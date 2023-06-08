Глава правительства Херсонской области предупредил о риске попадания мин с водой в регион

Глава правительства Херсонской области Алексеенко предупредил о возможном попадании мин с водой в регион

В населенных пунктах Херсонской области могут оказаться мины, принесенные водой после прорыва Каховской гидроэлектростанции, заявил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Принос мин возможен с течением воды, также вода может принести и другие опасные объекты, предупредил Алексеенко в своем Telegram-канале.

После ухода воды начнется инженерная разведка территорий, добавил он.

Также глава правительства Херсонской области указал, что вызывает тревогу и эпидемиологическая ситуация, поскольку из-за затопления водозаборов размыло кладбища и скотомогильники.

Санитарные врачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников, потому для питья и приготовления пищи можно использовать только бутилированную воду.

Сложнее всего ситуация сложилась в Алешках и Голой Пристани, отметил он. Уровень реки Днепр дошел до 12 метров, сейчас с помощью плавсредств эвакуировали с крыш и верхних этажей 344 человек.

Ранее в четверг глава регионального правительства отмечал, что после разрушения Каховской ГЭС скорость течения Днепра выросла в 10 раз.