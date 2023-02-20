В Минобороны Белоруссии назвали возможную численность народного ополчения

В Минобороны Белоруссии заявили о 150 тыс. человек народного ополчения

Численность народного ополчения в стране может составить 100 – 150 тыс. человек и больше, они будут востребованы в сельской местности для поддержания порядка в условиях военного времени, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

Хренин заявил, что по расчетам ведомства, численность народного ополчения, которые могут быть востребованы, составляет примерно 150 тыс.человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «СБ.Беларусь сегодня».

Глава белорусского военного ведомства отметил, что ополченцы будут востребованы в сельской местности, но возможно их создание и в городах.

Министр подчеркнул, что народное ополчение может понадобиться во время военного положения, когда нужно будет поддерживать порядок на местах, когда могут действовать диверсанты, орудовать мародеры.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием, поэтому прорабатывается вопрос создания народного ополчения, передает ТАСС.

По словам президента, в Белоруссии выстроена эффективная система обороны государства, вооруженные силы страны решают наиболее важные задачи, требующие концентрации всех усилий государства по его защите. Охраняют общественный порядок и борются с преступностью органы внутренних дел и внутренние войска, а для того, чтобы госорганы и организации, экономика, инфраструктура государства могли спокойно работать в условиях военного времени, созданы войска территориальной обороны.

Президент напомнил, что ранее он поставил задачу министерству обороны совместно с МВД проработать вопрос создания народного ополчения.

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович пояснил, что народное ополчение будет новым видом формирований, предназначенным для защиты страны в том случае, если возникнет такая необходимость. Вольфович отметил, что на территории сопредельных стран происходит милитаризация и повышение военной активности.

По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но готова и предпринимает все шаги для защиты своих западных и южных рубежей.

В сентябре СМИ сообщили, что первый отряд народного ополчения сформирован в Белоруссии в Климовичском районе Могилевской области.