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Новым главой минобороны Британии захотели сделать антироссийского «ястреба»
Daily Telegraph назвала известного антироссийской позицией Тугендхата кандидатом на пост главы минобороны Британии
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Новым главой минобороны Великобритании может стать 50-летний заместитель руководителя МВД страны Том Тугендхат – «ястреб», известный антироссийскими высказываниями, сообщают источники.
Ряд членов правящей Консервативной партии считают Тугендхата «естественным преемником» нынешнего министра обороны Бена Уоллеса. В партии заявили, что у него есть «необходимый», учитывая конфликт на Украине, «боевой опыт», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Он служил в Ираке и Афганистане, имеет звание подполковника. У него есть гражданство Франции, откуда родом и его мать, и его супруга. Тугендхат в 2017–2022 годах возглавлял комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента, где продемонстрировал жесткий подход к Китаю. Пост замглавы МВД он занял, когда премьер-министром была Лиз Трасс.
Тугендхат имеет репутацию «ястреба», поддерживает агрессивную внешнюю политику. Он призывал все европейские страны выслать послов России, а также выступал за высылку россиян из Великобритании. Позднее он уточнил, что для россиян, «ставших частью общества», и тех, кому может грозить опасность на родине, следует сделать исключение.
Daily Telegraph пишет, что кандидатами на пост министра обороны также являются замглавы МИДа Энн-Мари Тревельян, лидер Палаты общин Пенни Мордонт, экс-глава минюста Брэндон Льюис, замглавы минфина Джон Глен. Сам Уоллес поддерживает кандидатуру замминистра обороны Джеймса Хиппи.
Напомним, Уоллес намерен уйти из правительства страны в ходе очередных перестановок, которые запланировал премьер Риши Сунак. Уоллес заявил, что был бы рад работать в баре, он хочет «вернуться к нормальной жизни» и заниматься тем, что ему нравится, например, гонками «Формулы-1» или скачками.
Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»
Глава Чечни Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»*
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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками в окрестностях Клещеевки под Бахмутом (Артемовском).
Кадыров показал в своем Telegram-канале пленных, взятых в окрестностях Клещеевки бойцами спецназа «Ахмат» совместно с воинами 346-й бригады специального назначения и легендарной четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР.
По словам Кадырова, пленные рассказали, что прикомандированы к украинскому националистическому батальону «Айдар»*, известному своими зверствами над мирными жителями. Глава Чечни призвал выяснить, как долго пленные состояли в рядах «отморозков» «Айдара»*, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских.
По словам Кадырова, пленные рассказали много интересного. Например, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день, а расписываться приходилось о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно, рассказал глава Чечни. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», – подчеркнул Кадыров.
Накануне стало известно, как один российский боец взял в плен трех украинских военных.
ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами
Марочко заявил об ударе ВСУ по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами
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ВСУ ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно, передает ТАСС. Марочко добавил, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью. Какая именно была использована ракета украинскими боевиками он ответить затруднился.
В районе 10.05 мск воскресенья в районе Южных кварталов на окраине Луганска прогремела серия взрывов. Очевидцы выкладывают в интернете кадры столба черного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.
Стало известно о критическом истощении запасов оружия и боеприпасов на Западе
Bloomberg: Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, на наращивание производственных мощностей могут уйти годы
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Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы, сообщает Bloomberg.
Издание подчеркивает, что истощенные арсеналы на Западе вкупе с ограниченными возможностями промышленности по восполнению запасов оружия и боеприпасов поднимают вопрос о способности продолжать военную поддержку Украины, передает РИА «Новости».
Автор публикации обращает внимание на «поразительную реальность», которая заключается в том, что США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки Украине.
Кроме того, британская компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что ей потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов, необходимых ВСУ, а немецкая Rheinmetall указывает срок не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, сокрушается автор статьи.
В публикации также говорится, что Lockheed Martin и Raytheon совместно производят 2100 противотанковых комплексов Javelin в год и смогут удвоить эту цифру не ранее 2025 года, в то время как Украина в первые месяцы конфликта расходовала до 500 единиц ежедневно.
Как считает автор статьи, именно нехватка вооружений объясняет передачу Киеву американских кассетных боеприпасов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита боеприпасов вообще.
Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил поставку кассетных боеприпасов Украине отсутствием у Киева снарядов для артиллерии.
На Западе рассказали об «удавке на шее» Зеленского
IL Fatto Quotidiano: НАТО обрекло Украину на безнадежную битву с Россией
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Всеобъемлющая поддержка киевского режима является лишь иллюзией, НАТО обрекло Украину на проигрышную битву, пишут итальянские СМИ.
В статье газеты IL Fatto Quotidiano говорится, что над головой президента Украины Владимира Зеленского «висит топор войны», которую он вынужден вести, понимая, что не одержит победы. «А на шее у него», по мнению издания, «сжимается удавка демократизации», ведь Украина не является демократическим государством, и терпят ее лишь до тех пор, пока продолжаются боевые действия, передает РИА «Новости».
По оценке итальянского издания, противостояние с Россией станет битвой на истощение. У Украины остается все меньше людей, моральный дух падает, а миллиарды испаряются.
«Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем», – прогнозирует автор.
В случае же, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, на территории страны будут размещены оружие и военный контингент НАТО, что в свою очередь сделает конфликт в Европе перманентным, заключает IL Fatto Quotidiano.
Москва заявляла, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическим последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.
Подсчитаны потери Украины в случае разрыва зерновой сделки
РИА Новости: Украина может потерять до 500 млн долларов в месяц в случае разрыва зерновой сделки
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В случае прекращении зерновой сделки Украина может потерять примерно полмиллиарда долларов в месяц, следует из расчетов на основе данных ООН, а также украинских Минсельхоза и таможни.
С августа 2022 года по июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 млн тонн зерна на 9,8 млрд долларов. Основная часть экспорта проходит через порты: за время действия сделки доля поставок через них составила 78 процентов, а в последние месяцы стабильно превышала 80 процентов. Остальное переправляется по железной дороге, автотранспортом и паромами, передает РИА «Новости».
В денежном выражении экспорт зерна через порты составил 7,7 млрд долларов: через черноморские – на 5,5 млрд долларов, а через речные – на 2,2 млрд. Таким образом, если зерновую сделку не продлят, Украина будет терять до 500 млн долларов в месяц.
Информация по стоимости зернового экспорта бралась с платформы ООН Comtrade и украинской таможни, его объему — из материалов Минсельхоза, по поставкам в рамках зерновой сделки – с сайта координационного центра Черноморской инициативы ООН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней.
В Британии установили личность Джека Потрошителя
Telegraph: Праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека Потрошителя
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Праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон, расследующего дело Джека Потрошителя, смогла установить личность известного маньяка, жившего в 19 веке, проанализировав его медицинские записи, сообщили СМИ.
Как сообщило британское издание Telegraph, дело Джека Потрошителя является одним из наиболее известных нераскрытых преступлений Великобритании. Серийный маньяк орудовал в Лондоне в конце 19 века, жертвами множества его убийств становились нищие и проститутки.
Как заявила сотрудник Оксфордского университета Хортон в интервью изданию, впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам, передает РИА «Новости».
Хортон проанализировала медицинские записи конца 19 века, согласно которым физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв Потрошителя, описывающих его странную шаркающую походку и негнущуюся левую руку, не говоря о совпадениях в росте, телосложении и возрасте, также мужчина жил в эпицентре района, где происходили убийства и умел хорошо пользоваться ножом в силу профессии.
Исследовательница также сопоставила с периодичностью нападений психическое состояние мужчины, стращающего эпилепсией, паранойей и алкоголизмом, из-за чего он часто нападал на собственную жену.
Ранее доктор Гарет Норрис из Аберистуитского университета заявил, что Чарльза Аллена Лечмера, чей маршрут на работу совпадал с местом преступлений Потрошителя, следует рассматривать в качестве основного подозреваемого.
Напомним, в 2019 году издание The Sun сообщало, что Джеком Потрошителем – убийцей, орудовавшим в Лондоне в 80-х годах XIX века, мог быть местный житель Аарон Космински. Ученые провели анализ ДНК с платка одной из жертв. На нем была как кровь убийцы, так и кровь убитой Кэтрин Эддоус.
Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ
Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет
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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.
«Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин.
Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он.
11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных.
Французская актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет
BFM TV: Певица и актриса Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни
Французская актриса и певица Джейн Биркин ушла из жизни в возрасте 76 лет, сообщил телеканал BFM TV.
Биркин получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah (1973) и Lolita Go Home (1975). Она также снялась в фильмах «Фотоувеличение» (Blow-Up, 1966), «Смерть на Ниле» (Death on the Nile, 1978), «Очаровательная проказница» (La Belle Noiseuse, 1991) и ряде других, передает ТАСС.
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой
СК завел дело после стрельбы в Кудрово, где во время конфликта пострадали три иностранца
Между иностранными гражданами в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области в субботу произошел конфликт, закончившийся стрельбой с тремя пострадавшими, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что «между гражданами иностранного государства» произошел конфликт, вызванный личными неприязненными отношениями. Один из участников ссоры открыл стрельбу из «неустановленного предмета, схожего с оружием».
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили РИА «Новости», что с места происшествия изъяты четыре гильзы. Правоохранители поясняют, что четыре выстрела в своих трех соотечественников (47, 26 и 23 лет) произвел 31-летний гражданин сопредельного государства. Открывший стрельбу скрылся с места происшествия.
Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, состояние третьего оценивается как удовлетворительное, он также доставлен в больницу.
Подозреваемого разыскивают.
В конце июня житель поселка Трудовое в Приморском крае во время конфликта из-за воровства электричества поджег мужчину при помощи горючей жидкости и насквозь пробил шею женщине стрелой из ружья для подводной охоты.
В США обратили внимание на взаимное недовольство Байдена и Зеленского
Hill: Саммит НАТО в Вильнюсе показал серьезные трещины в отношениях Байдена и Зеленского
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Саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, пишут американские СМИ.
Как отмечается в статье The Hill, украинскому президенту не понравилось, что Байден «не спешит ускорить прием его страны в НАТО».
Байден же, по словам автора публикации, проявил «особенное недовольство» поведением Владимира Зеленского. Так, особенно четко он заявил о неготовности Украины присоединиться к НАТО. Слова американского лидера – «к большому раздражению Зеленского» – встретили поддержку среди других участников альянса, отмечает издание, передает РИА «Новости».
При этом «недовольство» Зеленского «относительно быстро удалось подавить», продолжает The Hill, добавляя, что уже после встречи с Байденом тет-а-тет президент Украины похвалил главу Белого дома.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
В Крыму выступили за освобождение Одессы
Глава крымского парламента выступил за освобождение Одессы
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобождение Одессы из-под контроля киевской власти станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине.
По его словам, счень важно, чтобы Россия установила свой контроль над всем северным побережьем Черного моря и ключевой пункт здесь – Одесса, передает РИА «Новости». Константинов добавил, что ее освобождение будет одним из определяющих результатов спецоперации.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
Путин сыронизировал над зависимостью европейских политиков от США
Президент России Путин сыронизировал о готовности европейских политиков «повеситься» по приказу из-за океана
Президент России Владимир Путин сыронизировал над зависимостью Европы от США, предположив готовность европейских политиков повеситься по приказу из Вашингтона, испросив лишь разрешение это сделать на веревках национального производства.
«Знаете, иногда мне кажется, что чего им (европейским политикам) не скажут из-за океана, они все делают», – признался глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Президент описал ситуацию, как она, по его мнению, выглядит. «Если им (европейским политикам) завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?».
«Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», – заметил Путин.
Напомним, в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».
В Киеве потребовали от Запада «взрослого поведения»
Данилов: Киев хочет от западных партнеров «взрослого поведения
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Киев ожидает от западных партнеров «взрослого поведения» в отношении происходящего на Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, комментируя реакцию Запада на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО.
Как заявил Данилов в интервью украинскому радио NV на вопрос о возмутивших Запад высказываниях Зеленского, Киев хочет от западных стран соответствующего взрослого поведения по всем процессам, которые происходят сегодня как на территории нашей Украины, так и вокруг, передает ТАСС.
По его мнению, «взрослым поведением» является поддержка украинской позиции, а критика Зеленского в адрес НАТО, по его словам, оправдана тем, что Украина находится в сложной ситуации.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.
После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо.
Экс-советник ЦРУ раскрыл козырь в рукаве России
Экс-советник ЦРУ Рикардс назвал зиму 2024 года козырем российского руководства
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Предстоящая зима 2024 года, которая грозит обернуться серьезной рецессией на Западе, станет для президента России Владимира Путина козырем в рукаве, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Рикардс в статье для The Daily Reckoning написал, что прошлая зима в Европе оказалась «необычайно мягкой», ЕС с трудом справился с поставками энергоносителей. При этом следующей зимой условия могут быть не такими благоприятными, предупредил эксперт. Россия, считает он, «может быть более безжалостной». Экс-советник американского Центрального разведуправления считает, что дело может дойти до фактического прекращения поставок природного газа, передает РИА «Новости».
Санкции в отношении России привели к обратному эффекту, отмечает аналитик. Вреда от рестрикций оказалось больше для самих США, поясняет он. Сложившаяся ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и рецессии на Западе, добавляет Рикардс.
Власти Венгрии ранее отмечали, что подготовка европейских государств к будущей зиме будет более сложной, чем в прошлом году.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что украинский транзит российского газа может остановиться в любой момент.
В США назвали решенным вопрос о будущем Украины в НАТО
Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан назвал решенным вопрос о будущем Украины в НАТО
Вопрос о будущем Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто – будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», – указал Салливан в интервью CBS, передает РИА «Новости».
По его словам, Украина будет продолжать получать от Запада необходимую поддержку.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическими последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.