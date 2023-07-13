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Захарова объяснила, почему закрыли дело о кокаине в Белом доме
Захарова сравнила расследования дел о кокаине в Белом доме и отравления «Новичком»
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Дело об обнаруженном в Белом доме кокаине секретная служба США закрыла, поскольку «можно на самих себя выйти», сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на новость о том, что секретная служба США закрыла дела о найденном на территории Белого дома кокаине. В качестве причины указывалась невозможность определить владельца наркотика.
Она отметила, что «это же не отравление боевым химическим оружием типа «новичок», раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней».
«Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались», – указала дипломат.
Она задала риторический вопрос, будет ли так же с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Экспертиза подтвердила, что порошок, обнаруженный в Белом доме, является кокаином. Кроме того, стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят
Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».
«Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».
Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.
Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Шойгу: Москва тоже будет использовать кассетные боеприпасы в случае их применения ВСУ
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Отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Западные страны оправдывают поставку кассетных боеприпасов по-разному, часть утверждает, что обычные боеприпасы у ВСУ закончились, это повлияет на затягивание конфликта, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».
Российская сторона, украинская сторона и Соединенные Штаты не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, но Россия, понимая какую угрозу они несут мирному населению, воздерживалась и воздерживается от их применения в СВО, подчеркнул он.
При этом в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
У России есть на вооружении такие боеприпасы, и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».
До этого подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение США отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных запасов вооружений у Вашингтона. Гауб отметил, что Пентагону потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Госдеп: Украину не примут в НАТО при Джо Байдене
Представитель Госдепа Миллер: Принятие Украины в НАТО во время боевых действий означало бы войну США с Россией
Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет, передает ТАСС.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
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Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.
Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.
Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».
Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».
Пушков назвал чушью утверждения, что Украина «первая линия обороны» США и Европы
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Утверждения, что безопасность США и Европы начинается на Украине, и что эта страна вообще – их «первая линия обороны», не просто не соответствуют действительности, а являются полной чушью, считает сенатор Алексей Пушков.
Пушков указал в своем Telegram-канале, что во времена, когда Украина была в составе СССР от нее никоим образом не зависела безопасность Запада. «Не зависела и после распада СССР. Не зависит и сейчас. Единственное, для чего Западу нужна эта пропагандистская химера – для обоснования огромных трат на военную поддержку Украины и оправдания курса на ее затягивание в зону военной активности НАТО», – отметил он.
Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Захарова назвала свидетельство моральной капитуляции США
Захарова: Вбросы США о «секретных» переговорах с Лавровым говорят о моральной капитуляции Вашингтона
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Вбросы с американской стороны о якобы имевших место «секретных» переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с чиновниками США говорят об «абсолютной моральной капитуляции» Вашингтона, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире «Первого канала» отметила, что на фоне агонии киевского режима, обращающимся к своим «создателям» с предупреждениями о том, что если те вновь не вольют дозу вооружений и финансов, то «уже ничего не будет», это большой проигрыш со стороны американцев, передает РИА «Новости».
Подобные вбросы, пояснила спикер российского внешнеполитического ведомства, нужны затем, чтобы начать «виртуальную», не имеющую ничего общего с действительностью «возню вокруг якобы желания России начать второй, третий трек» мирных переговоров.
Такая интрига, отметила Захарова, требует повышенного внимания, она не закончена и будет идти по нарастающей.
Американские СМИ ранее заявляли, что представители Вашингтона якобы ведут секретные переговоры с Россией. При этом официально Белый дом открестился от участия в таких переговорах.
Захарова говорила, что Белый дом выдает за секретные переговоры по урегулированию на Украине одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН.
В Конгрессе США предложили запретить экспорт кассетных бомб
В Конгрессе США инициировали поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных боеприпасов
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Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, представляющий штат Флорида, заявил о намерении выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, которая запрещает властям направлять Украине или какой-либо другой стране кассетные боеприпасы.
Гетц в эфире своего онлайн-шоу Firebrand сообщил, что поправку, согласно которой «никакая военная помощь не должна затрагивать кассетные боеприпасы», внесла конгрессмен-демократ Сара Джейкобс, передает РИА «Новости».
Также внесенная поправка ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на кассетные боеприпасы, запрещает их продажу и передачу другим странам технологий, связанных с этим видом оружия.
Гетц уверен, кассетные боеприпасы не смогут положить конец конфликту на Украине, однако их применение, по его мнению, является отличительной чертой «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы истощением американских запасов.
США отказались называть возможные условия завершения конфликта на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Миллер не назвал возможные условия завершения конфликта на Украине и срок ее принятия в НАТО
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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер отказался указывать возможные условия завершения конфликта на Украине, а также прогнозировать сроки ее вступления в НАТО.
Миллер заявил, что США не считают целесообразным «назначать какие-либо временные сроки». По его словам, когда члены НАТО согласятся, что «обозначенные условия выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение», передает ТАСС.
В Госдепе подчеркнули, что для вступления Украины в НАТО требуется завершение боевых действий. Тогда у него спросили, что США подразумевают под этим, в частности, в связи с «вероятностью заморозки конфликта». Миллер сказал, что на данный вопрос трудно дать ответ, «не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема». Он заявил, что не хочет «делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться» конфликт.
Напомним, Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.
Эрдоган на встрече с Байденом объявил о новом этапе отношений между странами
Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений между странами
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с главой США Джо Байденом объявил о начале нового этапа отношений республики с США, сообщает телеканал ТРТ.
Эрдоган заявил, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма, передает ТАСС.
«Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап», – сказал Эрдоган.
Он также пожелал успеха Байдену в предстоящих выборах президента США.
Переговоры Эрдогана и Байдена были запланированы до начала саммита НАТО и считаются в Анкаре важным этапом для нормализации отношений в свете как двусторонних разногласий, так и по линии НАТО.
Экс-советница Пентагона объяснила желание США поставить Украине кассетные бомбы
Экс-советница Пентагона Квятковски: США поставками Украине решили избавиться от старых запасов кассетных боеприпасов
Решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы вызвано желанием американского военного ведомства избавиться от старых запасов, заявила бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.
Квятковски отметила, что от этих бомб «действительно трудно избавиться», извлекая при этом прибыль, поскольку во многих странах этот вид оружия запрещен, передает РИА «Новости».
Пентагон собирается старые запасы вооружений, которые хранятся в арсеналах, на более современные и прибыльные разновидности.
Квятковски также высказала мнение, что никакие из официально озвученных Вашингтоном ограничений при применении данных боеприпасов украинской стороной на деле не будут действовать.
Между тем от конгрессменов из Республиканской и Демократической партий поступила инициатива о запрете экспорта Соединенными Штатами кассетных боеприпасов – на Украину и в любую другую страну.
Сенатор США обвинил Байдена в «одержимости» идеей не провоцировать Россию
Американский сенатор Грэм раскритиковал «одержимость» Белого дома стремлением не провоцировать Россию
Администрация президента США Джо Байдена одержима стремлением не провоцировать Россию, Москва воспринимает это как слабость, заявил американский сенатор Линдси Грэм.
Грэм заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «устал» от такой политики Белого дома. По его мнению, Вашингтон упустил множество шансов прекратить конфликт на Украине и принять «решительную резолюцию в пользу» Киева. Грэм отметил, что «понимает разочарование» украинского президента Владимира Зеленского от Белого дома, Берлина «и горстки других по поводу принятия в НАТО», передает РИА «Новости».
Напомним, Госдеп заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, а Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет.
Лавров подчеркнул необходимость помешать срежиссированным США сценариям
Лавров призвал не допустить в Азиатско-Тихоокеанском регионе срежиссированных США сценариев
Нельзя допустить, чтобы в Азиатско-Тихоокеанском регионе повторились негативные сценарии, которые были срежиссированы США и НАТО в других частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал Россию «надежным единомышленником» АСЕАН, работающим «на укрепление созданной вокруг АСЕАН архитектуры обеспечения стабильности и сотрудничества», передает ТАСС со ссылкой на индонезийскую газету Kompas.
Министр отметил, что США и НАТО «упорно ведут линию на запуск альтернативных блоковых структур», которые нужны для «сдерживания и конфронтации», а не для кооперации. Из-за этого «асеаноцентричная система подвергается серьезнейшему испытанию на прочность», сказал Лавров.
Он также сообщил, что Россия выступает за запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах с государствами АСЕАН, включая Индонезию.
Напомним, Лавров заявлял, что США и НАТО желают освоить Азиатско-Тихоокеанский регион и милитаризируют его. В Минобороны России заявили о целенаправленной работе США по дестабилизации ситуации в АТР.
Нарышкин обсудил с главой ЦРУ Бернсом, «что делать с Украиной»
Нарышкин сообщил о телефонном разговоре с главой ЦРУ Бернсом о судьбе Украины
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в конце июня провел телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, в ходе которого они «думали, рассуждали, что делать с Украиной».
«Разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом … со стороны США были события 24 июня», – сказал Нарышкин, добавив, что беседа длилась около часа. При этом он отметил, что большая часть разговора была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины.
Нарышкин также заявил, что возможность его личной встречи с главой ЦРУ сохраняется, хотя в ходе разговора это не обсуждалось, передает ТАСС.
Ранее Нарышкин заявил, что российские силы сдерживают контрнаступление не вооруженных сил Украины, а группировки Североатлантического альянса, который использует украинских военных в качестве живой силы.
Болтон счел разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Болтон раскритиковал разговоры о вступлении Украины в НАТО из-за «сигнала о разногласиях в альянсе»
Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО – это «пустая трата времени», они посылают России «сигнал о разногласиях в альянсе», заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
По мнению Болтона, «еще несколько месяцев назад» следовало указать Киеву, что не нужно «поднимать этот вопрос». Он пояснил, что в НАТО «нападение на одного является нападением на всех», поэтому альянс «никогда не принимал в свой состав страны», участвующие в вооруженном конфликте, ведь это означало бы втягивание в конфликт и остальных государств НАТО, передает ТАСС. со ссылкой на LBC.
Как считает Болтон, если бы Германия и Франция, а также другие страны Европы согласились принять Украину в НАТО в период президентства в США Джорджа Буша-младшего, то сейчас на Украине не шли бы боевые действия. Но в условиях боевых действий нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО, сказал Болтон.
Напомним, руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что включение Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией.