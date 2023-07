В Николаеве уничтожен склад ВСУ с западными авиаракетами Российские «Солнцепеки» ударили по трем опорным пунктам ВСУ Минобороны: ВС России ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам и району сосредоточения ВСУ

Российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Савчук сообщил также, что поражение живой силе и технике 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ нанесено огнем артиллерии группировки «Центр». В результате удара «Солнцепеком» были уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап, передает ТАСС. Кроме того, в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении российские артиллеристы поразили из «Мста-С» гаубицу М-777 иностранного производства. Также артиллеристы, взаимодействуя с расчетами БПЛА и станций артразведки, поразили буксируемую гаубицу ВСУ, добавили в военном ведомстве. Накануне сообщалось, что экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил в районе н.п. Ягодное и Миньковка скопления живой силы противника. Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать Россию ракетами С-200 Минобороны: Киев предпринял неудачную попытку атаковать территорию России четырьмя ракетами С-200

Киевский режим попытался 9 июля атаковать территорию России ракетами С-200, две ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России. В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств Киева, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха. Ростех: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35 Замгендиректора Ростеха Артяков: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35

Выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд специальной военной операции, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков. Количество выпускаемой для Минобороны боевой авиации по некоторым позициям удвоилось, это Су-30, Су-34 и Су-35, сказал Артяков в интервью «России 24», передает РИА «Новости». Эти самолеты показали себя эффективно на линии боевого соприкосновения, они помогают выполнению задач СВО. Он отметил, что госкорпорация с опережением выполняет государственный оборонный заказ по поставкам бронетехники и артиллерии. Ростех также готов и дальше наращивать объемы производства вооружения, все будет зависеть от заказов Министерства обороны, заключил Артяков.

Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории. «Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк. «Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он. «ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник. «Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт. «Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов. В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

Киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории, сообщило Министерство обороны России. По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение 4845 иностранных наемников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Подавляющее большинство уничтоженных – наемники из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 боевик сбежал с украинской территории, на данный момент в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, указали в ведомстве. Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных боевиков из 84 стран. Больше всего приехало в марте-апреле 2022 года, после первых потерь желающих стало гораздо меньше. Самые многочисленные группы приехали из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек). Из-за срыва мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава киевский режим начал усиленную вербовку боевиков в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Пленные бойцы ВСУ заявили, что украинские командиры не несут ответственности за потери среди наемников. Командование бросает иностранных боевиков в «мясные штурмы» на российские позиции в первую очередь, их эвакуация проводится по остаточному принципу, только после вывоза украинцев. В последний месяц украинское руководство развернуло вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольной США части Сирии. Также активизирована вербовочная кампания в США и Канаде, ее проводят на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб Запада, таких как ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и другие. В июле радиостанция RTL сообщала, что на украинской территории воюют порядка 100 французских наемников.

Провал контрнаступления украинских военных может привести к потере Киевом значительных территорий, выразил мнение американский бизнесмен Илон Маск. В своем Twitter (заблокирован в РФ) он отметил, что в случае краха украинского контрнаступления, Киев понесет тяжелые потери, а российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, передает ТАСС. Также Маск подчеркнул, что именно этот фактор и удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления. Кроме того, предприниматель добавил, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский предчувствует потерю новых территорий. В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю 10 июля 2023, 22:52

У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря. Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости». Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон. Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.

Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В заявлении организаций говорится, что необходимо «в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем», передает РИА «Новости». Также отмечается, что в польских школах на данный момент обучается почти 173 тыс. детей с Украины. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером. Напомним, Киеву известно о 240 случаях, когда в Европе у украинских беженцев изымали детей, сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова. В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева. Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим пров

Берлин и Вашингтон блокируют официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе, сообщило издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник. По данным Bild, на предстоящем саммите 11-12 июля в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский хотел официально попросить принять страну в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта, передает РИА «Новости».

Однако именно этот запрос и намерены блокировать «некоторые важные страны НАТО», прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, согласно изданию, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны – члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции. «Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО», – сообщил источник. Ранее СМИ сообщили, что члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины. Столтенберг опроверг слова Кулебы об отмене Плана действий для Украины Глава НАТО Столтенберг опроверг слова главы МИД Украины Кулебы об отмене ПДЧ

Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. В НАТО ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, заявил Столтенберг в Вильнюсе перед саммитом альянса, передает ТАСС. Пока решение еще не принято, его изучат во вторник, 11 июля. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ПДЧ для Украины якобы отменен. Новости СМИ2 Киев решил эвакуировать жителей из приграничной с Россией зоны Сумской области 10 июля 2023, 15:36 Текст: Алексей Дегтярев

В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации жителей, заявил руководитель областной военной администрации Владимир Артюх. Власти Сумской области приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов региона из приграничной пятикилометровой зоны, заявил Артюх, передает РИА «Новости». Такое решение принято по докладам военных и анализа оперативной обстановки. Ранее командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов.

Песков: Россия планирует получить объяснения Турции по возвращению главарей «Азова» 10 июля 2023, 13:45 Текст: Алексей Дегтярев

Москва в диалоге с Анкарой намерена получить разъяснения по ситуации с передачей киевскому режиму командиров нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ходе диалога Россия намерена получить разъяснения Турции по поводу произошедшего, это будет принято во внимание при следующих договоренностях, сказал Песков, передает ТАСС. «Что касается возвращения главарей «азовцев», то да, это нарушение имевшейся договоренности, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать», – добавил он. По его словам, важно, что Турция, в отличие от большинства западных стран, сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком и высшем уровне. Он подчеркнул, что телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана пока нет в графике, сообщает РИА «Новости». В случае необходимости такую беседу могут быстро согласовать. Песков добавил, что сроки возможного визита Путина в Турцию пока неизвестны. Представитель Кремля отметил, что ситуация с «Азовом» не повлияет на реализацию проекта российско-турецкого газового хаба на турецкой территории. Он подчеркнул, что у Турции есть «абсолютное право» развивать отношения с любыми странами, включая Украину. «Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», – заключил он. Украинский президент Владимир Зеленский в конце прошлой недели заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. Новости СМИ2 Посол Украины в Анкаре: Турция не ставила условий для возвращения главарей «Азова» Посол Украины в Анкаре Бондар: Турция не ставила условий для возвращения главарей «Азова» 10 июля 2023, 12:40 Текст: Алексей Дегтярев

Анкара не ставила условий для выдачи командиров украинского террористического батальона «Азов» Киеву, заявил украинский посол в Турции Василий Бондар. Турция не выдвигала условий для выдачи киевскому режиму боевиков «Азова», сообщил Бондар украинской версии «Радио Свобода» (иноагент), передает «Коммерсант». По его словам, Анкара ужесточила позиции «в коммуникации с российской стороной». В субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. Политологи оценили слова Зеленского о способности Байдена завершить конфликт «за пять минут» Политологи: Когда США будут готовы закончить конфликт на Украине, мнение Зеленского никто не спросит

Когда Штаты решат закончить конфликт на Украине, никто не спросит Владимира Зеленского, согласен ли он на выдвинутые условия, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее президент Украины заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить украинский конфликт за пять минут, но Киев не согласился бы на территориальные потери. «Заявления Зеленского подтверждают, что США против мирных переговоров. Явное тому свидетельство – сослагательное наклонение «если бы американский президент Джо Байден хотел». Вместе с тем украинский президент сказал это в противовес словам экс-президента США Дональда Трампа, который обещал закончить конфликт за сутки», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. «Украина, конечно, чрезвычайно зависит от западной помощи. США и Европа могут легко остановить противостояние, прекратив поставки оружия и денег. Но говорить о том, что Зеленский абсолютно все свои действия согласовывает с американцами, я бы не стала. Мы прекрасно видим, как представители украинской власти могут по-хамски себя вести со своими же союзниками», – рассуждает политолог. «Сейчас руководство Украины, имея поддержку США, пытается демонстрировать какие-то свои позиции по разным вопросам. Вместе с тем команда Зеленского прекрасно понимает, что страны ЕС и НАТО не едины в своем стремлении продолжать конфликт на Украине, и поэтому делает упор на более ястребиных политиков», – добавила Шеслер. «Заявления Зеленского – пустые слова. Когда дойдет до дела, никто не станет спрашивать, согласен ли он на какое-то решение. Он будет вынужден сделать все, чтобы способствовать выполнению западных целей, в первую очередь американских», – сказал украинский политолог Владимир Скачко. «Невооруженным глазом видно, что у Зеленского мания величия. Пока он управляем, всех все устраивает. Но когда президент Украины перестанет быть удобен или его психические расстройства выйдут из-под контроля – его отстранят или даже устранят в принципе», – заключил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны. Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву. Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности. Ранее Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, чем может закончиться отчаянное желание офиса Зеленского вернуться к границам 1991 года. Новости СМИ2 Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО

Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась. Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат. Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими». Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».