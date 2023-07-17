Попавшие в пробки из-за теракта на Крымском мосту автомобилисты получили воду и питание

Волонтеры оказывают помощь российским автомобилистам, которым пришлось воспользоваться объездными путями или вынужденных ожидать в очередях после произошедшего в понедельник теракта на Крымском мосту.

Так, волонтеры «Единой России» и МГЕР помогают автомобилистам на пропускном пункте Чонгар, где по-прежнему затруднено движение. Водителям уже раздали более 300 литров воды и 200 порций детского питания, сообщается в Telegram-канале ЕР.

Уточняется, что через Чонгар автомобилисты едут по Херсонской (мимо Геническа) и Запорожской (в объезд Мелитополя) областям, ДНР (через Мариуполь) и в сторону Ростова-на-Дону.

Кроме того, активисты ЕР и МГЕР помогают оборудовать стояночные пункты в районе Крымского моста. Сейчас там развернуто три пункта вместительностью около 1 тыс. машин. Два расположены в поселке Ильич, один – в Старотиторовской. При необходимости волонтеры готовы развернуть еще один пункт. Там автомобилистам раздают воду, продукты, работают полевые кухни.

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Также сообщается, что «Молодая гвардия» организовала помощь автомобилистам на границе ДНР с Ростовской областью. Водителям, которые стоят в пробках, раздают воду на КПП Весело-Вознесенка со стороны ДНР.

Активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей и волонтеры-медики, как сообщает в своем Telegram-канале «Росмолодежь», прибыли в понедельник к месту происшествия. Они оказывают помощь тем, кто временно не может выехать с полуострова. Людям раздают питьевую воду.

Кроме того, в пути находятся студенты-спасатели ВСКС, которые выехали с гуманитарной помощью из центрального штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону. С собой добровольцы везут шесть тонн питьевой воды и палатки для организации пунктов выдачи помощи.

Молодежь Запорожской области выступила с инициативой оказать помощь людям, которые следуют из Крыма и на полуостров по сухопутному коридору через Запорожскую и Херсонскую области.

В рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ добровольцы из новых регионов России направляются к местам скопления автомобилей. Волонтеры будут также раздавать людям воду, для водителей и пассажиров с детьми активисты везут вещи первой необходимости.

Проезд через административную границу Росковской области и ДНР на машине в обход Крымского моста занимает около 45 минут, в обратную сторону – затор на 10 километров. Тем, кто попал в пробку, добровольцы раздают питьевую воду, передает РИА «Новости».

По пути следования к Керченской паромной переправе развернуты две полевые кухни, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. По его словам, на месте работают 20 волонтеров, они раздают автомобилистам питьевую воду и регистрируют транспортные средства.



Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.