Tennis World USA: Российская теннисистка Мирра Андреева хочет сменить спортивное гражданство

Tennis World USA заявил о желании российской теннисистки Мирры Андреевой получить французское гражданство

Портал Tennis World USA сообщил, что российская теннисистка Мирра Андреева якобы намерена получить французское гражданство.

По информации издания, Андреева хочет последовать примеру Варвары Грачевой, получившей французское гражданство в июне, передает ТАСС.

Как сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, решение о смене гражданства Андреевой могут принять ее родители, такая работа ведется давно. «Это родители будут решать. Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают – мы, федерация, ничего сделать тут не можем. Мы ограничены сейчас, я даже на Roland Garros не могу съездить, пообщаться», – отметил он.

При этом агент 16-летней теннисистки Лев Кассиль заверил, что теннисистка не намерена менять российское гражданство и хочет продолжать выступать за свою страну. «Информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной. Она является только гражданкой России и будет далее выступать за свою страну», – подчеркнул он.

Мирре Андреевой 16 лет, она занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Она принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне и дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.

Ранее российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство на французское.

До этого исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход в сборную Грузии 20-летней Дианы Дэвис и 23-летнего Глеба Смолкина, которые выступают в танцах на льду.

