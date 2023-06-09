Врио главы ДНР Пушилин анонсировал запуск крупнейшего предприятия по производству неона «Ингаз»

В Мариуполе в ближайшее время заработает крупнейшее предприятие по производству неона «Ингаз», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, предприятие является одним из трех самых крупных по производству инертных газов – что важно для России в целом и, в частности, для ДНР, передает РИА «Новости».

Пушилин добавил, что в данный момент работает Фонд развития промышленности, готовый помогать финансово. Также в рамках открытия такого предприятия проводятся конкурсы, работа по отбору претендентов.

Кроме того, эксперты выясняют, какие предприятия могут рассчитывать, на каких условиях, какие льготы, преференции и финансовую поддержку.

Также врио главы ДНР рассказал о восстановлении работы завода шампанских вин в Артемовск. По его словам, основным учредителем и акционером числится жена экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Часть производственных, ну, складских уж точно, это немаловажно для подобного рода предприятия, мощностей сохранилось, поэтому предприятие будет абсолютно точно работать», – заверил он.

Пушилин отметил, что в городе будут восстановлены и другие предприятия.

Ранее вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия в следующем году планирует нарастить производство неона до 180 тыс. куб. м и обеспечить почти четверть мировых потребностей.

До этого глава Минпромторга сообщал, что на базе МГТУ имени Баумана запущено полномасштабное производство чистого неона.

