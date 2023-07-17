В Пятигорске стартовал интенсив президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В Пятигорске стартовал первый образовательный интенсив сообщества президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В Ставропольском крае дан старт первому образовательному интенсиву для сообщества президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники из 10 пилотных регионов страны в течение трех дней будут учиться командообразованию, планированию и эффективному взаимодействию с органами власти.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля напомнил, что проект призван объединить активных жителей – участников проектов платформы по всей стране.

«Самое важное в нашей образовательной программе – это не то, что мы собираем сообщество, а то, что сообщество будет работать в тесной связи с региональной властью, будет формировать и реализовывать проекты, которые направлены на развитие родного города, района, региона. Именно поэтому в образовательном интенсиве принимают участие представители региональных органов исполнительной власти, чаще всего руководители министерств, ведомств, ответственных за те или иные направления, в том числе социальные (образование, туризм, медицина), а также курирующие заместители председателя правительства, замгубернаторы, которые сначала ставят задачу, а после этого принимают результаты работ», – подчеркнул Гужеля.

Выпускники проектов АНО «Россия – страна возможностей», а также инициативные и неравнодушные граждане, нацеленные на развитие своего города, региона и страны через собственный рост и совершенствование, собрались в Пятигорске, чтобы сконструировать образ деятельности на ближайший год. Образовательная часть представлена разбором эффективных моделей, механик и инструментов развития сообществ. В результате работы команд будут сформированы планы деятельности на ближайший год, а также план-график поддерживающих мероприятий. В число первых 10 регионов пилотного потока обучения вошли Архангельская, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, Самарская, Томская, Тюменская области, а также Республики Мордовия, Татарстан и Чувашская Республика.

В результате образовательной программы будут сформированы сообщества активных жителей региона, налаженная связь между активом сообщества и региональными органами власти позволит подключать активных граждан к решению ключевых региональных вызовов ближайших нескольких лет. Выстроенные связи между участниками сформируют силу сообщества для совместных действий, а простой и понятный путь входа в «команду изменений» поспособствует удержанию кадров с высокими показателями эффективности в регионе.

В ноябре 2023 года планируется запуск второй волны сообщества, в которую войдут еще до 10 регионов РФ. Команды будут иметь смешанный характер, состоять из местных региональных жителей и тех, кто живет за пределами региона, но испытывает заинтересованность в участии в жизни малой родины.

Сообщество «Россия – страна возможностей» – это новый формат постконкурсного сопровождения участников, финалистов и победителей проектов и конкурсов президентской платформы, запущенный в 2023 году в регионах Российской Федерации. Запрос на создание сообщества поступил от самих выпускников конкурсов. Ими же определены ключевые задачи сообщества – поддержка инициатив и проектов участников, интеграция их в решение региональных задач, связь участников между собой и местными органами власти.