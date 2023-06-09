Задержан подозреваемый в диверсии на железной дороге в Челябинской области

Задержан подозреваемый в диверсии на участке железной дороги в Челябинской области

Подозреваемый в диверсии на участке Южно-Уральской железной дороги задержан, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Как сообщили в пресс-службе, причастный к поджогам на участке Южно-Уральской железной дороги установлен и задержан, им оказался житель соседнего региона, передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах региона уточнил: подозреваемому вменяется поджог релейных шкафов в Миассе в июне. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК России (диверсия), суд должен избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Источник также пояснил, что за последнее время в регионе произошло шесть аналогичных случаев, все причастные к преступным деяниям 11 человек были задержаны УФСБ. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «покушение на террористический акт» и «диверсия».

Ранее в пресс-службе УФСБ сообщили, что задержан подозреваемый в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области.