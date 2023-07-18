Захарова: Администрация Байдена признала Белый дом «проходным двором»

Неспособность властей США выявить оставивших в Белом доме кокаин из-за большого числа людей, регулярно проходящих через него, говорит о том, что администрация президента Джо Байдена признала это место «проходным двором», заявила представитель МИД Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, где та, отвечая на вопрос о реакции Байдена на расследование о кокаине, заявила, что не станет говорить о реакции американского президента.

Жан-Пьер добавила, что, согласно расследованию, через это помещение Белого дома проходят сотни человек, там постоянно фиксируется большой человеческий трафик.



«Потрясающе. Оказывается, дело о кокаине закрыли, потому что по Белому дому проходят тысячи людей. Удивительно, как в США вообще что-то еще расследуют, учитывая, что по стране ходят и ездят 300 млн человек», – отреагировала Захарова. Дипломат отметила, что администрация Байдена, по сути, назвала «свою обитель проходным двором».

Ранее Захарова иронизировала, что дело о кокаине закрыли, поскольку в ходе расследования «можно на самих себя выйти».

Напомним, экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.