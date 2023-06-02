Роскомнадзор составил 19 протоколов на онлайн-кинотеатры из-за ЛГБТ-контента

Роскомнадзор сообщил о 19 протоколах на российские онлайн-кинотеатры из-за доступа несовершеннолетних к ЛГБТ-контенту

В отношении российских онлайн-кинотеатров составлено 19 протоколов в связи с сохранением доступа для несовершеннолетних к материалам с демонстрацией ЛГБТ, а также за нарушения при маркировке этих материалов, сообщил Роскомнадзор.

Протоколы составлены на сервисы Start, Wink, Ivi, «Кинопоиск», «Мегафон ТВ», «Триколор Кино и ТВ онлайн», More.tv, Okko, Peers.TV и Premier. «Триколор Кино и ТВ» уже оштрафован на 1,2 млн рублей (1 млн – «для юридического лица «Триколор Кино и ТВ», 200 тыс. – «для должностного лица аудиовизуального сервиса»), остальные протоколы пока не были рассмотрены в суде, передает ТАСС.

Материалов с ЛГБТ-пропагандой на этих сервисах не выявлено. Подчеркивается, что такие материалы должны быть исключены. Кроме того, для несовершеннолетних должен быть ограничен доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки».

Напомним, осенью Госдума приняла в третьем чтении проект закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, которая может вызвать желание сменить пол.