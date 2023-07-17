Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Движение по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП

Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП

В районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов сообщил в Telegram, что на месте находятся «правоохранительные органы и все ответственные службы». Глава Крыма обсудил ситуацию с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Как заверил Аксенов, принимаются все необходимые меры. На место выехал зампредседателя крымского совмина Игорь Михайличенко. «Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края», – сообщил Аксенов.

Он попросил «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

Аксенов не раскрыл подробностей ЧП.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram, что «в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимаям помощь и поддержка». Крючков сообщил, что в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Он заверил, что регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами.

Оперативный штаб также создан в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

Напомним, в июле вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, но российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части.

