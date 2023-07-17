Отельеры Крыма выразили готовность безвозмездно продлевать проживание туристов

РСТ: Отельеры Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристов

Крымские отельеры готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, которые вынуждены оставаться на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей, при этом если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, все будет оказано им на безвозмездной основе, передает ТАСС.

Уманский добавил, что туристы пока не аннулируют путевки в Крым на фоне ЧП на Крымском мосту, но они будут из-за туристов, которые сейчас не могут добраться до Крыма.

Ранее советник главы республики Олег Крючков сообщил, что власти Крыма после ЧП на Крымском мосту намерены открыть пункты временного размещения в восточной части полуострова, там туристы смогут получить необходимую помощь.

Напомним, в ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.