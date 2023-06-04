Попытку поджога военкомата и диверсию предотвратили в Челябинской области

Задержан подозреваемый в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах региона, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с региональной полицией предотвращено уничтожение военного комиссариата в Магнитогорске и участка Южно-Уральской железной дороги, подозреваемый задержан, он действовал в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение.

Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт), ст. 281 (диверсия), предусматривающие максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненный срок заключения соответственно, добавил источник.

Ранее ФСБ пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций.