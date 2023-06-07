В Петербурге выявили группу наркоторговцев с 80 кг наркотиков

Петербургские полицейские в городе выявили подозреваемых в перевозке и продаже наркотиков, у них изъяли более 80 кг запрещенных веществ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция задержала в Пушкинском и Калининском районах города пятерых подозреваемых в возрасте от 21 до 40 лет, сообщила Волк ТАСС.

Четверо из них – иностранцы, прибывшие из Средней Азии, указала она.

По адресам их проживания и в квартире, используемой в качестве склада, найдено более 80 кг наркотиков, а именно – метамфетамин, мефедрон и амфетамин. Вещества расфасовали по сверткам и уже были готовы к сбыту.

Установлено местоположение тайников, где найдено 84 закладки с наркотиками. Они находились в Невском, Московском и Фрунзенском районах.

Согласно оперативным данным, лидером группировки являлся самый младший из задержанных, остальные фасовали наркотики, перевозили и хранили их, а также раскладывали закладки.

Один из подозреваемых администрировал канал в социальных сетях, через который клиенты находили продавцов. Подозреваемых арестовали.