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Шеф Пентагона указал на главную сложность контрнаступления ВСУ
Шеф Пентагона Остин: Минные поля представляют главную трудность в контрнаступлении ВСУ
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Наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Остин в интервью телеканалу CNN отметил также, что ВСУ все еще обладают «большими силами», чтобы продолжать контрнаступление, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ВСУ при наступлении сталкиваются с «яростным сопротивлением», российская сторона подготовила оборону, включая минные поля и противотанковые заграждения.
Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
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Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».
Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».
Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».
Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».
Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.
Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска
Hlavnе sprаvy: Беженцы с Украины выбрали родину в качестве места для отпуска
В Европе возмутились решением беженцев с Украины отправиться в отпуск на родину, сообщает издание Hlavnе sprаvy.
По словам автора статьи, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, при этом беженцы едут в родную страну только отдохнуть, передает РИА «Новости».
«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», – прокомментировал словацкий политик Марек Курта.
В связи с этой ситуацией политик выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.
«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – отметил он.
Кроме того, политик возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням».
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.
Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.
«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.
Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.
Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ
Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.
По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru.
Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта.
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться
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Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство».
«А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента.
Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент.
Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области.
Польский генерал Скшипчак: Украина обречена на «медленную агонию»
Отсутствие четких гарантий для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе означает обречение киевского режима на уничтожение, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
Украина обречена на «медленную агонию», она «будет кровоточить, истекать кровью», и осенью роли поменяются, когда Россия начнет наступление, заявил Скшипчак на радио RMF FM. Перевод представлен «ИноСМИ».
По его словам, НАТО подставило украинского лидера Владимира Зеленского, и киевский режим «когда-нибудь иссякнет».
Он добавил, что ничего не было сделано для того, чтобы дать украинцам надежду на помощь.
Ранее западные СМИ сообщили, что саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников.
Командир «Ахмата» заявил о полном контроле Клещеевки под Артемовском
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда «Ахмат» держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы «Ахмата» находятся на всей линии, «начиная от Клещеевки и вниз». Алаудинов добавил, что одно крыло отряда находится в Курдюмовке, второе крыло – в Клещеевке, передает РИА «Новости».
По словам Алаудинова, противник «продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков.
Киев захотел получить ядерное оружие от стран G7
СНБО Украины: Киев хочет, чтобы страны G7 с ядерным оружием отдавали Украине такую помощь при угрозе
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Властям Украины важно, чтобы владеющие ядерным оружием страны «Группы семи», с которыми Киев собирается заключить двусторонние соглашения в сфере безопасности, передавали ему такую помощь в случае угрозы Украине, заявил на телеканале «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, ключевое направление Киева – иметь отдельные соглашения о безопасности Украины с каждым членом G7, чтобы эти страны могли предоставлять такую помощь Украине, передает ТАСС.
Данилов добавил, что в каждом соглашении будет обозначена ответственность сторон за «те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий».
По словам секретаря СНБО, в данный момент ядерное оружие является той вещью, которой пугаются на Западе.
Более того, Данилов назвал отказ Украины от своих запасов ядерного оружия по условиям Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году, «стратегической ошибкой Запада».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.
Рогов сообщил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВСУ несут рекордные потери на Васильевском направлении в Запорожской области
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Украинские войска несут рекордные потери при атаке на Васильевском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что украинские войска несут рекордные потери на Васильевском направлении Запорожского фронта, за последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки, передает РИА «Новости».
Он добавил, что атаки были лобовыми, так называемыми мясными штурмами, хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами.
Рогов рассказал, противник еще на подходе к позициям российских войск был накрыт артиллерией, минометным и пулеметным огнем, было уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации.
Ранее в четверг Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа.
ФСБ задержала шпионивших для ВСУ в Курской области россиян
В Курской области группа россиян занималась сбором и передачей киевскому режиму сведений об объектах Минобороны России, их деятельность пресекла ФСБ, сообщили в спецслужбе.
Подозреваемые, по версии следствия, собирали информацию об объектах Минобороны в Курской области и передавали ее представителям ВСУ, сообщается на сайте ведомства.
Собранные данные могли быть использованы для проведения диверсий и терактов, высокоточных ударов беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.
У них изъяли переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, где содержались инструкции по выполнению заданий.
Дело возбудили по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии».
Сейчас подозреваемых арестовали, они дают признательные показания.
Ранее ФСБ арестовала подозреваемого в попытке вступить в ВСУ жителя Владимирской области.
МОК не пригласил Россию и Белоруссию на Олимпиаду 2024 года
Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Белоруссии не получат приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
МОК объяснил отказ от приглашения собственными санкциями в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на украинской территории, передает ТАСС.
Также приглашения не поступят Национальному олимпийскому комитету Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.
В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».
Ранее МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов. МОК также осудил решение киевского режима не пускать своих атлетов на турниры, в которых участвуют представители России.
Захарова объяснила, почему закрыли дело о кокаине в Белом доме
Захарова сравнила расследования дел о кокаине в Белом доме и отравления «Новичком»
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Дело об обнаруженном в Белом доме кокаине секретная служба США закрыла, поскольку «можно на самих себя выйти», сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на новость о том, что секретная служба США закрыла дела о найденном на территории Белого дома кокаине. В качестве причины указывалась невозможность определить владельца наркотика.
Она отметила, что «это же не отравление боевым химическим оружием типа «новичок», раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней».
«Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались», – указала дипломат.
Она задала риторический вопрос, будет ли так же с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Экспертиза подтвердила, что порошок, обнаруженный в Белом доме, является кокаином. Кроме того, стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.
Глава Росатома рассказал о признаках подготовки Киевом удара по ЗАЭС
Гендиректор Росатома Лихачев: Показания пленных украинских диверсантов говорят о подготовке Киевом удара по ЗАЭС
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Показания попавших в плен украинских диверсантов и разведданные Вооруженных сил России свидетельствуют о подготовке Киевом удара по Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Гендиректор Росатома сообщил журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого размещена видеозапись комментария Лихачева, что разведданные Вооруженных сил России и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки Киевом атаки на Запорожскую АЭС. По словам Лихачева, с одной стороны, украинской стороной готовились наводчики и обозначения целей, а с другой стороны, Киев заявлял о том, что Россия готовится якобы «взорвать» ЗАЭС.
Лихачев также отметил вклад МАГАТЭ в опровержение заявлений Киева. Он подчеркнул, что сегодня четыре человека из МАГАТЭ трудятся непосредственно на территории Запорожской атомной станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования.
Лихачев также напомнил, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси современными способами, в том числе и в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), донес эту оценку своих экспертов. «И таким образом все, кто хотел устроить провокацию, в данном случае были выведены на чистую воду», – отметил генеральный директор Росатома.
Он подчеркнул, что надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв атомной станции, когда у тебя там непосредственно каждый день работают 3,5 тыс. человек. «При этом еще и очень значимая часть людей – приехавшая со всей России для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодара. Мы вкладываем очень большие деньги и очень многие силы для того, чтобы жизнь там (в городе – прим. ВЗГЛЯД) наладилась», – добавил глава Росатома.
Ранее в четверг глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС.
Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении
Российский военный Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении
Боец «Южной» группировки российских войск с позывным Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении.
Командир подразделения, в котором служит Юган, рассказал, что противник малой группой начал бодрое наступление, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался в обстановке, передает РИА «Новости».
Обнаружив наступающего противника, российский военный открыл огонь, в ответ раздался выстрел из гранатомета. Юган получил контузию, но сумел сменить позицию и продолжил стрельбу, ранив одного из боевиков киевского режима. Второй украинский военный решил сбежать, но нарвался на минные заграждения.
По словам командира, сейчас Юган находится в госпитале на лечении. Боец был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими земляками из Уральского федерального округа, обороняя окраины Донецка.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 30 атак ВСУ.
Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции
Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока
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Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах».
«Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.
«Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.
«Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев.
«Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах».
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями.