Новым главой минобороны Британии захотели сделать антироссийского «ястреба»

Daily Telegraph назвала известного антироссийской позицией Тугендхата кандидатом на пост главы минобороны Британии

Новым главой минобороны Великобритании может стать 50-летний заместитель руководителя МВД страны Том Тугендхат – «ястреб», известный антироссийскими высказываниями, сообщают источники.

Ряд членов правящей Консервативной партии считают Тугендхата «естественным преемником» нынешнего министра обороны Бена Уоллеса. В партии заявили, что у него есть «необходимый», учитывая конфликт на Украине, «боевой опыт», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Он служил в Ираке и Афганистане, имеет звание подполковника. У него есть гражданство Франции, откуда родом и его мать, и его супруга. Тугендхат в 2017–2022 годах возглавлял комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента, где продемонстрировал жесткий подход к Китаю. Пост замглавы МВД он занял, когда премьер-министром была Лиз Трасс.

Тугендхат имеет репутацию «ястреба», поддерживает агрессивную внешнюю политику. Он призывал все европейские страны выслать послов России, а также выступал за высылку россиян из Великобритании. Позднее он уточнил, что для россиян, «ставших частью общества», и тех, кому может грозить опасность на родине, следует сделать исключение.

Daily Telegraph пишет, что кандидатами на пост министра обороны также являются замглавы МИДа Энн-Мари Тревельян, лидер Палаты общин Пенни Мордонт, экс-глава минюста Брэндон Льюис, замглавы минфина Джон Глен. Сам Уоллес поддерживает кандидатуру замминистра обороны Джеймса Хиппи.

Напомним, Уоллес намерен уйти из правительства страны в ходе очередных перестановок, которые запланировал премьер Риши Сунак. Уоллес заявил, что был бы рад работать в баре, он хочет «вернуться к нормальной жизни» и заниматься тем, что ему нравится, например, гонками «Формулы-1» или скачками.

