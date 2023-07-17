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17 июля, понедельник | Последнее обновление — 09:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
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Власти Крыма пообещали открыть пункты временного размещения для туристов
Власти Крыма после ЧП на мосту пообещали открыть пункты временного размещения для туристов
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Власти Крыма после ЧП на Крымском мосту намерены открыть пункты временного размещения в восточной части полуострова, там туристы смогут получить необходимую помощь, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
В Восточном Крыму планируется открыть пункты временного размещения, где туристы смогут получить помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и паромной переправе, написал Крючков в Telegram.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
В настоящее время движение по мосту остановлено, но глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00 мск понедельника.
Движение по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП
Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП
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В районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что на месте находятся «правоохранительные органы и все ответственные службы». Глава Крыма обсудил ситуацию с министром транспорта России Виталием Савельевым.
Как заверил Аксенов, принимаются все необходимые меры. На место выехал зампредседателя крымского совмина Игорь Михайличенко. «Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края», – сообщил Аксенов.
Он попросил «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Аксенов не раскрыл подробностей ЧП.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram, что «в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимаям помощь и поддержка». Крючков сообщил, что в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Он заверил, что регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами.
Оперативный штаб также создан в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.
Напомним, в июле вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, но российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части.
Девочка пострадала при ЧП на Крымском мосту, ее родители погибли
Гладков сообщил о гибели семейной пары и пострадавшем ребенке из Белгородской области в ЧП на Крымском мосту
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В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Оперштаб Кубани со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края сообщил, что ребенок получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести. Готовится санитарная авиация, «ребенка доставят в краевое лечебное учреждение». Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в результате ЧП погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, передает РИА «Новости».
Гладков сообщил в Telegram, что в автомобиле с белгородскими номерами «пострадала девочка», ее родители погибли. Как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область, сообщил Гладков.
Он отметил, что в последние дни детей из Белгородской области отправляют в крымские лагеря. В связи с этим Гладков заверил, что все они уже прибыли на место, «в пути не находится никто», «их жизни ничего не угрожает».
В пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили, что руководство и следователи по особо важным делам направлены к месту ЧП, передает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9.00. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы, добавил Аксенов.
В понедельник в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
Военный эксперт объяснил успех ПВО Севастополя в отражении атак украинских беспилотников
Капитан I ранга Дандыкин назвал штаб Черноморского флота одной из целей атаки украинских беспилотников
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Российские средства ПВО и Черноморский флот показали стопроцентную эффективность по защите Севастополя от беспилотников – как воздушных, так и надводных. Мы успешны, потому что учимся после каждой такой атаки, а противник действует по шаблону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее украинские силы пытались атаковать Севастополь с помощью БПЛА.
«Я бы назвал это проверкой того, как сделали домашнее задание украинские силы: насколько они научились проводить комбинированные атаки с помощью беспилотников – как воздушных, так и надводных. С другой стороны, они проверяли, как мы улучшили свою ПВО за последнее время», – считает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.
«В идеале ВСУ хотели повторить прорыв к штабу Черноморского флота, проведенный в Севастополе в июле прошлого года. Но тогда, судя по всему, квадрокоптер с взрывчаткой, при детонации которой пострадали шесть человек, был запущен из Крыма. Сегодня же ВСУ, среди прочего, выбрали целью также штаб ЧФ, но уже для, скажем так, полномасштабной массированной атаки и с дальнего расстояния», – сказал эксперт.
«Впрочем, эта ситуация рассматривалась как штатная. Станции РЭБ дальнего обнаружения работали по целям, а те беспилотники, которые прорывались, сбивались ЗРК и крупнокалиберными пулеметами. И теперь мы видим стопроцентную эффективность ПВО и Черноморского флота. Мы делаем выводы после каждой атаки, учимся, а противник действует по шаблону. Поэтому в последнее время его атаки ни к чему не приводят», – добавил он.
В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку. Сейчас в городе тихо и все спокойно», – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Всего ВС РФ этой ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами РЭБ. Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
«ВСУ сменили район запуска БПЛА – если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по Школьному место изменилось. В этот раз взлет был с юга Одесской области. Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда», – пишет Telegram-канал «Рыбарь».
«Из того же района у устья Дуная вышли и два морских дрона. В последние недели у острова Змеиный и в бассейне Дуная находились несколько катеров ВМС Украины, которые отрабатывали спуск беспилотников на воду», – указывается в посте.
Минтранс не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста
На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, сообщил Минтранс России.
В ведомстве не подтвердили заявления СМИ о повреждении опор. Обследование моста продолжается, передает ТАСС.
Власти региона попросили туристов по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Власти Темрюкского района Краснодарского края напомнили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено.
Российские войска отразили атаку беспилотников на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении массированной и продолжительной атаки беспилотников на Севастополь
Российские силы ПВО, РЭБ и Черноморский флот отразили массированную и продолжительную атаку беспилотников, повреждений в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что два беспилотника были сбиты, еще пять – подавлены силами РЭБ, еще два надводных беспилотника «уничтожены на внешнем рейде». Глава города подчеркнул, что российские военные «уверенно и спокойно отразили атаку», беспилотникам не удалось повредить объекты ни в городе, ни в акватории. По словам Развожаева, «сейчас в городе тихо и все спокойно».
Напомним, Развожаев сообщал об атаке беспилотников на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
Главком ВСУ помечтал о захвате Крыма
Главком ВСУ Залужный помечтал о захвате Крыма, когда у него будут средства
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Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный в интервью американским СМИ заявил, что, когда у него появятся средства, намерен «что-нибудь сделать» для того, чтобы отобрать у России Крым.
Залужный сообщил газете The Washington Post, что «не стесняется своих намерений» относительно захвата Крыма. Издание при этом отметило, что чиновники на Западе в частном порядке выражают беспокойство возможной реакцией России на попытки Украины добраться до полуострова.
«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», – приводит его слова РИА «Новости».
Залужный сообщил, что ВСУ применяют оружие, произведенное на Украине, для «частых ударов» по российской территории. При этом, как отмечает WP, киевский режим не берет на себя ответственность за эти атаки.
Ранее бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что украинские вооруженные силы ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.
Глава Севастополя подтвердил атаку беспилотников на город
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке беспилотников на город
Российские силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку беспилотников на Севастополь, сообщил глава города Леонид Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что российские силы «отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем» в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы.
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и военкоры сообщали о работе ПВО в Севастополе.
РЖД прокомментировали приостановку движения поездов на Крымском мосту
РЖД: Задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда будут вводиться в расписание
Задержанные из-за ситуации на Крымском мосту железнодорожные составы по возможности будут вводиться в расписание, сообщили в пресс-службе РЖД.
В настоящее время движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram сообщил, что движение будет возобновлено до 9.00 по Москве.
В РЖД также отметили, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют согласно графику, передает ТАСС.
Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дети из региона, которых отправили на отдых в Крым, уже добрались до мест назначения, их жизни ничего не угрожает.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Приостановлена работа Керченской паромной переправы
В МЧС сообщили о приостановке работы Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщил главк МЧС по Крыму со ссылкой на Керченский морской порт.
Причина такого решения не указана, передает РИА «Новости».
Напомним, переправа не раз прекращала работу из-за неблагоприятных погодных условий. Так, 10 июля работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра.
Движение поездов по Крымском мосту возобновлено
Движение поездов возобновлено по Крымскому мосту после ЧП
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о возобновлении движения железнодорожного транспорта по Крымскому мосту после ЧП.
«Поехали», – написал Крючков в Telegram.
Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24», о возобновлении движения поездов на мосту. В частности, сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
В Крыму отреагировали на планы Киева выращивать коноплю
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал космической глупостью идею Киева выращивать на полуострове коноплю и добавил, что жители Крыма с усмешкой восприняли эту идею.
Он напомнил повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце», где герой Шариков давал советы космического масштаба и космической же глупости.
«Эти прожекты киевского режима смешны и направлены, видимо, на их друзей – европейских наркоманов и прочих ЛГБТ. Крымчане все это воспринимают с усмешкой», – передает РИА «Новости».
По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, предложение выращивать в Крыму медицинскую марихуану – это показатель того, какой на Украине президент.
«Этот наркотический бред содержится в стратегии экономического восстановления Крыма, которая была разработана к саммиту Крымской платформы», – заметила Ковитиди.
Ранее представитель президента Украины Тамила Ташева заявила о планах Украины заняться выращиванием медицинского каннабиса в ряде районов Крыма. Для этого Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны.
Рогов сообщил о работе ПВО в Севастополе
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о работе ПВО в Севастополе
В Севастополе сработала система ПВО, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз», – говорится в сообщении Рогова в Telegram.
Как пишут «Военкоры Русской весны», «по предварительным данным, силы ПВО сбивают вражеские дроны».
Напомним, Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
У Крымского моста образовалась пробка из 304 машин со стороны Тамани
У Крымского моста субботним утром образовалась пробка из 304 машин со стороны Тамани
Более 300 машин находятся в пробке у Крымского моста со стороны Тамани в субботу, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
В оперативном Telegram-канале указано, что в очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи затруднений нет.
В начале июля очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани составила до 1,2 тыс. машин.
Украинская разведка отказалась комментировать ЧП на Крымском мосту
ГУР Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов не стал комментировать ЧП на Крымском мосту.
Юсов отказался от комментариев в связи с ЧП, но процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией», передает ТАСС.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева
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Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост», несмотря на то, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект, написал Константинов в Telegram.
Он подчеркнул, что будущие удары по Крыму предотвратит лишь установление Россией контроля на всем Черноморском побережье. «И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут умилять террористическую деятельность», – написал Константинов.
Он добавил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, а другие последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.
Ранее движение поездов было возобновлено по Крымскому мосту после ЧП.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
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