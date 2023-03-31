В РФС назвали потенциальных соперников сборной России

Глава РФС: Для товарищеских игр рассматриваем сборные из Азии, Африки и Латинской Америки

Российский футбольный союз (РФС) в качестве спарринг-партнеров для товарищеских матчей с национальной командой рассматривает варианты со сборными из Азии, Африки и Латинской Америки, заявил президент организации Александр Дюков.

По его словам, рассматриваются различные варианты соперников для товарищеских матчей, в списке фигурируют страны из Латинской Америки, Азии и Африки, передает РИА «Новости».

Дюков добавил, что с Европой рано или поздно Россия тоже сыграет, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, он бы не спешил.

Ранее в РФС сообщили, что мартовские товарищеские матчи российской сборной по футболу против сборных других стран учтут в обновленной версии рейтинга ФИФА.