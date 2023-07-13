С семьи Баталова в пользу Дрожжиной и Цивина взыскали почти 1 млн рублей

Адвокат Дрожжиной и Цивина сообщил, что суд «впервые встал на сторону» его клиентов в деле об имуществе семьи Баталова

Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о взыскании с дочери и вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова около 900 тыс. рублей по иску актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, сообщил адвокат истцов Вячеслав Макаров.

Макаров сообщил, что «судом вынесено решение неосновательного обогащения с Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой». По его словам, «впервые суд хотя бы частично встал на сторону» Дрожжиной и Цивина. При этом изначально по иску требовали примерно 4,2 млн рублей, которые Дрожжина и Цивин, по их версии, потратили «на потребности» Леонтенко и Баталовой. Второй юрист истцов сообщил, что Дрожжина и Цивин через апелляцию намерены «добиваться полного удовлетворения требований», передает ТАСС.

В мае Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Дрожжиной, признав ее виновной в хищении имущества семьи Баталова. Ей назначили четыре года лишения свободы условно. Также виновными признаны Цивин, получивший пять лет колонии общего режима, и нотариус Дмитрий Бублий, которому назначили то же наказание.

Напомним, наследство актера Алексея Баталова перешло в руки мошенников, которые прежде были знакомыми семьи и помогали им, но после удалось доказать их корыстные цели. В результате их махинаций вдова и дочь актера остались без квартир.

