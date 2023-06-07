Минпромторг назвал сроки начала поставок отечественных систем ABS

Замглавы Минпромторга Шпак: Поставки отечественных систем ABS для автоконцернов стартуют с 1 июля

Первое в России производство антиблокировочных тормозных систем ABS будет запущено в Костроме с 1 июля, тогда же начнутся серийные поставки российским автопроизводителям, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

По его словам, локальное производство находится в Костроме, с 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям, передает РИА «Новости».

Также Шпак добавил, что в стране уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома.

Как отметил замглавы Минпромторга, в России и дальше планируют увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру.

Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства России, согласно которому с 1 июня 2023 года планируется начать постепенное возвращение к требованиям техрегламента по уровню безопасности выпускаемых автомобилей.