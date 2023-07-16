В Белом доме анонсировали начало подготовки украинских летчиков на F-16

Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: Переподготовка летчиков ВСУ на F-16 может начаться в ЕС через две недели

Программа подготовки летчиков Украины в Евросоюзе к управлению истребителями США F-16 может начаться уже через пару недель, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как указал Салливан в интервью CNN, США предоставит необходимые инструменты для начала обучения украинских летчиков на F-16, как только европейцы будут готовы. По его словам, в Европе сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности, передает ТАСС.

Ранее сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские военные уничтожат каждый переданный ВСУ F-16.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.