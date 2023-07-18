Госдума приняла закон о кредитных каникулах на постоянной основе

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который закрепляет на постоянной основе право граждан России на кредитные каникулы по потребительским кредитам и займам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что ранее право граждан на кредитные каникулы действовало до конца 2022 года, позже его продлили и на 2023 год, с 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе, передает РИА «Новости».

Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору – снизить риск невозврата кредита, сведения о кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории, но не будут ее ухудшать, отметил Володин.

Теперь заемщик может потребовать от кредитора льготный период до полугода по кредиту или займу. Пока будут действовать предельные значения, установленные законом: для автокредитов – 1,6 млн рублей, для остальных кредитов – 450 тыс.рублей, а для кредитных карт – 150 тыс. рублей.

Кредитные каникулы предоставляются при условии снижения доходов заемщика за последние два месяца более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за последний год, обратиться можно в любое время.

К трудной жизненной ситуации отнесено также проживание в жилом помещении, находящемся в ЧС, нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате ЧС.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в этот льготный период, который предоставляется один раз, запрещается начисление неустойки, обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. Однако на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, который временно снимет с беременных и с их супругов обязанность выплачивать кредит. Предполагается, что кредитные каникулы будут предоставляться с 12 недели беременности и на время декрета, всего – не более полутора лет.