Актрису Дрожжину приговорили по делу о хищении имущества семьи Баталова

Суд Москвы приговорил актрису Дрожжину к четырем годам условно по делу о хищении имущества семьи Баталова

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор актрисе Наталье Дрожжиной, признав ее виновной в хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Согласно приговору судьи Ольги Багровой, актрису признали виновной по факту мошенничества и назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также виновными признаны ее супруг Михаил Цивин, получивший пять лет колонии общего режима, и нотариус Дмитрий Бублий, которому назначили то же наказание с лишением права заниматься нотариальной деятельностью в течение двух лет после отбытия наказания, передает ТАСС.

Отмечается, что гражданский иск, таким образом, частично удовлетворен, с подсудимых было взыскано 600 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда, 350 тыс. рублей ушли в счет возмещения материальных издержек, еще 300 тыс. рублей направлены в счет представителя потерпевшей стороны.

Уточняется, что был отменен обеспечительный арест на квартиру по улице Серафимовича и нежилое помещение. Также в суде засчитали время, проведенное Цивиным под стражей, в срок наказания, при этом остальным участникам дела зачли время задержания в начале расследования уголовного дела.

Как отметил представитель семьи Баталова, потерпевшие недовольны условным сроком Дрожжиной, однако удовлетворены наказанием, назначенным другим фигурантам дела.



По словам адвоката Сергея Лукина, потерпевшая сторона ожидала, что актриса получит реальный срок.

Ранее прокурор Замоскворецкого суда Москвы потребовал назначить Дрожжиной наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей, Цивину – семи лет лишения свободы со штрафом в 400 тыс. рублей, Бублию – пяти лет колонии со штрафом в 300 тыс. рублей

Напомним, наследство актера Алексея Баталова перешло в руки мошенников, которые прежде были знакомыми семьи и помогали им, но после удалось доказать их корыстные цели.

В результате махинаций вдова и дочь актера остались без квартир, а право на имущество перешло Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину.

В апреле Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство представителя семьи Баталова об ужесточении меры пресечения Дрожжиной и отправить ее в СИЗО.