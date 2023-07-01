Российские футболистки проиграли в товарищеском матче команде Китая

Женская сборная России по футболу уступила команде Китая в товарищеском матче

Женская сборная России по футболу в субботу уступила команде Китая в товарищеском матче.

Встреча в городе Циндао завершилась со счетом 0:1 в пользу команды из Китая. Единственный мяч был забит с пенальти на 53-й минуте, передает ТАСС.

На 4 июля сборные России и Китая запланировали провести еще одну товарищескую встречу, которая начнется в 11.00 мск. Сборная России также проведет две игры против команды Ирана – 14 и 18 июля в Казани. Второй матч будет проведен в закрытом режиме.

С 26 июня по 6 июля сборная России проводит сбор в Циндао.

Напомним, в марте в РФС назвали потенциальных соперников сборной России для товарищеских матчей.