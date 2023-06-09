В боях за Авдеевку и Марьинку за сутки уничтожено до 410 украинских военных

На Донецком направлении самые активные боевые действия велись под Марьинкой и Авдеевкой Донецкой народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Южной группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях пунктов Красногоровка, Химик, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Вклинений в российскую оборону не допущено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе боев за минувшие сутки ликвидированы около 410 военнослужащих, четыре танка, восемь машин пехоты, американская артсистема М777 и гаубица «Мста-Б».

В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ недалеко от Новомлынска, Молчаново, Берестового Харьковской области и Розовки Луганской народной республики (ЛНР).

Рядом с Ольшаной Харьковской области и Новоселовским ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение противнику около Невского ЛНР, Ямполовки и Григоровки ДНР.

Около Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ.

За сутки на этом направлении уничтожены более 50 военнослужащих, машина пехоты, две самоходные артустановки «Гвоздика», гаубица Д-20.

В районе Серебрянки ДНР поражена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 70 военнослужащих, десять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах.

Под Дзержинском ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ.

У Гуляйполя Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.