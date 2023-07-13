Двигатель РД-191 для ракет «Ангара» успешно прошел испытания

Роскосмос: НПО «Энергомаш» провело успешные испытания двигателя РД-191 на керосине и жидком кислороде для ракет «Ангара»

Научно-производственное объединение «Энергомаш» (НПО «Энергомаш», входит в Роскосмос) провело успешные испытания однокамерного жидкостного двигателя РД-191 для ракет-носителей семейства «Ангара», работающего на керосине и жидком кислороде, сообщили в Роскосмосе.

Роскосмос сообщил в своем Telegram-канале об успешном испытании двигателя РД-191 для ракет «Ангара», работающий на керосине и жидком кислороде. В госкорпорации отметили, что для НПО Энергомаш программа создания двигателя РД-191 является приоритетной, она направлена на решение стратегической задачи по обеспечению гарантированных поставок жидкостных ракетных двигателей в интересах государственных заказчиков.

В Роскосмосе пояснили, что сотрудниками госкорпорации реализуются два основных направления: изготовление и поставка двигателей РД-191 для комплектации серийных носителей тяжелого класса «Ангара-А5» и легкого «Ангара-1.2»; разработка модернизированного варианта двигателя РД-191М для комплектации ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5М».

Напомним, в марте 2021 года Роскосмос начал изготовление первых серийных ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5» по заказу Минобороны России.