    		  
    17 июля 2023, 21:43
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин после совещания у президента Владимира Путина.

    По его словам, с этого моста будет вестись работа большегрузными кранами для подъема пролетов Крымского моста, передает ТАСС.

    Хуснуллин пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.

    Вице-премьер отметил, что несколько сотен строителей и проектировщиков будут привлечены к работам по восстановлению моста в течение ближайших дней.

    Ранее Хуснуллин заявил, что полностью запустить автомобильное движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября 2023 года.

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    Обсуждение:  12 комментариев

    Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.

    Коментарии (22)
    ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
    		   
    18 июля 2023, 12:20
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.

    Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

    «Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».

    Коментарии (74)
    ФСБ назвала объект, который пыталась взорвать задержанная в Угличе россиянка
    Задержанная в Угличе россиянка должна была взорвать ГЭС по заданию спецслужб Украины
    		  
    18 июля 2023, 11:12
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские спецслужбы в переписке с россиянкой, задержанной за подготовку теракта в Угличе Ярославской области, ориентировали ее на сбор информации о ГЭС, следует из переписки, опубликованной во вторник на видео, которое Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Из опубликованного видео следует, что координаторов из числа спецслужб Украины интересовали координаты ГЭС, где они намеревались устроить взрыв, передает ТАСС.

    «В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», – сказано в опубликованном тексте.

    Кроме того, задержанная высказала в переписке желание, чтобы беспилотники залетали вглубь России, а не только в приграничные районы.

    Между тем Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича, обвиняемую в приготовлении к совершению теракта.

    По словам источника, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

    Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.

    Коментарии (46)
    Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
    Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
    		   
    17 июля 2023, 20:41
    Фото: Александр Казаков/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.

    На ваш взгляд

     
    Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?



    Обсуждение:  12 комментариев

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.

    Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.

    Коментарии (112)
    Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
    Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
    		   
    18 июля 2023, 07:32
    Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.

    В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.

    Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

    По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

    Коментарии (35)
    Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту
    Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту
    		   
    18 июля 2023, 14:29
    Фото: Скриншот из видео/Минобороны РФ
    Текст: Алина Власенко

    Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска ракет для удара возмездия по украинским объектам за теракт на Крымском мосту.

    Целями стали объекты в Одессе, в частности судоремонтный завод, где готовились беспилотные катера для диверсии.

    Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.

    Коментарии (68)
    Охлобыстин рассказал про приходящего к пьяным демона Олега
    		   
    17 июля 2023, 21:52
    Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Актер Иван Охлобыстин рассказал, что раньше злоупотреблял спиртными напитками, но благодаря церкви смог избавиться от этой пагубной привычки.

    Актер поделился в «Исповеди» на PREMIER, что чем он только не занимался в состоянии алкогольного опьянения. «На мотоцикле в метро въезжал, по мосту в парке Горького за мной полицейские бегали. Мы были большие проказники с супругой. Как-то на одном берегу Москвы договорились, что капитан баржи перевезет нас на другой берег. И мы отправили его за мороженым, а сами на этой барже уплыли. Ловили нас всеми средствами и пришвартовывали», – вспоминает он, передает Starhit.

    Охлобыстин рассказал, что «в какой-то момент, когда пьешь, ты заканчиваешься, и приходит демон Олег, а что делает Олег – никто не знает». «Это все может и смертью закончиться. Олег сильный, хитрый, он может навредить», – добавил он.

    «Однажды еду в машине, рядом подстаканник, в нем бутылка водки. И время от времени потягиваю. Я начал предпринимать шаги и постепенно от этого освобождался. Мы с женой Оксаной одновременно поняли, что сгорим: я огонек, она – Валькирия. И нас церковь спасла. Мы в ней нашли мир», – пояснил актер.

    Сейчас артист служит Богу и не думает об алкоголе. К тому же все время Охлобыстин уделяет шести детям и двоим внукам.

    «Наши детки знают, что самое главное Бог, Россия и семья. Все остальное – тлен, пустые домыслы и вкусовые пристрастия. Есть что-то, что я не смог бы им простить? Предательство семьи. А предательство семьи – это предательство Родины», – заключил Охлобыстин.

    Ранее Певица МакSим сообщила поклонникам, что находится в клинике, где лечится от алкогольной зависимости уже довольно долгое время.

    Коментарии (14)
    Украина пожаловалась на оперативную реакцию ВС России на действия ВСУ
    WP: В Киеве пожаловались на быстрые действия войск России на замыслы ВСУ
    		   
    18 июля 2023, 15:07
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные быстро реагируют на приближение украинских войск и сразу же бьют по бронетехнике и противоминным средствам, заявили украинские чиновники Washington Post.

    Официальные украинские лица пожаловались, что российская армия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике, противоминным средствам, в том числе по системе дистанционного разминирования MICLIC, пишет Washington Post, передает РИА «Новости».

    Ранее обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада заявил, что ВСУ не смогут овладеть преимуществом на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны.

    Коментарии (6)
    Власти Одессы сообщили о повреждении объектов в порту
    В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
    		   
    18 июля 2023, 09:52
    Фото: Архип Верещагин/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    В результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

    По его словам, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.

    Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».

    В ночь на вторник в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.

    Коментарии (11)
    Путин поручил оказать пострадавшей при теракте девочке необходимую помощь
    		   
    17 июля 2023, 19:48
    Фото: НАК РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.

    Глава государства также поручил оказать помощь родственникам пострадавшей, передает ТАСС.

    Также он отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.

    В совещании также участвует вице-премьер Марат Хуснуллин, ожидается, что он выступит с докладом.

    Напомним, киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.

    Коментарии (4)
    Украинские военные воспользовались листовками и сдались в плен
    		   
    18 июля 2023, 16:28
    Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военнослужащих добровольно сдалась в плен подразделениям Вооруженных сил России на Запорожском направлении, рассказал командир российского подразделения.

    По его словам, на связь на так называемой «гуманитарной» частоте, которая была указана в листовках, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что российские военные обеспечили сдавшимся безопасность при переходе линии боевого соприкосновения, чтобы их не убили свои.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.

    Коментарии (18)
    Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
    Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
    		   
    18 июля 2023, 03:24
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.

    Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.

    Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.

    Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.

    Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.

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    Коментарии (10)
    Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста
    		   
    17 июля 2023, 20:19
    Фото: НАК РФ/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.

    Как указал Хуснуллин, строители и проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы. По его словам, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. «Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего. Опоры в нормальном состоянии», – добавил он, передает ТАСС.

    Он уточнил, что движение по автомобильной части пока приостановлено. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению, а другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре, сказал вице-премьер.

    Ранее Путин заявил, что ждет предложения по повышению безопасности Крымского моста.

    Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.

    На ваш взгляд

     
    Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?



    Обсуждение:  12 комментариев

    Коментарии (5)
    Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
    Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
    		   
    18 июля 2023, 02:04
    Текст: Ольга Никитина

    Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.

    В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».

    Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.

    Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.

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    Европе пообещали 50-градусную жару
    Bloomberg: Температура на юге Европы может достичь 50 градусов из-за волны жары из Сахары
    		  
    18 июля 2023, 09:25
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Надвигающийся на Европу из Сахары антициклон «Харон» угрожает европейским странам температурами до 50 градусов по Цельсию, сообщает Bloomberg со ссылкой на метеослужбы.

    Согласно информации агентства, температура на острове Сардиния к среде может вырасти почти до 50 градусов. В 23 крупнейших городах Италии будет действовать экстренное предупреждение Минздрава о сильной жаре. В Афинах, Риме и Мадриде уже фиксируются высокие температуры, передает ТАСС.

    В европейских странах могут возникать пожары из-за сильных ветров. В частности, в окрестностях Афин огонь уже уничтожил несколько домов.

    Bloomberg напоминает, что последний температурный рекорд был установлен в Европе в 2021 году, когда на итальянском острове Сицилия температура достигла 48,8 градуса.

    Напомним, в воскресенье из-за лесного пожара на Канарах эвакуировали более 4 тыс. человек.

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