Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей Президент Путин: Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях 13 июля 2023, 18:07 Текст: Антон Никитин

Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях, заявил президент Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «На тех областях, которые являются критическими для развития страны, и где мы в обязательном порядке должны, именно должны обладать собственными компетенциями. При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка», – приводит слова Путина РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что речь идет в том числе о собственном оборудовании, программном обеспечении, элементной базе. «И конечно, люди, кадры», – сказал президент. Ранее Путин заявил, что Россия будет идти вперед своим собственным путем, но не изолируясь ни от кого. Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова» Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России). Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент. В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган. В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей. Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным. Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он. На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах. В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун. Новости СМИ2 Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан 11 июля 2023, 01:12 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд – осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей, передает ТАСС. Как отмечалось в пояснительной записке, программа формирования долгосрочных сбережений – «простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования». Участие в проекте – добровольное. Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях – для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством. Кроме того, средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом уже выплаченного (за исключением случая, когда участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата). Если человек решает использовать свои пенсионные накопления для формирования долгосрочных сбережений, они переводятся на нужный счет не позднее 31 марта следующего года. При этом дальнейший их возврат на формирование накопительной пенсии не предусмотрен. Законом также устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений – речь идет об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также порядке передачи сбережений из одного фонда в другой. Чтобы стимулировать россиян к формированию долгосрочных сбережений, государство будет софинансировать накопления в течение трех лет. Это распространяется на граждан, которые заключат договор в 2024–2026 годах и уплатят в виде взносов не менее 2 тыс. рублей за год. Срок господдержки может быть продлен по решению правительства России. Софинансировать накопления будут за счет федерального бюджета, исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином за прошедший год. Максимальный размер дополнительного стимулирующего взноса – 36 тыс. рублей в год. Предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ увеличивается с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей. Ранее Путин подчеркивал, что россияне должны иметь возможность вкладывать деньги и зарабатывать дома, то есть внутри России. Законопроект принят Госдумой 29 июня. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

Эрдоган рассказал о «предложениях Путина» по зерновой сделке Президент Турции Эрдоган: Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются 12 июля 2023, 18:56 Текст: Антон Никитин

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин якобы высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Подводя итоги прошедшего саммита НАТО, президент Турции отметил, что зерновая сделка продлевалась дважды, за время ее действия на мировые рынки было доставлено 33 млн тонн продовольствия, передает ТАСС. Эрдоган также сообщил, что обсуждал продление зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по словам турецкого лидера, выступает за ее продление. Кроме того, лидер Турции выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Эрдоган заявил о намерении и далее обсуждать зерновую сделку с Путиным и с Зеленским. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля. В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Турции продлить срок договоренности сразу на два года, констатировав, что ситуация вокруг зерновой сделки де-факто никак не поменялась. Напомним, 30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что доводов для продления зерновой сделки нет, в случае ее прекращения Россия обеспечит поставки зерна в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме. Новости СМИ2 Путин наградил советника главы Чечни орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени 10 июля 2023, 22:10 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин наградил советника-помощника главы Чечни по силовому блоку Хамзата Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Награда Кадырову была присуждена за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу, передает ТАСС. В разные годы Хамзат Кадыров занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность заместителя председателя правительства региона – министра имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту региона и руководителя секретариата главы республики. Путин: Россия повысила независимость, отойдя от банковской системы США 11 июля 2023, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Россия вовремя повысила собственную финансовую независимость, так как в американской банковской системе наблюдаются негативные явления, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем ВТБ Андреем Костиным. «То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», – сказал президент главе банка, передает ТАСС. Костин отметил, что в США фиксируется «фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года», он перешел на Европу. Санкции Запада против России разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки западных стран решить это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов. Путин отметил, что ВТБ исторически занимался обслуживанием внешнеторговой деятельности, он был завязан на тех клиентов, которые работают в этой сфере и на иностранную инфраструктуру. «И, конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям», – цитирует президента РИА «Новости». Он подчеркнул, что банку удалось преодолеть трудности благодаря усилиям команды. Новости СМИ2 Эксперт: Диспансеризация спасает жизни россиян и ведет к общему оздоровлению страны Политолог Линдигрин: Россиянам нужно активнее пользоваться возможностями диспансеризации и профилактического осмотра

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Диспансеризация позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко обсудил модернизацию первичного звена здравоохранения и развитие медпомощи в новых регионах. «Президент Владимир Путин традиционно уделяет большое внимание тому, чтобы качественной и современной медицинской помощью могли воспользоваться жители в любом уголке России. И сегодня каждый человек вне зависимости от масштабов поселения, где он проживает, и его удаленности от регионального центра, имеет гарантированные возможности медицинского обследования и лечения», – отметила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем». «Уже много лет для этого строятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), мобильные амбулатории, расширяется система телемедицины, медучреждения получают новейшее оборудование. Проводятся дистанционные консультации с оказанием помощи узкопрофильными специалистами», – напомнила собеседница. «Что касается программы диспансеризации и профилактического осмотра, она позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний. И гражданам нужно активнее пользоваться предоставленными возможностями, потому что из этих факторов складывается общее оздоровление нашей страны», – заметила она. «Также по поручению президента Минздрав занимается, по сути, созданием с нуля системы медучреждений в новых регионах. Медицинская система Новороссии и Донбасса разрушалась десятилетиями. Медучреждения закрывались, а их оборудование продавалось. Теперь жители новых регионов получили возможность пользоваться стандартными медицинскими услугами и проходить полноценную диспансеризацию», – резюмировала эксперт. В среду президент Владимир Путин провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Глава Минздрава отметил, что первичное звено здравоохранения – самый востребованный вид помощи, в год в России регистрируется больше 1,2 млрд таких обращений. «В рамках модернизации первичного звена построено четыре тысячи новых объектов, включая поликлиники, ФАПы. 35 тысяч ФАПов получили лицензии. 2,8 тыс. медорганизаций отремонтировано. Поставлено 85 тыс. единиц оборудования. Сформирована программа «Цифровой ФАП» с возможностью телемедицинских консультаций», – сказал он. По его словам, все медорганизации полностью обеспечены машинами российского производства. «Новые регионы тоже включились в этот процесс. Мы обновили все машины скорой помощи. Более двух тысяч государственных и коммерческих аптек открыли в новых субъектах. В основном это закрывает все потребности», – сообщил глава ведомства. «Уже готова программа модернизации первичного звена в новых регионах. Надеюсь, что часть мероприятий начнем уже в этом году. У нас сложилась экономия – где-то 2,5 млрд рублей. Часть средств мы хотели бы передать туда. С регионами-шефами мы модернизируем 200 объектов и 89 уже завершено. До конца года планируем сдать еще 90–93 объекта», – сказал Мурашко. «Мы поменяли приказ по диспансерному наблюдению пациентов. Это ключевая вещь, поскольку пациенты с хроническими заболеваниями должны иметь определенные визиты к врачу, чтобы профилактировать. Это называется вторичной профилактикой осложнений. В 2022 году мы осмотрели 67 млн человек. На этот год у нас совсем амбициозная цифра – 87 миллионов, это 59,7% населения нашей страны», – сообщил министр. «В новых регионах начали профилактические осмотры в поликлиниках. Мы планируем охватить не менее миллиона человек: городское, сельское население, организованные коллективы. Каждый федеральный научный, медицинский исследовательский центр уже туда выезжает, проводят там совместные осмотры и обучение – очное, дистанционное», – добавил глава ведомства. В свою очередь Владимир Путин отметил, что Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы. «Не нужно забывать про подготовку и переподготовку кадров. Знаю, что вы лично этим занимаетесь, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге качество оказания медпомощи», – приводит ТАСС слова главы государства. Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой России

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская экономика нуждается в новой модели управления на основе больших данных, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, эффект от подобных преобразований должен быть «комплексным, мультипликативным», он должен кратно повысить качество управления, производительность труда, обеспечить рабочие места с передовыми компетенциями и высокими зарплатами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для россиян. Новости СМИ2 Шойгу: Путин заслушивает доклады об остановке на фронте два раза в сутки

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заслушивает доклады об обстановке на фронте дважды в сутки, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По словам Шойгу, Путин заслушивает детально доклад по каждому направлению от отдельных командующих, передает ТАСС. Министр обороны подчеркнул, что все командиры на всех уровнях понимают всю меру ответственности, возложенную на них. Ранее глава военного ведомства заявил, что ВС России перешли на Краснолиманском направлении в наступление. Казаку-добровольцу впервые присвоено звание Героя России Путин впервые присвоил звание Героя России казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву 12 июля 2023, 13:50 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин присвоил командиру добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в составе добровольческой казачьей бригады «Терек» Олегу Ликонцеву звание Героя Российской Федерации. Перед казаками добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в Новочеркасске выступил помощник президента, председатель Совета при президенте по делам казачества Дмитрий Миронов.

«Глубокого уважения заслуживает подвиг всех без исключения казаков в составе Вооруженных сил РФ. Проявляя храбрость на полях сражений, казаки приумножают славу предков. В этой высокой награде глава государства отметил достойный вклад российского казачества в специальную военную операцию», – заявил он. Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов обратились в Совет с предложением о поощрении государственными наградами казаков добровольческого отряда «Сибирь». По ходатайству Миронова инициатива нашла поддержку у президента. На сегодня, по словам Всероссийского атамана, 21 тыс. казаков в составе 15 казачьих добровольческих отрядов приняли и принимают участие в боевых действиях в зоне спецоперации. «Проявляя мужество, смелость, казаки с честью выполняют поставленные задачи. Около 600 из них удостоены государственных наград. В ближайшее время число награжденных увеличится еще на несколько сотен», – сказал Долуда. Он добавил, что пример настоящего героизма проявили казаки добровольческого казачьего отряда «Сибирь» казачьей бригады «Терек». Отряд сформирован из казаков Сибирского, Енисейского, Иркутского и Терского войсковых казачьих обществ. С 1 мая 2023 года отряд «Сибирь» занял оборонительные позиции на одном из важнейших направлений спецоперации под Артемовском под командованием Олега Ликонцева (позывной Кан). «Казаки в течение 12 суток бились с превосходящими силами противника, не дрогнули, удержали позиции, показав высочайший морально-боевой дух, мужество и храбрость. Командир отряда, несмотря на ранения, находился в боевых порядках и до конца управлял боем. Казаки не дрогнули и достойны высочайших наград», – добавил Долуда. Также за подвиг, проявленный в бою, государственных наград удостоены заместители командира отряда «Сибирь» Сергей Мерзеликин и Алексей Кайгородов. Новости СМИ2 Путин поддержал модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах 12 июля 2023, 14:55 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин согласился с тем, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях нужно проводить модернизацию первичного звена здравоохранения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с главой государства рассказал о подготовке программы по модернизации соответствующего звена, отметил, что часть ее мероприятий начнется уже в этом году. «Это в Новороссии, в Донбассе?» – уточнил Путин. «Да», – ответил министр. «У нас сложилась экономия – где-то 2,5 млрд рублей, часть средств мы хотели передать туда. Если вы поддержите, то [мы] хотели бы тоже начать модернизацию первичного звена, потому что оно там, конечно, требует больших вложений», – добавил Мурашко. «Конечно», – передает ТАСС ответ президента. Также Путин заявил, что Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы. Путин потребовал не упускать из виду ситуацию с подготовкой медиков 12 июля 2023, 14:40 Текст: Ольга Никитина

Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. «Не нужно забывать про подготовку и переподготовку кадров. Знаю, что вы лично этим занимаетесь, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге качество оказания медпомощи», – приводит ТАСС слова главы государства. 18 июня Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что от докторов, фельдшеров, медсестер и нянечек во многом зависит сохранение здоровья и жизни людей. Новости СМИ2 Путин: В какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «закрыто»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Россия сделала выводы после ситуации, когда некоторые зарубежные партнеры «закрыли дверь» перед РФ в области технологий, многие из которых страна закупала «в чужом магазине», заявил президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине. Своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «закрыто». Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы», – отметил глава государства, передает РИА «Новости». Путин отметил, что правительством, государственными и частными компаниями уже немало сделано, чтобы изменить положение дел. Однако он выразил уверенность, что «нужно, безусловно, идти дальше, решать более сложные, системные задачи, планировать эту работу вдолгую», пишет ТАСС. Ранее российский лидер Владимир Путин провел тестирование защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей, ему представили разработку на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Путину показали работу защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин провел тестирование защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей, ему представили разработку на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Из Центра управления и мониторинга магистральной квантовой сети РЖД вывели изображение на видеостену. Во включении по видеосвязи участвовали ректор МГУ Виктор Садовничий и представители Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского, передает ТАСС. Участники мероприятия рассказали президенту о создании межуниверситетской квантовой сети. Первый Форум будущих технологий проводят в московском Центре международной торговли, в 2023 году он посвящен квантовым технологиям. Новости СМИ2 Песков: Визит Путина в Китай прорабатывается Песков: Визит Путина в Китай на повестке дня, точные сроки объявят позже 12 июля 2023, 13:04 Текст: Алина Власенко

Тема визита российского лидера Владимира Путина в Китай сейчас находится на повестке дня, но сроки поездки еще согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он также заявил, что сейчас очень подходящий момент для продолжения развития отношений Москвы и Пекина. При этом Песков подчеркнул, что отношения России и Китая не направлены против третьих стран и альянсов. «Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран и также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического оживления», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя положение из коммюнике НАТО о том, что углубление сотрудничества России и Китая якобы противоречит интересам альянса, заявил, что отношения Москвы и Пекина превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны.