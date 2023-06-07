«Яндекс» запустил в Москве беспилотные такси

«Яндекс» запустил в Москве управляемые искусственным интеллектом такси

Роботакси от «Яндекса» – автомобили, управляемые искусственным интеллектом – в тестовом режиме начнут ездить в московском районе Ясенево, любая поездка обойдется в 100 рублей, сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс» запустил в Москве сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект. Пока роботакси работают в тестовом режиме на юге столицы – в Ясенево каждый день с 7.00 до 1.00. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go», – рассказали в компании, передает ТАСС.



Первыми прокатиться на роботакси смогут пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, затем доступ появится у других жителей Ясенево. Сейчас роботакси берет только одного пассажира. Заказать машину могут пользователи от 18 лет. Любая поездка будет стоить 100 рублей.

Согласно действующим законам, в машине будет находиться водитель-испытатель, который проследит за безопасностью поездки.

Первые испытания роботакси «Яндекса» прошли в 2018 году в Иннополисе, а затем в Москве. С тех пор жители Иннополиса совершили более 60 тыс. поездок на роботакси.