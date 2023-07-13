Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Законом вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд – осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей, передает ТАСС.

Как отмечалось в пояснительной записке, программа формирования долгосрочных сбережений – «простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств, так и за счет пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования». Участие в проекте – добровольное.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги получится только при особых жизненных ситуациях – для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить сбережения, будет определяться правительством. Кроме того, средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом уже выплаченного (за исключением случая, когда участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).

Если человек решает использовать свои пенсионные накопления для формирования долгосрочных сбережений, они переводятся на нужный счет не позднее 31 марта следующего года. При этом дальнейший их возврат на формирование накопительной пенсии не предусмотрен.

Законом также устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений – речь идет об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также порядке передачи сбережений из одного фонда в другой.

Чтобы стимулировать россиян к формированию долгосрочных сбережений, государство будет софинансировать накопления в течение трех лет. Это распространяется на граждан, которые заключат договор в 2024–2026 годах и уплатят в виде взносов не менее 2 тыс. рублей за год. Срок господдержки может быть продлен по решению правительства России. Софинансировать накопления будут за счет федерального бюджета, исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином за прошедший год. Максимальный размер дополнительного стимулирующего взноса – 36 тыс. рублей в год.

Предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ увеличивается с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.

Ранее Путин подчеркивал, что россияне должны иметь возможность вкладывать деньги и зарабатывать дома, то есть внутри России.

Законопроект принят Госдумой 29 июня. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

