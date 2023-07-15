Уоллес заявил о завершении карьеры на посту министра обороны Британии

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15 июля, суббота  |  Последнее обновление — 21:13  |  vz.ru
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Польша провалила попытку защитить собственных фермеров от Украины

Польша в шоке от импорта украинского зерна и малины NURPHOTO/REUTERS
Польша все сильнее страдает от неограниченного импорта украинской агропродукции. О проблеме говорят не только местные фермеры, но и власти. Однако Еврокомиссия (ЕК), призванная регулировать подобные вопросы, пока просьбы и даже требования Варшавы игнорирует. К чему приведет попытка ЕК облегчить жизнь украинских аграриев? Подробности...
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Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Председатель КНР принял спикера Совфеда России EPA/ТАСС
Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира. Что именно означает этот сигнал и почему Пекин нуждается в помощи Москвы в столь фундаментальном вопросе? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Русскую сверхидею трудно осознать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Каким будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе? Которого захотим увидеть в нашей культуре? Которого будет определять наша философская антропология? С которым будет иметь дело наша социология? Подробности...

Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, а Джо Байден натянул ковбойскую шляпу. Подробности...
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«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
ИИ – это класс программных продуктов, в которых присутствует сложная нелинейная логика. Это всего лишь инструмент, созданный человеком, это «лопата», которая без человека не может ничего, а в руках человека может стать и добром, и злом. Лопатой можно копать, а можно убивать. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

  • Капсулы чая для кофемашин

  • Не пью чай
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Басманный суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак
    МИД назвал мотив покушения на Симоньян и Собчак Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла Экс-разведчик США заявил о единственном пути разрешения конфликта НАТО с Россией
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    Главная тема


    Эксперты оценили последствия неограниченного импорта украинской с/х продукции в Польшу

    неонацистская группировка


    Эксперт объяснил логику покушения на Собчак и Симоньян

    «что-то хорошее»


    Соловьев рассказал о необычной реакции западных блогеров на запрет смены пола в России

    другая тактика


    Комбат «Зима» сообщил, что с Угледарского направления исчезла иностранная техника

    Видео

    «восточный фланг»


    Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

    Обходные пути


    Прибалтика помогает России обманывать европейские санкции

    Родина-мать


    Зачем Украине грандиозный советский памятник

    сокращение добычи


    Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

    неблагодарная Украина


    Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

    историческая память


    Кирилл Аверьянов: Как Россия может спутать карты Варшаве

    излишняя нарочитость


    Игорь Караулов: Маскарад Зеленского затянулся

    технический прогресс


    Олег Степанов: «Око за око» против искусственного интеллекта

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Уоллес заявил о завершении карьеры на посту министра обороны Британии

    		   
    15 июля 2023, 21:05
    Фото: ANDY RAIN/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что намеревается уйти из правительства страны в ходе очередных перестановок, которые запланировал премьер Риши Сунак.

    Уоллес в интервью The Times заявил, что не планирует участвовать в следующих выборах, и указал, что провел в политике 24 года.

    Ранее британские СМИ сообщали, что Уоллес намеревается уйти с должности министра обороны страны. Он занимает этот пост с 2019 года.

    В США рассказали, как Россия разгадала план Зеленского и нанесла упреждающий удар
    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия разгадала план Украины о нападении и нанесла превентивный удар
    		   
    14 июля 2023, 21:48
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Президент Украины Владимир Зеленский «начал эту войну, а не Россия», заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».

    В случае если бы украинское руководство имплементировало Минские соглашения, то ничего бы не произошло, заявил разведчик. Он отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтверждали, что эти соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить натренировать ВСУ.

    Украинские военные много лет готовились к наступлению на Крым и Донбасс, напомнил военный. Россия нанесла превентивный удар, чтобы не допустить этнических чисток, это – оборонительная операция, указал Риттер.

    «Ни одно государство не обязано сидеть и ждать, пока на него нападут», – заявил разведчик. 

    Коментарии (22)
    В Польше оказались шокированы ситуацией с украинским зерном
    Профессор Варшавского университета Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
    		  
    15 июля 2023, 06:57
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Объемы украинского зерна, которые ввозятся в Польшу, являются шокирующими, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.

    Артышак в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил, что за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, сообщил профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года, передает РИА «Новости».

    Польский профессор признался, что результаты подсчетов об импорте зерновых с Украины его шокировали. При этом данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт в Польшу «технического» зерна. По его словам, такое название придумали, чтобы обходить погранконтроль и ускорить процедуры ввоза.

    Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.

    Напомним, ЕК официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС, включая Польшу.

    Между тем польские фермеры потребовали запретить ввоз в республику замороженной малины и клубники с Украины.

    Коментарии (18)
    Российский генерал призвал сменить тактику активной обороны в зоне СВО
    Российский генерал-лейтенант Бужинский призвал сменить тактику активной обороны ВС России в зоне СВО
    		   
    15 июля 2023, 10:46
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российским военным для решения минимальных задач спецоперации предстоит перейти от активной обороны к наступлению, выразил мнение на радиостанции «Спутник в Крыму» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

    По его словам, нет смысла давать странам НАТО передышку, так как за это время они могут нарастить производство и поставку техники и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть», – подчеркнул Бужинский.

    При этом генерал отметил, что формируются новые соединения, поэтому российские военные должны перейти в наступление и развивать успех для достижения минимальных задач спецоперации.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией, в котором подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс. человек.

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    NI: Целый континент поразил США позицией по Украине
    NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира
    		   
    15 июля 2023, 07:23
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Реакция Африки на украинский конфликт удивила Соединенные Штаты, доминирующей позицией континента оказался нейтралитет, пишут американские СМИ.

    Обозреватель Тед Снайдер в статье для National Interest напоминает, что ни одно африканское государство не присоединилось к антироссийским санкциям.

    США, по словам автора публикации, ожидали от Африки сильной поддержки и «резкого осуждения» действий России с их стороны. Вашингтон, однако, получил обратный эффект: большинство государств континента не только не стали винить Россию в развязывании конфликта, но и назвали Запад ответственным за это, передает РИА «Новости».

    Снайдер указывает, что США оказали серьезное давление на страны Африки, их предупреждали о «неотвратимых последствиях» в случае, если санкции в отношении России будут нарушаться. И все же ни одна страна не ввела ограничительные меры против России, указывает автор статьи.

    По его словам, африканские государства проявили «новую мощную позицию», которая заключается в том, что выбирать сторону в мире не нужно, а сотрудничать можно со многими полюсами. Это показало мир, в котором нет нужды следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне, заключил автор публикации.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров, которые выступили с мирной инициативой по Украине.

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    Небензя жестко раскритиковал в ООН доклад о сексуальном насилии на Украине
    Небензя: Россия установила случаи сексуального насилия, совершенного боевиками «Азова»
    		   
    14 июля 2023, 23:55
    Фото: Lev Radin/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя резко раскритиковал доклад спецпредставителя генсека ООН по вопросу сексуального насилия в зонах конфликта, в особенности в части, касающейся Украины.

    Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заявил, что с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году фиксировались случаи сексуального насилия со стороны украинских силовиков в отношении местных жителей. Так, рассказал постпред России, жительница ДНР рассказала, что в ночь с 18 на 19 января 2015 года ее забрали и привезли в подвал СБУ в Краматорске, где она подверглась избиению, изнасилованию и издевательствам. Сотрудники службы безопасности Украины угрожали, что таким же образом поступят с ее несовершеннолетней дочерью, передает ТАСС слова Небензи.

    Кроме того, привел еще один факт российский постпред, жительница Мариуполя рассказывала, как боевики полка «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), – с руководителями которого президент Украины Владимир Зеленский, напомнил Небензя, «недавно обнимался на камеру», – насиловали женщин, которые проявляли симпатии в адрес России. Дипломат, в частности, рассказал, что украинские боевики заливали измученным женщинам «монтажную пену, прошу прощения, во внутренние половые органы».

    Кроме того, в период с 17 по 23 марта 2015 года неонацисты батальона «Торнадо» в Лисичанске обустроили пыточную камеру в подвале школы, там они «пытали и насиловали местных жительниц, включая пенсионерок и несовершеннолетних детей», рассказал постпред.

    Небензя отметил, что такие факты с 2014 года фиксировались и представителями различных структур ООН, однако в работе спецдокладчика генерального секретаря они не получили надлежащей оценки. Он напомнил также, что наблюдательная миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека на Украине и другие международные структуры публиковали доклады о преступлениях украинских боевиков: избиениях, пытках электрическим током, угрозах и изнасилованиях. Однако эти сведения также не были отражены в докладах по секснасилию в конфликте.

    Напомним, ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что получило документальное подтверждение 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине, а также применения пыток в местах содержания под стражей. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в Женеве, заявил персонал в неофициальных местах содержания под стражей или – в меньшей степени – в официальных СИЗО прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами.

    Коментарии (14)
    Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности на видео ФСБ
    		   
    15 июля 2023, 15:51
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    ФСБ опубликовала видеозапись, на которой подозреваемый в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак признается в преступлении.

    В опубликованном ролике молодой человек представился как Михаил Балашов, он сообщил, что ему 18 лет, он проживает в Москве.

    «Я создал неонацистскую группировку «Параграф-88», вовлек в нее несовершеннолетних друзей, после чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности», – признался Балашов.


    Он уточнил, что с ним связались украинские спецслужбы, им предложили поджигать релейные шкафы, а потом – заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

    Балашов заявил, что сам проводил разведку места жительства Симоньян, за это он получил денежное вознаграждение. После чего он списался с куратором, который должен был оставить автомат Калашникова и деньги.

    На месте, где должна была пройти встреча, его поймали сотрудники ФСБ.

    Между тем Басманный суд Москвы сообщил, что в субботу рассматривается вопрос об аресте подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, передает РИА «Новости»

    В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.

    Коментарии (65)
    Российские бойцы группы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»
    		   
    15 июля 2023, 09:33
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российские бойцы Южной группировки «Шторм Z» захватили планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, а также позволяет отследить координацию между командирами разных родов войск, рассказал командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».

    По его словам, группа сидит с таким планшетом в блиндаже и фиксирует передвижения российских военных на технике, после чего ВСУ устанавливают метку на карте и предоставляют доступ к этой информации в любому командиру в режиме реального времени, передает РИА «Новости».

    «Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», – подчеркнул боец.

    Также он отметил, что планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на Угледарском направлении.

    Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.

    Коментарии (41)
    Командир танковой роты назвал основную проблему западной бронетехники
    Командир танковой роты Курбанов назвал основную проблему западной бронетехники
    		   
    15 июля 2023, 15:35
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Британские и американские бронеавтомобили, поставляемые ВСУ, обладают огромным количеством электрооборудования, это их главный недостаток, заявил герой России и командир танковой роты морской пехоты Тихоокеанского флота Руслан Курбанов.

    У британских и американских бронеавтомобилей очень много электрооборудования на борту, у британцев есть и еще один дополнительный минус – пневмоподвеска, сказал Курбанов в интервью «Известиям».

    Электроника и пневмосистемы машин делают их уязвимыми на поле боя, сбой какой-либо системы обездвиживает автомобиль, делая его легкой мишенью.

    Одна из машин Mastiff PPV досталась российским военным почти в идеальном состоянии, у него лишь пробиты два колеса. В ней также есть методичка по эксплуатации систем связи и навигации, что упростит изучение западной техники.

    Британская и американская техника «серьезно уступает даже нашим советским образцам», продолжил Курбанов. Единственный плюс – это живучесть экипажа, живучесть десанта. Кабины машин сделаны в виде отдельной бронекапсулы.

    Коментарии (15)
    Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в Пятихатках «дедовскими» Т-54
    		   
    15 июля 2023, 13:05
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Александра Юдина

    Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны» указано, что российские военные уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М. При этом отмечается, что бои идут на левом фланге Запорожского фронта.

    Ранее две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы на территории Запорожской области силами России.

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    Собчак отреагировала на попытку покушения
    Собчак отреагировала на попытку покушения на нее и Симоньян
    		   
    15 июля 2023, 17:49
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Журналистка Ксения Собчак заявила, что благодарна всем причастным службам за предотвращение покушения на нее, «если это все правда».

    В случае же, если данные о покушении на нее не соответствуют действительности, то ставить ее «в одном предложении с [главредом RT Маргаритой] Симоньян» – это обычная подлость, указала Собчак в своем Telegram-канале.

    Она добавила, что любой террор – это «зло без всяких «но».

    Напомним, ФСБ заявила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. Покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88», задание им дала украинская служба безопасности. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.

    Напомним, Симоньян отреагировала на сообщение о покушении на нее фразой «Работаем, братья».

    Коментарии (35)
    МИД назвал мотив покушения на Симоньян и Собчак
    		   
    15 июля 2023, 17:38
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался организовать террористическое нападение на российских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

    Террористическая атака предпринималась под «тщательной опекой» западных кураторов, поводом для покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак, указала Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале МИД.

    Дипломат указала, что главред RT регулярно получает угрозы, и покушение украинских спецслужб на нее предотвращается не в первый раз.

    Покушение в очередной раз демонстрирует «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов.

    Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.

    «Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заключила дипломат.

    В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.

    Коментарии (16)
    ФСБ предотвратила готовящиеся СБУ убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
    ФСБ предотвратила готовящиеся по заказу СБУ убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
    		   
    15 июля 2023, 13:51
    Фото: ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак, которые готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

    Отмечается, что ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Симоньян, также имеются сведения о подготовке к убийству Собчак, передает ТАСС.

    Члены неонацистской группировки «Параграф-88» были задержаны в Москве и Рязанской области, они осуществляли разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств.

    «Злоумышленники подтвердили подготовку по заданию СБУ покушений  за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство», – уточнили в ФСБ.

    У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи с подтверждающей их преступные намерения информацией.

    Следственный комитет планирует возбудить дела по экстремистским статьям.

    Ранее ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожской области.

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    Экс-глава ЦРУ предсказал «очень болезненное» контрнаступление ВСУ
    Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ очень болезненно атаковать из-за крепкой российской обороны и мин
    		   
    14 июля 2023, 23:26
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними, заявил бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

    Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain заявил, что российские военные «основательно окопались» и усилили свои рубежи, усеяв поля противотанковыми и противопехотными минами.

    По его словам, не обладая господством в воздухе, ВСУ не удастся добиться существенного прогресса. В этих условиях украинскому контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника, передает РИА «Новости» слова генерала США.

    Киевский режим возлагал большие надежды на дроны, однако российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы для их ликвидации, отметил Петреус. Все пространство перед укрепрайонами просматривается и простреливается россиянами, заключил бывший глава ЦРУ.

    Ранее министр обороны США Ллойд Остин также заявлял, что наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля.

    Коментарии (14)
    Британский вице-маршал Белл сказал, чем закончится конфликт на Украине
    Британский вице-маршал Белл: Конфликт на Украине закончится мирным соглашением
    		   
    15 июля 2023, 17:19
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский конфликт завершится подписанием мирного соглашения, заявил вице-маршал авиации Британии Шон Белл в интервью Express.

    Наиболее вероятным исходом конфликта является сохранение статуса-кво, что приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий, заявил Белл Express, передает РИА «Новости».

    По его словам, Западу придется предоставить гарантии, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.

    Интеграция Украины в НАТО может привести только к эскалации конфликта, потому военный блок правильно сделал, что заблокировал киевскому режиму возможность вступления в альянс.

    Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что пока преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО.

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    The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой
    The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой из-за забастовок
    		   
    15 июля 2023, 09:49
    Фото: AP/TASS
    Текст: Александра Юдина

    Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Минобороны Британии, сообщает газета Mirror.

    По словам информатора, в случае, если забастовка продолжится в течение длительного периода, процесс поставки ракет может осложниться, передает Ura.ru.

    Напомним, в Великобритании продолжается программа по сокращению вооруженных сил. В британском министерстве финансов заявили, что несмотря на острую необходимость перевооружения, денег на вооруженные силы нет. В марте стало известно, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.

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